Lapin poliisi ennakoi ennätysvuotta – huumeiden käyttörikoksia kirjattu jo neljännes enemmän kuin vuosi sitten

Nuorten aikuisten huumausaineiden käyttörikokset Lapissa ovat kasvussa. Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna jo noin 300 huumeiden käyttörikosta, mikä on 25 prosenttia eli noin 60 tapausta enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

– Lisäksi meillä on huumeiden käyttäjistä hyvin paljon sellaisia vihjeitä, joita ei ole vielä ehditty tutkia loppuun saakka, rikoskomisario Reko Silvenius Lapin poliisista sanoo.

Yleisimmät huumeet Lapissa ovat kannabis ja amfetamiini. Paljon käytetään myös Subutexiä, muita huumaavia lääkkeitä ja ekstaasia. Valtaosa kiinni jääneistä huumeidenkäyttäjistä on 20–25 -vuotiaita.

Silvenius arvioi, että kuluvasta vuodesta tulee käyttörikosten määrässä ennätysvuosi.

– Se nähdään vuoden lopussa, mikä tilanne todellisuudessa on, mutta vahvat viitteet ennätysvuoteen ovat olemassa.

Tuloksellista työtä

Silvenius näkee, että huomattava merkitys on ollut Torniossa alkuvuodesta aloitetulla niin kutsutulla ankkuritoiminnalla, joka puuttuu huumeongelmiin ennaltaehkäisevällä ja rikoksia paljastavalla työllä.

– Se on suurin selittävä tekijä. Uskon, että luvut vielä kasvavat, kunhan pääsemme toiminnassa eteenpäin.

Ankkuritoiminnassa on kyse poliisin ennaltaehkäisevästä työstä, jota tehdään moniammatillisesti nuorisotoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa.

Tulokset ovat olleet hyviä ja olemme päässeet monessa asiassa eteenpäin. Toiminta jatkuu tämänlaisena, saadaan lisärahoitusta tai ei. Reko Silvenius

– Poliisin ennaltaestävään toimintaan vakinaistettiin alkuvuodesta työntekijä ja toinen työntekijä palkattiin vuodeksi nimenomaan koulujen ja muiden sidosryhmien kanssa yhteydenpitoon, Silvenius kertoo.

Ankkuri rantautuu muuallekin maakuntaan

Torniosta on saatu niin hyviä kokemuksia, että ankkuritoiminta rantautetaan myös muualle Lappiin.

– Kaupunkeihin on jo suunnattu toimia. Lisäksi pohjoisessa on käyty monilla alueilla matkailukeskuksissa ja muualla, missä on tullut epäilyjä laajemmasta huumausaineiden käytöstä.

Meillekin on luvattu resurssilisäystä ensi vuodelle eli pääsemme tekemään ennaltaehkäisevää toimintaa entistä tehokkaammin. Reko Silvenius

Lapin poliisi sai Poliisihallitukselta ankkuritoimintaan korvamerkittyä rahaa vuodeksi. Silveniuksen mukaan toimintaa jatketaan vuodenvaihteen jälkeenkin.

– Tulokset ovat olleet hyviä ja olemme päässeet monessa asiassa eteenpäin. Toiminta jatkuu tämänlaisena, saadaan lisärahoitusta tai ei.

Silvenius kertoo, että Poliisihallitus on alkanut selvästi ohjata yhä enemmän rahoja ennaltaehkäisevään toimintaan.

– Meillekin on luvattu resurssilisäystä ensi vuodelle eli pääsemme tekemään ennaltaehkäisevää toimintaa entistä tehokkaammin.