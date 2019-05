Päiväkodit ihmeissään vanhempien kanssa – lapset eivät tule hoitoon, vaikka paikka on varattu

Lappeenrantalainen Keltun vuoropäiväkoti kysyi juuri ennen pääsiäispyhiä lasten huoltajilta, tarvitseeko lapsi varmasti hoitopaikan pääsiäisenä. Päiväkodissa nimittäin arveltiin aiempien vuosien kokemuksella, että lapsia ei välttämättä tulekaan ilmoitettua määrää.

Silti päiväkodissa oli pitkänäperjantaina hoidossa 17 lasta vähemmän, kuin mitä vanhemmat olivat ilmoittaneet. Tämän takia töissä oli neljä työntekijää liikaa. Tilanne oli samanlainen koko pääsiäisen ajan.

– Jokaisena pääsiäisen pyhänä 15 lasta jäi tulematta hoitoon, Keltun päiväkodin johtajan viransijainen Kirsi Skyttä sanoo.

Tällaisia tilanteita tulee päiväkodissa vastaan erityisesti juhlapyhinä ja viikonloppuisin.

Keltun päiväkoti on iso. Siellä on 240 lasta. Kelttu on Lappeenrannan ainoa ympärivuorokautista hoitoa eli vuorohoitoa tarjoava päiväkoti. Se tarjoaa myös laajennettua hoitoa varhaisesta aamusta iltaan.

Hoitopaikka varmuuden vuoksi

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa päiväkotiin viikkoa ennen hoidon tarvetta, jotta päiväkodissa ehditään suunnitella hoitajien työvuorot. Ongelma kuitenkin on, että kaikki huoltajat eivät vielä siinä vaiheessa tiedä tulevia työvuorojaan. Työelämä voi olla myös epäsäännöllistä esimerkiksi tarvittaessa töihin kutsuttavilla. Näistä syistä huoltajat varaavat lapselle hoitopäiviä ikään kuin varmuuden vuoksi.

Lopulta voi käydä niin, että lapsi ei tarvitsekaan kaikkina ilmoitettuina aikoina hoitoa.

Näin käy toisinaan eräässä lappeenrantalaisessa perheessä. Äiti ei halua kertoa asiasta omalla nimellään työnsä takia.

– Varaan hoitoajat niin, että minulla on pikkuisen jouston varaa. Varsinkin lauantaisin saatan joutua yllättäen töihin paikkaamaan poissaoloja, sanoo äiti.

Lapsen hoitoajat menevät äidin työvuorojen mukaisesti. Perheen isä tekee yrityksessä pitkiä päiviä ja saattaa joutua yllättäen työmatkoille. Perheellä ei ole Lappeenrannassa sukulaisten ja tuttavien tuomaa turvaverkkoa.

– Päiväkoti on ainoa, missä lapsi voi olla hoidossa, äiti kertoo.

Lappeenrannan Keltun päiväkoti ei pysty takaamaan lapselle hoitopaikkaa, jos huoltajalle tulee äkillinen kutsu töihin. Tämän takia huoltajat saattavat varata lapselle hoitopäivän varmuuden vuoksi.

Vuoropäiväkodin työvuorot suunnitellaan sen mukaisesti, miten lapsia on ilmoitettu hoitoon. Tommi Parkkinen / Yle

Henkilökunta tiukassa arkena

Vuorohoitoa tarjoavat päiväkodit varaavat kullekin päivälle ja vuorokauden ajalle työntekijöitä sen perusteella, miten huoltajat ovat lapsia päivähoidon tarpeen ilmoittaneet. Siksi Keltun päiväkodissa oli pääsiäisenä ylimääräisiä työntekijöitä, kun huoltajat eivät olleet peruneet lastensa hoitoaikoja.

Keltun päiväkodin johtajan sijainen Kirsi Skyttä myöntää, että lapsille ja työntekijöille on mukavaa, kun yhdellä aikuisella on enemmän aikaa huomioida yksittäinen lapsi. Pienemmän lapsiryhmän kanssa voi myös toimia eri tavalla kuin isomman ryhmän kanssa.

Pyhäpäivien ylimiehitys kostautuu kuitenkin arkipäivinä, kun työntekijöiden on pidettävä vapaansa.

– Tekee todella tiukkaa saada henkilökunta riittämään arkipäiville, kertoo Skyttä.

Skyttä arvelee, että päiväkoti ei ole osannut kertoa asiasta riittävästi huoltajille.

– Vanhemmat voivat ajatella, että jos yksi jättää tulematta, niin ei se ole niin vakavaa. Eihän se olekaan, mutta kun 240 lapsesta moni jättää tulematta, niin se tarkoittaa meille turhaa miehitystä viikonloppuna.

Yleinen tapa

Keltun päiväkodin tilanne tuntuu olevan yleistä vuoropäiväkodeissa ympäri maan. Esimerkiksi rovaniemeläisessä Käpymetsän päiväkodissa on huomattu, että erityisesti sesonkityöntekijöiden työtilanteet muuttuvat äkillisestikin.

– Moottorikelkkasafari voi peruuntua tai yllättäen tulla työkutsu safarille, kertoo Rovaniemeltä päiväkodin johtaja Taina Ylitervo.

Äkillisissä tilanteissa hoitopaikka pyritään Käpymetsän päiväkodista järjestämään. Kaikissa päiväkodeissa se ei kuitenkaan onnistu.

Imatralaisen Vuoksenniskan vuoropäiväkodin johtaja Jaana Lippojoki toivoo, että huoltajat ilmoittaisivat, jos lapsi ei hoitopaikkaa tarvitsekaan. Se toisi päiväkodeille varaa joustoon.

– Voisimme antaa hoitopaikan heille, jotka sitä yhtäkkiä tarvitsevat, Lippojoki kertoo.

Vuoksenniskan vuoropäiväkodissa on usein viikonloppuisin yksi työntekijä enemmän kuin lopulta olisi tarvittu.

Päiväkodeille viikonloppuna ja pyhänä työskentelevä työntekijä tuo myös lisäkustannuksia, koska työntekijöille on maksetaan viikonlopuista ja pyhistä lisiä. Rahaa kuluu luonnollisesti enemmän, jos työntekijöitä on töissä enemmän.

Tilanne, jossa hoitajia on enemmän kuin olisi tarvinnut, voi näyttäytyä päiväkotien määrärahoista päättäville kummalliselta. Varsinkin kun monissa kunnissa eletään taloudellisesti todella tiukilla.

– Katsotaan, että lapsia onkin ollut vain tämän verran ja henkilökuntaa tämän verran. Se ei kerro sitä totuutta, missä päiväkodit elävät, sanoo Vuoksenniskan vuoropäiväkodin johtaja Jaana Lippojoki.

Viikonloppujen ylimiehitys on pois arkipäivien hoitajavahvuudesta. Yle

"En usko, että kukaan tekee turhaan varauksia"

Lappeenrantalainen Keltun päiväkoti laittoi hiljattain lasten huoltajille toiveen, että nämä huomioisivat hoitovuorojen ilmoittamisessa tulevan helatorstain.

Lappeenrantalainen äiti kertoo ymmärtävänsä, että päiväkodilla on tietty määräraha ja tarkkaan laskettu hoitajien määrä.

– En kuitenkaan usko, että kukaan tekee turhaan varmuuden vuoksi -varauksia, äiti sanoo.