Robin Packalen ei ota paineita pikavoitoista maailmalla: “Voi olla, että vasta 10 vuoden päästä tulee ensimmäinen kiertue Eurooppaan”

Laulaja Robin Packalen on 20-vuotias, mutta jo uransa toisessa luvussa. 13-vuotiaana alkanut ura teinitähtenä piti sisällään lukuisia hittejä, yli puoli miljoonaa myytyä levyä ja neljä Emma-palkintoa.

Se ura päättyi lokakuussa 2017 Hartwall Areenan konserttiin. Sitten tähti painui armeijaan ja ilmoitti, ettei tiedä koska hän palaa – jos palaa.

Paluun aika tuli tämän vuoden helmikuussa, kun Packalen esiintyi Emma-gaalassa ja lauloi ensimmäisen englanninkielisen kappaleensa I'll Be With You.

Siitä alkoi julkisesti Packalenin kansainvälinen ura, jota oli kulisseissa suunniteltu jo vuosia.

– Nyt olen aika paljon reissun päällä ja samalla tehdään uusia biisejä. Mutta totta kai ihan baby steps, kun ihan nollasta lähdetään. Tämä on pitkä prosessi ja tulee viemään paljon aikaa, kertoi Packalen Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa.

Frontside Ollien huippumenestys ei uusiudu

Kansainväliselle uralle tähtäävä suomalainen joutuu usein kohtaamaan epäilyjä, niin myös Packalen. Laulaja ei ota epäilijöistä paineita.

Hän tietää, että kansainväliseen supertähteyteen ei nousta yhdessä yössä.

– Suomalaiset on aika kärsimättömiä, jos joku tekee niinkuin minä tein. Se mitä tapahtui Frontside Ollien kanssa vuonna 2013 ei tule tapahtumaan uudelleen. Voi olla, että vasta 10 vuoden päästä tulee eka kiertue Eurooppaan.

Realismi ei tarkoita sitä, etteikö Packalenilla olisi unelmia.

– Olisihan se hienoa joskus saada Areena-kiertue johonkin päin Eurooppaa.

Toistaiseksi Packalen on julkaissut kaksi uutta kappaletta, kolmas tulee kesällä. Saksassa I´ll be with you soi jo yhden radiokanavan listoilla. Packalen uskoo, että kanavia tulee pian lisää.

Saksan-valloitus jatkuu kesällä, kun Packalen esiintyy Berliinissä kahdella keikalla. Suomessa hänet voi nähdä Ruisrockissa ja Tammerfestissa.

Muuten edessä on keikkailun suhteen välikesä: kun biisejä on vasta kolme eikä Packalen aio vanhoja esittää, ei mitään pitkää keikkasettiä vielä ole tarjolla.

Puoli seitsemän kevätkausi huipentui lähetykseen Helsingin keskustasta. Mukana olivat myös ilmastosta räppäävät Biolapset. Mariela Pulkkanen /Yle

Kesän bucket list

Robin Packalen oli vieraana Puoli seitsemän kevätkauden viimeisessä lähetyksessä, joka kuvattiin Helsingin keskustassa liveyleisön edessä.

Yleisö sai lähetyksessä ehdottaa Packalenille kesätekemistä. Näin hän ehdotuksiin vastasi:

Rullaluistele

“Olen kaatunut niin pahasti rullaluistimilla, että en tiedä uskaltaisinko. En pysy oikein jään päälläkään. Ehkä mun pitää ottaa se uudeksi haasteeksi ja kohdata pelkoni.”

Ui

“Ehdottomasti. Olen harrastanut kilpaintia kahdeksan vuotta, mutta sitten tuli muita juttuja. 100 metrin vapaauinti oli mun laji.”

Aja avoautolla

“Se pitäisi jotenkin toteuttaa. Ajan autolla etenkin Turku-Helsinki -väliä.”

Vieraile Jämsässä

"Sinnehän mä olin menossa seuraavaksi! Olen joskus toki ollutkin."

Teki Robin Packalen kesällä mitä tahansa, varmaa on, että hän saunoo lempisaunassaan Turun saaristossa. Ja siellä hän ottaa nopeat ja kipakat löylyt.

Katso Robin Packalenin koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: