Euroviisujen finaalikappaleella suomalainen tuottaja – Henrik Tala on Norjan KEiiNOn "neljäs salainen jäsen"

Vaikka Suomi ei edennytkään tänä vuonna Euroviisujen finaaliin, on suomalaisverta edelleen mukana finaalin tuotannoissa.

Torstaina finaaleihin selvinneen Norjan viisukappaleen "Spirit in the Sky" on tuottanut suomalainen musiikintekijä-tuottaja Henrik Tala. Hän on tullut tunnetuksi muun muassa tuotannoistaan muusikko Arttu Wiskarille.

Henrik Tala nimittää itseään leikkimielisesti Norjan viisuedustaja KEiiNOn neljänneksi salaiseksi jäseneksi. KEiiNOon kuuluvat saamelainen muusikko Fred René Buljo sekä norjalaiset muusikot Tom Hugo ja Alexandra Rotan. Yhtyeen Spirit in the Sky -kappale on sekoitus laulua ja saamelaista joikua, ja inspiraatiota siihen on haettu saamelaisten mytologiasta. Kappaleessa kuullaan englannin lisäksi myös pohjoissaamea.

Kappale syntyi viime kesänä Norjassa järjestetyllä biisileirillä. Siellä muusikko Tom Hugo pyysi Henrik Talaa tuottamaan biisin hänelle ja kahdelle muulle artistille. Talan ei tarvinnut miettiä tarjousta kahta kertaa.

– Tottakai suostuin heti. Oli suuri kunnia, että Hugo pyysi minua mukaan. Kävin syksyn mittaan muutaman kerran Oslossa ja siellä kappale kokonaisuudessaan syntyi. Vastasin biisin tuotannosta, mutta katselin myös melodioita. Buljo esimerkiksi nauhoitti joiuista erilaisia vaihtoehtoja ja mietimme yhdessä, mikä sopisi tähän kappaleeseen.

Fred René Buljon joikua kuullaan KEiiNOn riveissä jälleen lauantaina Euroviisujen finaalissa. Hän on tullut saamelaisyhteisössä tunnetuksi alun alkaen räppärinä. Andres Putting

"Spirit in the Sky" käsittelee suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan – ihmisen etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen katsomatta. Kappaletta ei alun alkaen tehty Euroviisuja varten, mutta hyvin pian tekijät tajusivat sen sopivan kisan henkeen.

– Biisi kertoo siitä, että kaikki hyväksyttäisiin samanarvoisina tässä maailmassa. Ajattelimme, että tästä tulisi juuri sopiva sanoma Euroviisuihin.

– Vaikka en tällä kertaa edustakaan omaa maatani, niin on ollut kuitenkin hienoa edustaa saamelaiskulttuuria, joka elää vahvana myös Suomessa.

Kappale on suomalaisen Henrik Talan ensimmäinen euroviisutuotanto, mutta ei suunnitelmien mukaan jää viimeiseksi. Kokemus on ollut niin hieno, että viisukuume on tarttunut myös musiikintekijään.

– Olemme täällä jo puhuneet muiden tekijöiden kanssa seuraavasta biisileiristä, jossa alamme tekemään ensi vuoden biisejä. Tähän on jäänyt koukkuun, Tala naurahtaa.

Euroviisujen finaali käydään Israelin Tel Avivissa lauantaina. Ensimmäiset kymmenen finaalipaikkaa jaettiin tiistain semifinaalissa, jossa kisannut Suomen euroviisuedustaja Darude karsiutui. Jatkoon pääsivät Kreikka, Islanti, Valko-Venäjä, Slovenia, San Marino, Australia, Serbia, Kypros, Viro ja Tshekki. Torstain toisessa semifinaalissa jatkoon selvisivät Norjan lisäksi Albania, Azerbaidžan, Hollanti, Malta, Pohjois-Makedonia, Ruotsi, Sveitsi, Tanska ja Venäjä. Automaattisesti lauantain finaalissa ovat mukana niin sanotut Big Five -maat eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia sekä tämän vuoden isäntämaa Israel.

Koko kisan voittajaksi on povattu kolmea maata: Hollantia, Ruotsia ja Venäjää.

