Miksi Euroopan neuvostolla on väliä? Järjestön ansiosta Euroopassa ei ole kuolemanrangaistusta ja se tarjoaa myös valituskanavan, jos oikeus ei omassa maassa toteudu

Euroopan neuvosto on helppo sekoittaa Eurooppa-neuvostoon eli EU:n huippukokoukseen.

Euroopan neuvosto on kuitenkin ihmisoikeusjärjestö. Julkisuudessa se on usein esillä vaalitarkkailuoperaatioiden tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamien ratkaisujen yhteydessä.

Neuvoston merkitys on kuitenkin jäänyt varmaankin monille hämäräksi. Euroopan neuvoston Suomen pysyvän edustuston pääsihteeri Satu Mattila-Budich vieraili Ylen Aamu-tv:ssä kertomassa mistä järjestössä on kysymys.

Mattila-Budich muistutti, että jäsenmaita sitova Euroopan ihmisoikeussopimus on tuonut paljon hyvää.

Euroopan neuvosto Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949 edistämään ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä. Järjestössä on 47 jäsenmaata. Euroopan maista sen ulkopuolella ovat vain Valko-Venäjä ja Kosovo. Jäsenmaita sitovia sopimuksia on yli 200. Sopimukset koskevat esimerkiksi vähemmistöjen asemaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tarjoaa valitustien, jos yksilö kokee, ettei ole saanut oikeutta kotimaassaan.

– Ihmisoikeussopimuksen ansiosta Euroopan neuvoston jäsenmaissa ei ole kuolemanrangaistusta. Se on yksi syy miksi Valko-Venäjä on järjestön ulkopuolella. Siellä on yhä käytössä kuolemanrangaistus.

Vuonna 1953 solmitussa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa kielletään kuolemanrangaistuksen lisäksi muun muassa kidutus ja pakkotyö. Sopimukseen on kirjattu myös ihmisen oikeus vapauteen, turvallisuuteen, yksityiselämän kunnioittamiseen.

– Euroopan neuvostossa on yli 200 sitovaa sopimusta, joita valvotaan tekemällä maavierailuja. Vähemmistöjen asema on yksi esimerkki sopimuksista.

EIT tarjoaa valitustien

Tavallisia ihmisiä saattaa koskea myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka tarjoaa valitustien, jos kansalainen kokee, ettei ole saanut oikeutta kotimaassaan.

EIT:hen voi valittaa (siirryt toiseen palveluun), jos epäilee viranomaisen loukanneen ihmisoikeussopimuksessa turvattua oikeutta ja kaikki oman maan oikeusasteet on käytä läpi. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa oikeuden tai viranomaisen päätöksestä.

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on muokannut monessa maassa kansallista lainsäädäntöä ja on päästy eteenpäin ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.

EIT ei voi muuttaa tai kumota kansallisen oikeusasteen päätöksiä, mutta jäsenvaltio voidaan määrätä maksamaan korvauksia.

Kysymys Venäjän asemasta puntarissa

Euroopan neuvosto on ollut viime vuodet poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä Venäjän vallattua Krimin Ukrainalta.

Ukrainan kriisin seurauksena Venäjältä evättiin äänioikeus Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Vastaukseksi Venäjä lopetti jäsenmaksujen maksamisen.

Euroopan neuvosto on ajautunut talousvaikeuksiin, kun se ei ole saanut Venäjän vuotuista 33 miljoonaa euron maksua.

Venäjän asema on keskeinen kysymys Helsingin ulkoministerikokouksessa, vaikka asia ratkaistaankin vasta parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Ennakkotietojen mukaan kompromissi olisi syntymässä.

– Suomen puheenjohtajuuskaudella on toivottavasti otettu poliittisesti yksi askel, että Venäjä voisi mahdollisesti palata kesäkuun istunnossa takaisin parlamentaariseen yleiskokoukseen, arvioi Euroopan neuvoston Suomen pysyvän edustuston pääsihteeri Satu Mattila-Budich Ylen Aamu-tv:ssä.

Mattila-Budichin mukaan on erittäin tärkeää, että Venäjä pysyisi osana Euroopan neuvostoa.

– Se on tärkeää kansainvälisen yhteistyön kannalta ja ennen kaikkea tärkeää Venäjän kansalaisten kannalta. Jos Venäjä ei ole jäsen, eivät kansalaiset voi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja oikeussuoja heikkenisi. On kaikkien etu, että Venäjä on mukana.

Ulkoministeritasolla kokoonnutaan kerran vuodessa. Suomen puheenjohtajuus päättyy Helsingin kokoukseen ja siirtyy Ranskalle.

