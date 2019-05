Sarkozy joutumassa oikeuteen laittomasta vaalirahoituksesta

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy on saamassa rikossyytteen laittomasta vaalirahoituksesta. Maan perustuslakineuvosto torjui perjantaina Sarkozyn vetoomuksen, jonka mukaan oikeudenkäynti olisi perusteeton.

Syyttäjien mukaan Sarkozy käytti epäonnistuneeseen presidentinvaalikampanjaansa 43 miljoonaa euroa vuonna 2012, kun lain sallima maksimisumma Ranskassa on 22,5 miljoonaa. Heidän mukaansa Sarkozy käytti sumutuksessaan valelaskuja.

Sarkozy on syyttänyt rahoitusrikoksesta pr-firma Bygmalionin johtoa, joka on myös syytteessä. Puolustuksen mukaan Sarkozy on jo maksanut sakot enimmäissumman ylityksestä.

Perustuslakineuvosto kuitenkin totesi, että sakot koskivat vain runsaan 360 000 euron ylitystä ja ne maksettiin ennen tietoa valelaskuista ja Bygmalion-kuviosta.