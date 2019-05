Suomalainen vuokramökki on isojen kansainvälisten varauspalveluiden myötä kenen tahansa ulottuvilla: "Eihän tällaista löydy mistään muualta"

Suomalainen kesämökki on uusien digitaalisten palveluiden ansiosta kenen tahansa ulottuvilla.

Digitalisaatio on mullistanut suomalaisen mökkivuokrauksen. Valtaosa mökeistä löytyy kotimaisten verkkosivujen lisäksi myös Booking.com:n ja Airbnb:n kaltaisten kansainvälisten jättien sivustoilta.

Majoitusliikkeet ympäri maailmaa löytyvät useilta sivustoilta, joilta asiakas näkee yhdellä silmäyksellä tietyn alueen vapaat huoneet.

– Airbnb otti mökit ensin valikoimiinsa ja Bookingin piti tulla perässä. Internetistä etsitään se tieto, mikä on paras mökki Mikkelissä tai Puumalassa, Itä-Suomen yliopiston matkailun tutkimus- ja opetusohjelman tutkimuspäällikkö Juho Pesonen sanoo.

Juho Pesosen mukaan digitaalinen näkyvyys on jo aivan ratkaiseva myös suomalaisen mökkien kannalta.

– Tällä sarallahan tapahtuu muutoksia koko ajan, uusia palveluita ja uusia jakelukanavia tulee koko ajan.

Pesonen arvioi, että Suomen puolesta miljoonasta kesämökistä 15 000 on vuokrauskäytössä. Niistä suurin osa on jo verkossa, vaikka kirittävääkin vielä on. Brändin rakentamisessa riittää tekemistä.

– Jos ajatellaan suomalaista mökkiä, omaa rantaa ja rauhaa, turvallisuutta ja hintaa, niin eihän tällaista löydy mistään muualta. Omasta rannasta joutuisi maksamaan muualla tuhansia euroja, Juho Pesonen muistuttaa.

Jos et ole netissä, et ole olemassakaan Esko Valkonen

Suomalaisten vuokramökkien taso on noussut kohisten, ja ne ovatkin nykyään enemmän huviloita. Mökkejä myydäänkin pitkälti niiden varustelutasolla.

– Pitää olla oma ranta, kolme makkaria ja puusauna ja kalastusmahdollisuus. Ne vetoavat järkeen ja aika vähän näkee tunteisiin vetoavaa mainontaa. Valinnat tehdään hyvin faktapohjalta ja that´s it.

Esko Valkonen odottaa hyvää matkailukesää. Petri Vironen / Yle

Omien verkkosivujen sujuvuus erittäin tärkeää

Mikkelin Ristiinassa neljää huvilaa vuokraava matkailuyrittäjä Esko Valkonen pitää varauspalveluita yhtenä bisnesksen kulmakivistä. Valkosen mökit löytyvät Booking.com:n palveluista sekä keväästä lähtien myös Expedian-varaussivustolta.

– Takana ovat ne ajat, jolloin riitti tolppailmoitus ja aanelonen osuuskaupan ilmoitustaulussa. Jos et ole netissä, et ole olemassakaan, sanoo neljän huvilan kokonaisuutta pyörittävä Esko Valkonen.

Valkonen asiakkaista lähes kaikki löytävät paikalle verkon avulla. Asiakkaista 90 prosenttia tulee ulkomailta. Mikkelin seudulla on viime aikoina puhuttu paljon aasialaismatkailijoista, mökkiyrittäjän katse on Keski-Euroopasta.

– Suomalainen mökkilomailu ei oikein aasialaiselle istu. Heidän on nähtävä viikossa koko Skandinavia, Esko Valkonen pohtii.

Valkonen isännöi sukutilaa, jonka juuret kantavat 1600-luvulle saakka. Karja vaihtuu matkailuelinkeinoksi 2000-luvulla, kun Esko ja Leena rakensivat neljä mökkiä "ostotonteille".

Huvilat suunniteltiin suurelta osin itse ja laatuun panostettiin euroista säästämättä. Jokaisella huvilalla on oma ranta, sauna ja vene. Jokaisessa makuuhuoneessa on oma kylpyhuone. Viikon vierailu maksaa toista tuhatta euroa.

– Tuntuu, että laatuun panostaminen on kannattanut, koska siitä maksamaan valmiita asiakkaita tuntuisi riittävän. Ihmiset tykkäävät tulla kun kaikki on valmiina liinavaatteita ja pyyhkeitä myöten.

Varaussivustot tuovat asiakkaita jatkuvasti, mutta myös omien sivujen toimivuuden on oltava kunnossa. Siellä on pystyttävä viemään varaus loppuun maksamiseen saakka ilman keskeytyksiä ja ongelmia.

– Expedian kautta on tullut asiakkaita hyvin yllättäviäkin väyliä pitkin. Kysyin eräältä asiakkailta, että mistä kautta he meidät löysivät ja vastaus oli Ryanair, joka kanssa meillä ei ole mitään tekemistä, mutta Expedia oli ohjannut heidät sinne.

Tuula Sorjonen uskoo mökkimatkailun suosion kasvavan. Petri Vironen / Yle

Mökkimatkailussa "hyvä pöhinä"

Omien sivujen merkitystä korostaa myös sulkavalainen Tuula Sorjonen. Sorjosen vuokraavat kolmea huvilaa. Aiemmin ne löytyivät kotimaisten varauspalveluiden lisäksi myös Booking.com:n sivuilta. Tällä hetkellä mökeistä kaksi on varattavissa vain airbnb:n kautta.

– Bookingin kautta tuli joskus bileporukkaa, joiden jäljiltä huoneet oli suurin piirtein pesty alkoholilla. Siellä asiakasta ei voi valita, mutta airbnb:n kautta tämä asia hoituu paremmin, Tuula Sorjonen kertoo.

Sorjoset ovat parhaillaan päivittämässä yrityksen omia nettisivuja niin, että huvilan varaaminen onnistuu maksamista myöten.

– Sujuva varausjärjestelmä on tärkeä tai asiakas karkaa muualle sohvalla nettiä selatessaan.

Jos sataa, mikään palvelutaso ei riitä. Jos paistaa, mikä tahansa riittää Tuula Sorjonen

Tuula Sorjonen näkee mökkien vuokraus-bisneksen tulevaisuuden valoisana. Varaustilanne alkavalle kesälle on hyvä ja matkailun trendit näyttäisivät suosivan mökkilomailua.

– Sanoisin, että mökkimatkailussa on hyvä pöhinä. Aktiivilomailulla on nyt kysyntää ja ilmastoasioiden kautta myös kotimaan matkailulla näyttäisi menevän hyvin. Ihmiset kaipaavat mahdollisuutta päästä patikoimaan, pyöräilemään, melomaan ja käymään kaupungeissa shoppailemassa, Tuula Sorjonen pohtii.

Keskieurooppalaisten rinnalla venäläisten matkailijoiden merkitys etenkin Itä-Suomessa on ollut pitkään suuri. Ruplan kurssin heilahtelu on kuitenkin vaikuttanut kysyntään nopeasti.

– Nyt näyttäisi taas olevan venäläisillä rahaa käytettävissään.

Matkailijoiden vaatimustason kasvu on huomattu myös Sulkavalla. Asiakkaan toiveet halutaan toteuttaa pienintä piirtoa myöten. Sen suurimman haasteen kanssa joutuu vielä tekemään kovasti työtä.

– Sään merkitys on edelleen se ykkösasia. Jos sataa, mikään palvelutaso ei riitä. Jos paistaa, mikä tahansa riittää, Tuula Sorjonen sanoo.