Joka pelissä on toxic-pelaaja, joka kylvää ympärilleen vihaa ja pahaa mieltä – pelien ikärajat eivät enää kerro, soveltuuko peli lapselle

Pelaajien huono käyttäytyminen on maailmanlaajuinen ongelma.

Kiusaaminen ja huono käytös ovat jokapäiväisiä ilmiöitä online-pelimaailmassa.

– Lähes joka pelissä siihen joku syyllistyy, vahvistaa 13-vuotias Tino Keinänen pelikuulokkeet päässään.

Vieressä Santtu Pylkkönen, 14, hakkaa näppäimistöä ja saa pelihahmon väistelemään luoteja ja tulittamaan takaisin.

Otsa rypistyy, ja hartiat nousevat hetkeksi korviin. Tunnelma kuopiolaisessa Pelitalo Muikussa on käsinkosketeltavan intensiivinen.

Pylkkönen kertoo, että pelissä on tälläkin kertaa mukana toxic-pelaaja, joka kylvää ympärilleen vihaa ja pahaa mieltä. Käytännössä se voi olla mollaamista, homottelua tai rumia sanankäänteitä.

– Kiusaaminen ilmenee, kun pelaajalla itsellään menee huonosti. Silloin raivotaan chatissa, että muut eivät muka ole hyviä, Pylkkönen kuvailee.

Pelien ikärajoihin ei aina ole uskominen

Rasismi ja seksismi. Siinä ovat verkkopelimaailman pahimmat synnit, arvioi pelitutkija Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta.

– Monesti pelaaviin naisiin kohdistuu tätä käytöstä. Myös pelitaitojen mollaaminen on yleistä ja ikävää, mutta se ei mene kuitenkaan syrjivään vihapuheeseen, arvioi Meriläinen.

Pelitalo Muikku toimii Kuopion nuorisopalvelujen ja Setlementti Puijolan yhteistyönä. Ohjaaja Asta Keskisaari valvoo Santtu Pylkkösen (vas.) ja Tino Keinäsen pelaamista. Toni Pitkänen / Yle

Konsoli- ja tietokonepelejä pelaavat kaikenikäiset, mikä voi jopa pahentaa ongelmaa. Roisi kielenkäyttö ja muu häiriköinti itsessään voivat tehdä pelistä sellaisen, ettei se enää sovellu lapselle.

– Pelien ikärajat eivät vielä valitettavasti ota kantaa tähän aihealueeseen. Ikärajat kertovat vain itse pelin sisällöstä ja sieltä nousevista aiheista kuten väkivallasta, seksistä tai huumeista, kertoo kuopiolaisen Pelitalo Muikun ohjaaja Asta Keskisaari.

Peli voi siis olla vapaa lapsille soveltumattomista teemoista, mutta itse pelaajat voivat tuoda peliin vahingoittavia elementtejä.

Keskisaari käyttää esimerkkinä onlinepeli Fortniteä, jonka ikäraja on K-12. Pelitalon ohjaaja arvioi pelin ikärajan sopivaksi, mutta muistuttaa, että peliä pelaavat paljon myös aikuiset.

– On vaikea kartoittaa, mitkä pelit ja pelimaailmat ovat oikeasti turvallisia, vaikka pelillä olisikin ikäraja. Tämä on haastava asia, johon ei vielä ole tehty ratkaisuja tai otettu kantaa, Keskisaari pohtii.

Kolme syytä huonolle käytökselle

Kuopiolaisten nuorukaisten peli-into todistaa, että verkkopelaaminen on monelle rakasta ajanvietettä. Pelaaminen ei ole huono harrastus, mutta pelaajien itsensä luoma huono ilmapiiri varjostaa sitä.

Pelitutkija Mikko Meriläinen löytää pelimaailman vihapuheelle, huonolle käytökselle ja kiusaamiselle kolme syytä.

