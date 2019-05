Etelä-Pohjanmaalla ryhdytään tekemään maakunnan kokoista kuntayhtymää sote-palveluille

Etelä-Pohjanmaalla lähdetään rakentamaan yhteistä vapaaehtoista sote-kuntayhtymää. Tänään Seinäjoella koolla olleet kuntajohtajat esittävät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kokoista sote-aluetta, joka sisältäisi koko sosiaali- ja terveydenhuollon.

Eri puolilla Suomea vastaavaa on kiirehditty jo tekemään, vaikka edellisen hallituksen soteuudistus kaatui ja tuleva hallitus ei vielä linjaustaan ole tehnyt.

Asiasta päättävät luottamushenkilöt ensi viikon keskiviikkona. Mikäli kuntayhtymämalliin päädytään, malli etenee kuntien viralliseen päätöksentekoon syyskuulla. Kuntayhtymä aloittaisi vuoden 2021 alusta.

Vielä tarkennettavaa on muun muassa se, perustetaanko kokonaan uusi kuntayhtymä vai rakennetaanko se sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pohjalle.

– Tuntui olevan kannatusta sille, että perustetaan uusi, mutta se pitää nyt pohtia, mikä on järkevintä. Tärkeintä on, että on yksi kokonaisuus, toteaa Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Myös Alajärven kunnanjohtaja Vesa Koivunen on tyytyväinen esitykseen.

– Alajärvellä oli tahtotila, ettei palveluita pilkota erilleen, vaan koko sotepalvelut yhteen. Kun lopulliset päätökset tehdään syksyllä, silloin myös tiedetään, mikä on hallituksen sotelinjaus, sanoo Koivunen.

Kuntajohtajat päättivät myös siitä, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen perussopimus uusitaan tämän vuoden aikana. Kunnat ovat olleet tyytymättömiä omistajaohjaukseen ja haluavat äänensä paremmin kuuluville ja päivittää sopimuksen.