Timo Suhonen oli kansanedustaja kahden päivän ajan, koska niin moni laski äänet väärin – nyt hän haluaa, että tapauksesta otetaan opiksi

– Herra kansanedustaja! Perkele! joku tukijoukosta huutaa kuohuviinilasi kädessä.

Varkauden Moottoriurheilukeskuksessa sunnuntai-iltana huhtikuun 14. päivä kuvattu video näyttää nyt tuskalliselta. Paikallinen Teollisuusliiton aluetoimitsija Timo Suhonen oli jännittänyt koko illan tukijoukkojensa kanssa, tuleeko hänestä sosiaalidemokraattien kansanedustaja.

Kun ääntenlaskenta valmistui, hän oli ensimmäisen kauden kansanedustaja, 36 äänen turvin. Alkoi täysi karnevaalimeininki.

Seuraavan 36 tunnin aikana Suhonen eli kuin sumussa. Ihmiset yli puoluerajojen onnittelivat, kun kaupunkiin oli saatu Matti Semin (vas.) lisäksi toinen kansanedustaja. Suhonen jutteli työnantajan kanssa vapaista ja selaili asuntoja Helsingistä. Tiistaina posti toi tyylikkään kirjasen, jonka kannessa luki "Opas eduskuntaan 2019".

Melkein heti sen perään puhelin soi. Tarkastuslaskennassa oli selvinnyt, että Suhoselle oli laskettu vaali-iltana liikaa ääniä ja Tuula Väätäiselle (sd.) liian vähän. Suhonen ei sittenkään ollut kansanedustaja.

– Olihan se käsittämätön tunnevyöry. Olo oli epäuskoinen monestakin syystä, hän sanoo nyt Ylelle.

Tarkastuslaskenta muutti tilannetta Suhosen tappioksi yhteensä 65 äänellä, eikä hänellä ole tiedossa yhtään toista tapausta, jossa tulos olisi heittänyt niin paljon.

Äänten kirjaaminen ja ilmoittaminen ovat harvat vaaranpaikat

Vaalipäivän toimitsijat ovat puolueiden nimittämiä. Halukkuus toimitsijaksi on vuosien varrella vähentynyt, ja monesti tehtäviin hakeutuu vanhempaa väkeä.

Toimitsijat laskevat äänet äänestyspaikalla siten, että kunkin ehdokkaan saama äänimäärä kirjataan vaalipöytäkirjaan. Tämän jälkeen tulos ilmoitetaan keskusvaalilautakuntaan yleensä joko puhelimella tai faksilla. Lopuksi vaaliliput lähetetään vielä vaalipiirilautakuntaan tarkastuslaskentaa varten.

Suhosen tapauksessa virheitä oli useita. Niistä suurin ei tapahtunut lippujen laskemisessa vaan niiden lukumäärän tallentamisessa. Toimitsija näki vaalipöytäkirjassa luvun 34, vaikka siinä oli yliviivattuna numero 3 ja vieressä 4.

– Syntyi aikamoinen joukko virtuaalisia ääniä, joita ei ikinä ollut olemassa, sanoo vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.

Äänimäärän kirjaaminen on yksi niistä harvoista vaiheista, joissa virheitä voi päästä syntymään. Laput on helppo laskea, mutta kun äänet kirjataan ylös, inhimillisten virheiden mahdollisuus kasvaa. Ruudukot ovat joidenkin mielestä pieniä, varsinkin pitkää päivää tehneen iäkkään toimitsijan silmiin.

– Sellaisiakin on ollut, että äänimäärä kirjataan väärälle riville, Savo-Karjalan vaalipiirilautakunnan sihteeri Jarmo Toivola sanoo.

Tämä osoittaa kaikessa karuudessaan, että siellä on tapahtunut iso virhe. Timo Suhonen

Toinen mahdollinen vaaranpaikka on, kun äänet ilmoitetaan puhelimella kunnan keskusvaalilautakuntaan. Siinä on väärin kuulemisen vaara.

Jääskeläinen korostaa, että kaikki virheet korjaantuvat viimeistään tarkastuslaskennassa. Tämän vuoksi hän ei olisi lainkaan huolissaan nykyisen järjestelmän puutteista.

Nokialaisten "pistokoe" todisti systeemin toimineen

Vaalien äänestysliput arkistoidaan aina seuraaviin vaaleihin asti. Sen jälkeen ne hävitetään. Sakari Partanen / Yle

Eduskunnasta tarkastuslaskennassa pudonnut Suhonen on joka tapauksessa valittanut vaali-illan tapahtumista Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksessa pyydetään, että äänet lasketaan uudelleen.

Perusteluissa vedotaan vaalilakiin, jonka mukaan vaalilautakunnan on laskettava äänet ja tarkistettava äänestäneiden lukumäärä. Suhosen mielestä virhe olisi näin pitänyt selvitä jo sunnuntai-iltana.

Hän korostaa, että vaalitulos on mikä on ja tarkastuslaskennan tulos on uskottava. Se, miten tulokseen päädyttiin, pitäisi kuitenkin selvittää. Ajatus valitukseen tuli Suhosen mukaan nimettömänä pysyttelevältä asianajajalta, joka otti häneen yhteyttä vaalien jälkeen.