Santtu Pylkkönen (vas.) ja Tino Keinänen pitävät pelimaailman huonoa käytöstä ikävänä, mutta kertovat itsekin syyllistyneensä siihen. Toni Pitkänen / Yle

Ensimmäinen on monen suosikkipelin kilpailullisuus. Tunteet kuumenevat samoin kuin jalkapallo- ja jääkiekko-otteluissa.

Toinen syy on peliympäristön anonyymiys, jonka myötä pelaajat voivat valitettavan turvallisesti huudella, mitä sylki suuhun tuo. Kiinnijäämisen tai rangaistusten riski on vähäinen.

– Kolmanneksi pelimaailmaan on pesiytynyt ajatus siitä, että tällainen käytös on ok ja kuuluu juttuun. Voidaan puhua ilmiöstä, joka kuuluu tällä hetkellä onlinepelaamiseen, Meriläinen luonnehtii.

Myös pelaajat tietävät, mistä tutkija puhuu.

– Olen itsekin syyllistynyt siihen. Jokainenhan siihen joskus syyllistyy, 14-vuotias Santtu Pylkkönen sanoo.

Ratkaisuksi rangaistuksia vai peukutussysteemejä?

Pelimaailma tunnistaa ongelmat sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Suomessa aiheen ympärille on luotu esimerkiksi syrjimättömän pelikulttuurin Non-toxic -hanke (siirryt toiseen palveluun). Suomen elektronisen urheilun liitto on puolestaan luonut eettisen ohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun) tukemaan parempaa ilmapiriä.

Toxic-pelaaja Käyttäytyy myrkyllisesti (toxic) häiritsemällä muiden pelaamista. Käytös voi ilmetä esimerkiksi rumana kielenkäyttönä, syrjintänä ja yleisenä pelitilanteen häiriköintinä. Mollaa muiden pelaajien pelitaitoja eikä näe virhettä omissa taidoissaan tai käytöksessään.

Myös pelintekijät ovat jo reagoineet rajoittamalla yhteydenpitomahdollisuuksia peleissä ja helpottamalla häiritsevän käytöksen raportointia. Pelitalo Muikun ohjaaja Asta Keskisaari korostaa, että enemmänkin pitäisi tehdä.

– Pelintekijät ovat aika vähän suoraan puuttuneet tähän. Paljon selkeämmin voisivat isotkin tahot vetää linjan, Keskisaari arvioi.

Pelitalon ohjaaja korostaa, että rankaiseminen on oikein, mutta sanoo, että myös hyvästä käytöksestä palkitseminen voisi parantaa ilmapiiriä. Peleissä voitaisiin esimerkiksi peukuttaa niitä pelaajia, jotka toimivat reilusti.

Pelitalo Muikussa huonoon käytökseen ja kiusaamiseen puututaan jatkuvasti. Tiukka ote on johtanut siihen, että pelaavat lapset ja nuoret alkavat jo itse tunnistaa huonon käytöksen ja puuttua siihen.

– Meillä on tiukka linja, ettei tämmöinen käytös ole ok. Ei itseltä muille, eikä muilta itseä kohtaan. Rajat vedetään selkeästi, Keskisaari arvioi.

Lue lisää:

Pelien sisällä jaetaan jo banneja, mutta voisiko reilusta pelistä palkitseminen parantaa ilmapiiriä? Toni Pitkänen / Yle

Naiset kohtaavat sukupuolittunutta vihaa pelikentillä

Pienenä Asta Keskisaari oli ylpeä, kun oli porukan ainoa pelaava tyttö – sitten hän eksyi netin pelifoorumeille, joissa häntä hyljeksittiin

Liiallinen pelaaminen hajottaa nuorten aikuisten parisuhteita: “Kamppailin tietokoneen kanssa huomiosta, ja hyvin usein jäin kakkoseksi”

Onko pelaaminen kuin heroiinia? ‒ Kuusi kymmenestä rajoittaa lapsen peliaikaa