Masto on vaarassa sortua, ja siksi pelastuslaitos on eristänyt alueen 150 metrin säteeltä. Lisäksi parin pientalon asukkaat on evakuoitu.

Tällä haavaa mastosta on saatu sähköt katkaistua, ja palomiehet jäähdyttelevät mastoa.

Palon alkuvaiheessa levisi ilmaan myrkyllistä savua, mutta onni onnettomuudessa oli, että se nousi suoraan ylöspäin, kertoo päivystävä palomestari Joonatan Suosalo. Hänen mukaansa pelastuslaitos oli jo varautunut laajempiinkin evakuointeihin.