– Haluan oikeuden tarkistavan, että kaikki asiat on tarkistettu ja korjattu niin kuin kuuluu.

Arto Jääskeläisen mukaan Suhosen valitus on viime eduskuntavaalien ainoa, mikä sekin kertoo järjestelmän toimivuudesta. Enimmillään valituksia on saatettu jättää toistakymmentä.

Vaalien jälkeen äänestysliput arkistoidaan sinetöityihin pahvilaatikoihin. Jääskeläisen mukaan periaatteessa kuka vain voi päästä laskemaan liput uudelleen. Tällaiseen turvauduttiin esimerkiksi vuoden 2017 kuntavaaleissa Nokialla, jossa kokoomus hävisi suurimman puolueen paikan vihreille kahdella äänellä (siirryt toiseen palveluun).

– Ja kokoomuslaiset kävivät laskemassa liput uudelleen valvonnan alla. He tulivat laskennassa samaan tulokseen, eli ero oli edelleen kaksi ääntä. Pulinat loppuivat siihen, Jääskeläinen kertoo.

Vaaleissa tietokoneisiin suhtaudutaan varauksella

Ennakkoäänestyksessä toimitsijat käyttävät apuna tietokoneita, mutta vaalipäivän äänestyksessä suurin osa toimitsijoista työskentelee kynällä ja paperilla. Toni Pitkänen / Yle

Suomen lyijykyniin ja paperilappuihin perustuva äänestysjärjestelmä on toista maata verrattuna esimerkiksi Viroon, jossa vaalit ovat olleet jo vuosia täysin sähköiset. Meillä asiantuntijat ovat aina uudelleen päätyneet lopputulokseen, että sähköisen äänestyksen riskit ovat hyötyjä suuremmat (siirryt toiseen palveluun).

– Tietenkin kun nykyään kaikki tahtoo olla sähköistä, kyllähän sitä miettii, pystyisikö järjestelmää kehittämään eteenpäin. Mutta tämäkin järjestelmä on minun mielestä toimiva, miettii eurovaalien ennakkoäänestykseen toimitsijana osallistunut kuopiolainen opiskelija Heidi Hämäläinen.

Sen sijaan toimitsijat saavat halutessaan käyttää kahta sähköistä apuvälinettä. Sähköiseen vaaliluetteloon voidaan tehdä merkintä, kun äänestäjä on käyttänyt äänioikeutensa. Paikallisesta tallennuksesta puhutaan, kun ääni kirjataan suoraan tuloslaskentajärjestelmään.

Ennakkoäänestyksessä käytetään kumpaakin, mutta vaalipäivänä kunnat ja vaalilautakunnat voivat päättää niiden käytöstä itse. Sunnuntain europarlamenttivaaleissa sähköinen vaaliluettelo on käytössä 33 prosentissa ja paikallinen tallennus 25 prosentissa äänestyspaikoista. Molemmat ovat yleistyneet hiljalleen.

– Se ei ainakaan ole lisännyt virheitä. Jos olisi, siitä kuultaisiin, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo.

Samaa sanoo Pielaveden keskusvaalilautakunnan sihteeri Katariina Husso: sähköiset järjestelmät helpottavat työtä ja ovat käyttäjäystävällisiä. Kunnan kirkonkylän alueella on sekä sähköinen vaaliluettelo että paikallinen tallennus käytössä ainoana Pohjois-Savossa. Esimerkiksi Kuopiossa niitä ei ole haluttu yhdellekään äänestysalueelle.

– Joskus tekniset yhteydet eivät toimi. Eikä edes asiantuntijataholta pystytä tietämään, milloin esimerkiksi Windowsin pakolliset päivitykset lähtevät pyörimään [ja keskeyttävät työn], perustelee Kuopion keskusvaalilautakunnan toinen sihteeri Mika Mäkäräinen.

Olisiko paikallinen tallennus ehkäissyt esimerkiksi Timo Suhosen saamien äänten tallennassa tapahtuneen katkeran virheen? Hyvin todennäköisesti ei – niin kauan kuin äänet kirjoittaa ylös ihminen, inhimillisiä virheitä tapahtuu.

– Ketään porukkaa haukkumatta ja arvostelematta, toivon että kun puolueet nimeävät henkilöitä vaalilautakuntiin, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että he ovat kykeneviä hoitamaan työn. Tämä osoittaa kaikessa karuudessaan, että siellä on tapahtunut iso virhe, Suhonen sanoo.

Hän ehti olla mielessään kansanedustaja 36 tunnin ajan. Se tuntuu jälkeenpäin samalta kuin tapahtuessaankin: tunteiden vuoristoradalta. Hän ei ole katkera eikä vihainen. Kukaan ei loukkaantunut.

Katoavaksi osoittautuneesta kansanedustajuudesta jäi Suhoselle yksi muistoesine: uudelle kansanedustajalle tarkoitettu opas. Jos haluat asettua uuden kansanedustajan asemaan, tuon oppaan voi lukea nettiversiona kuka tahansa täältä (siirryt toiseen palveluun).

