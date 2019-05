Herätys: Kun kaikki katosi muistista, terveyspalvelut kallistuneet huimasti, hellerajaa hätyytellään etelässä

Tuntemattomat hakkasivat Petri Vuomajoen ja hän unohti aikaisemman elämänsä – mies tatuoi käsiinsä 32 sanaa, jotka auttavat selviytymään arjesta

Kahdeksan vuotta sitten Petri Vuomajoki löydettiin kerrostalon rappukäytävästä makaamassa verilammikosta. Mies oli pahoinpidelty, jonka seurauksena hänelle tuli vakava aivovamma ja hän unohti koko entisen elämänsä. Muistin lisäksi aivovamma vei Vuomajoen kyvyn tuntea kipua, nälkää ja kylmyyttä. Siksi hän tatuoi käsivarsiinsa yhteensä 32 sanaa.

Terveyspalveluiden hinnat nousseet neljässä vuodessa jopa 30 prosenttia

Potilasta hoidetaan hammaslääkärissä. Tiina Jutila / Yle

Monien terveydenhuollon palveluiden kuluttajahinnat ovat nousseet erittäin nopeasti suhteessa yleiseen kuluttajahintaindeksiin. Suurin nousu näkyy sellaisten palveluiden hinnoissa, joihin valtio vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännöllä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Niemisen mukaan ihmiset eivät aina tiedosta, että hallinnolliset päätökset vaikuttavat hintoihin. Yksittäisten palveluiden hinnannousu ei välttämättä näy isossa kuvassa, mutta tuntuu yksittäisen ihmisen lompakossa.

Missourin osavaltio hyväksyi rajoituksen aborttioikeuteen

Yhdysvalloissa jälleen yksi osavaltio on hyväksynyt rajoituksen aborttioikeuteen. Missourin osavaltiossa parlamentin edustajainhuone on hyväksynyt lakiesityksen, joka kieltäisi raskaudenkeskeytyksen heti kun sikiön sydämenlyönnit kuuluvat. Yhtään lakia ei ole vielä käytössä, sillä tuomarit ovat joko estäneet niiden toimeenpanon tai niistä on valitettu oikeuteen.

Aborttioikeuden vastustajia korkeimman oikeuden edustalla Washingtonissa tammikuussa 2019. Saul Loeb / AFP

Lämpötila kohoaa laajalti yli 20 asteen

Lauantaina mitataan kesäisiä lämpötiloja lähes koko maassa. Päivästä on tulossa aurinkoinen ja lämpötila kohoaa laajalti yli 20 asteen. Maan eteläosassa hätyytellään tänään jopa hellelukemia. Lue lisää säästä täältä.