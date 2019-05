Tampereen Hämeenkadun yrittäjät kyllästyivät ongelmapuheeseen: "Nyt moni luulee, ettei tänne pääse autolla mitenkään"

Hämeenkadun uusi kivetys on jo paikoin melko valmis. Osa keskustan pääkadusta on vielä työmaana mm. Hämeensillan remontin ja ratikkareitin rakentamisen takia.

Hämeenkadun länsipäässä, Tampereen keskustassa vaateliike Hildéniä pyörittävä Erika Hildén katsoo työmaa-aitoja ja puolitiessä olevaa katukiveystä liikkeensä edessä. Näky ei saa naista kurtistamaan kulmiaan.

– Tässähän ollaan menossa huomattavasti parempaan suuntaan. On melkein valmista. Kun katsoo oikeaan suuntaan niin ei masenna ollenkaan, kauppias hymyilee.

Siinä on viesti, jonka Hildén soisi leviävän laajemmallekin. Hämeenkadun remontista on rutistu niin paljon, että pelko asiakaskadosta on muuttunut itseään toteuttavaksi ennusteeksi.

– Puheet ovat karkottaneet pirkanmaalaisia asiakkaita. Todellisuudessa keskustassa on koko ajan voinut liikkua kaikilla välineillä. Tänne pääsee ja täällä on tarjontaa – paitsi kohta ei ole, jos tänne ei kukaan tule, Erika Hildén sanoo.

"Jokainen asiakas kommentoi tullessaan, että pääsihän tänne labyrintin läpi. Minä sanon, että tervetuloa ja että hieno siitä tulee kun on valmis", vaatekauppias Erika Hildén nauraa. Antti Eintola / Yle

Hämeenkadun ympärillä pyörivä remonttipuhe on harmittanut myös Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikköä Hanna-Liisa Onnelaa.

– Lehdissä on tuotu ilmi vain sitä, miten vaikeaa on päästä keskikaupungille. Nyt moni luulee, ettei tänne pääse autolla mitenkään tai että liikkuminen on hankalaa. Käytännössä Hämeenkadun itäpäässä ei aiemminkaan ollut kuin seitsemän parkkipaikkaa ja pysäköinti hoidettiin silloinkin muualla, Onnela napauttaa.

Aitauksissa ja tyhjissä ikkunoissa voisi olla julisteita siitä, miltä kaupunki näyttää esimerkiksi vuonna 2025. Hanna-Liisa Onnela

Ongelmien esiin tuomisen sijaan kirjakauppias toivoisi puhetta siitä, miltä kaikki lopulta tulee näyttämään. Kaupunkikuvaan mahtuisi hänen mukaansa vaikka kuvia tulevasta.

– Aitauksissa ja tyhjissä ikkunoissa voisi olla julisteita siitä, miltä kaupunki näyttää esimerkiksi vuonna 2025. Siinä antaisi paljon anteeksi kun näkisi mihin tällä kaikella tähdätään, Hanna-Liisa Onnela sanoo.

"Ratikkatyömaan alkuaikoina asiakkailta tuli enemmän kommentteja, mutta nyt myllerrykseen on jo totuttu", sanoo Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikkö Hanna-Liisa Onnela. Antti Eintola / Yle

Suomalaisen kirjakaupan asiakkaiden liikkuminen on muuttunut remontin aikana hieman bussipysäkin paikasta riippuen. Myös Hildénin myynti on ratikkatyömaan aikana laskenut jonkin verran, mutta pelättyä vähemmän.

Molempien liikkeiden nokkanaiset pitävät siitä huolimatta uudistustöitä tarpeellisina ja odottavat innolla tulevaisuuden Hämeenkatua.

Erika Hildénin visioissa Hämeenkatu on kansainvälisen tason kauppakatu, jolla ratikka kulkee ja tyytyväiset ihmiset katselevat näyteikkunoita.

– Aika monet asiakkaatkin ovat samaa mieltä. Ja on yrittäjiäkin: naapuriin muutti juuri toinen yksityinen vaatekauppa Keskustorilta, eli jollakulla muullakin on sama visio, Erika Hildén sanoo.

Hämeenkadulta ei muuteta pois, onhan tämä ihan kuningaspaikka! Erika Hildén

Hanna-Liisa Onnela uskoo, että muutaman vuoden kärvistely työmaa-aitojen keskellä maksaa itsensä lopulta takaisin.

– Hämeenkatu tulee olemaan sekä kaupunkilaisten että ulkopaikkakuntalaisten olohuone. Lehmukset elävöittävät katua ja liikkuminen muuttuu toisenlaiseksi. Ehkä iänikuinen rutkutus mukulakivistäkin loppuu joskus, nainen hymyilee.

Hämeenkadun länsipään muutostyöt ovat jo voiton puolella. Santeri Mäntylä / Yle

Tampereen pääkadun varrelta löytyisi nyt vapaata liiketilaa kauaskantoisesti ajatteleville yrittäjille. Vuodesta 1991 vaatekauppaa pyörittänyt Erika Hildén kannustaa väkeä keskustaan. Hän on itse vaihtanut liikkeensä osoitetta kahdesti ja uskoo nyt löytäneensä paikoista parhaan.

– Yrittäjien täytyy miettiä sopivaa vuokrakustannustasoa ja asiakasvirtoja. Kun virrat muuttuvat, pitää mahdollisesti tehdä ratkaisuja. Siirryimme aikoinaan Hallituskadulta Kuninkaankadulle, ja tässä nykyisellä paikalla on oltu vuodesta 1999. Hämeenkadulta ei muuteta pois, onhan tämä ihan kuningaspaikka!

