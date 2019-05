Ulappa kutsuu veneilijää - vanhan puuveneen omistajaa vesillelasku jännittää

Pohjoisinkin Perämeri on jäästä vapaa. Veneilijää se innostaa veneen kunnostustöihin. Kemin sisäsatamassa Jussi Hietala on jo työn touhussa. Hän on korjannut ikkunoita ja keulatäkkiä. Vanhassa purjeveneessä on vielä laittamista. Maalia ja lakkaa on siveltävä keulaan ja kylkiin.

Jussi Hietala tietää tarkkaan, milloin hänen purjeveneensä pääsee vesille.

– Ensi viikon perjantaina klo 7 alkaa tapahtua. Silloin tulee rantanosturi, joka nostaa veneen rannalta veteen, kertoi Jussi Hietala Radio Suomen Päivässä.

Hetki on jännittävä, sillä 56-vuotias mahonkivene on ravistunut. Hietala on laittanut pahimpiin paikkoihin kaiken varalta rimat pohjaan.

– Kyllä se kelluu. Kaksi päivää kestää, että vene turpoaa niin paljon, että se pitää vettä.

Perämerellä on vielä koleaa, mutta Hietala on valmis purjehtimaan omien sanojensa mukaan heti, kun vene on vesillä ja masto pystyssä.

Jussi Hietalan vene nostetaan viikon päästä nosturilla vesille. Laura Valta / Yle

Perämeren pohjukassa on tyypillistä, että veneet laitetaan vesille toukokuun lopussa. Jussi Hietala toivoo veneilykesältä parinkymmenen asteen lämpötilaa ja pikkutuulia.

Kauppasota huolestuttaa venealaa

Helsingin Lauttasaaren Vattuniemessä on ollut mahdollisuus torstaina ja perjantaina koeajaa erilaisia veneitä ammattikipparin opastuksella.

Venealan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarkko Pajusalon mukaan kauppasota näkyy venealalla epävarmuutena. Jari Mäkäräinen/Yle

Veneala on suhdanneherkkä. Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo, että kuluttajien luottamus on kuitenkin kohtuullisen korkealla ja että Suomessa venemarkkinat ovat pikkuhiljaa jatkaneet kasvuaan.

- Suomalainen venevalmistus elää viennistä. Noin 70 prosenttia Suomessa valmistetuista veneistä menee vientiin. Kauppasota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä näkyy epävarmuutena ja se haittaa kauppaa.

Suomessa ostetaan tyypillisesti 10 000 - 30 000 euron hintaisia veneitä. Miljoonaluokan veneitä myydään vain yksittäisiä kappaleita.

Pajusalon mukaan isot veneilytrendit jatkuvat. Kiireisten kaupunkilaisten tyypillinen veneiden käyttötapa on päivä- ja viikonloppuretkeily.

– Siihen käytetään nopeita perämoottoriveneitä. Myös matkamoottoriveneilyä harrastetaan ja veneitä hankitaan myös vapaa-ajan kalastukseen.

Jarkko Pajusalon mukaan myös ilmastonmuutos vaikuttaa veneilyyn. Maailmalla Katamaraani-tyyppiset veneet ovat kasvava trendi varsinkin Välimerellä.

– Innovaatiot autoalalta voidaan hyödyntää myös venealalla. Autoihin kehitettyä akkuteknologiaa alkaa löytyä myös veneistä, kertoo toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Lue myös:

Perämereltä katosivat loputkin jäät

Jari Pakkanen vaihtoi purjelentämisen purjehtimiseen, vaikka ei koskaan ollut veneillyt – "Niissä on paljon samoja elementtejä"