Euroopan kansallismieliset näyttävät voimaansa Milanossa – Professori: Kaveeraaminen Italian laitaoikeiston kanssa voi olla riski perussuomalaisillekin

MilanoTuristien kansoittamalle historialliselle Duomo-aukiolle pystytettiin perjantai-iltana isoa lavaa Milanon keskustassa. Lauantaina iltapäivällä aukio täyttyy turistien sijaan Euroopan kansallismielisen oikeiston äänestäjistä.

Italian sisäministeri ja Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini on kutsunut kaupunkiin yhdentoista eurooppalaisen oikeistopopulistiliikkeen johtajat kahdeksan päivää ennen eurovaaleja. Tavoitteena on saada kokoon laitaoikeiston yhteinen ryhmä Euroopan parlamentissa.

Nimekkäimmät hahmot lavalla ovat Ranskan Marine Le Pen ja Alankomaiden Geert Wilders. Perussuomalaisia edustaa varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari.

Luvassa on myös vastamielenosoituksia, sillä vaikka Milano sijaitsee keskellä Salvinin johtaman Legan kotiseutua, Lega on vapaamielisessä suurkaupungissa epäsuosiossa.

– Muille puolueille on riski liittoutua kansallismielisen italialaisen kanssa, sillä italialaiset eivät ole kovin suosittuja tämän aatesuunnan sisällä, arvioi professori Vittorio Emanuele Parsi Milanon katolisesta yliopistosta.

Hän viittaa siihen, että Salvini on luvannut olla noudattamatta EU:n tiukkoja budjettikurisääntöjä. Milanon torille kokoontuneista puolueista taas ainakin perussuomalaiset, Vaihtoehto Saksalle, Itävallan Vapauspuolue ja Hollannin Vapauspuolue ovat pikemminkin vaatineet kovempaa budjettikuria Välimeren mailta.

– Salvini puhuu varmasti monista asioista, mutta hän ei aio puhua budjetista, Parsi ennakoi.

Kokoontuminen on riski myös Salvinin itsensä kannalta. Hänen on sisäpoliittisista syistä osoitettava, että hän on vahva johtaja jolla on liittolaisia muualla Euroopassa. Kansallismieliset puolueet eivät kuitenkaan ole helppoja kumppaneita.

– Hän osoittaa, että hänellä on liittolaisina ihmisiä jotka sanovat: Suomalaiset ensin, saksalaiset ensin, ranskalaiset ensin. Kaikki ensin paitsi italialaiset. Ei ole helppoa hallita kansainvälistä liittoumaa jossa kaikki sanovat: Minun kansani ensin, ja muista ei niin väliä, professori Parsi sanoo.

Italian sisäministeri, Lega-puolueen johtaja Matteo Salvini kampanjoi Verolin kaupungissa keskiviikkona. Federico Proietti / EPA

Hänen mukaansa liittouman puolueita yhdistää se, että kaikki haluavat laittaa Euroopan integraation peruutusvaihteelle. Näiden puolueiden mielestä paluu menneeseen suvereenien valtioiden aikaan on mahdollista ja hyödyllistä.

Professori ei kuitenkaan ennakoi puolueiden liittoumasta kovin pitkäikäistä. Vaikeuksia tulee kun pitäisi muodostaa yhteisiä kantoja asioihin.

– Mitä tehdään siirtolaisille? Pitääkö Italia kaikki itsellään, vai jaetaanko heitä muihin maihin? Kuvittele budjettisääntöjä, vajetta, unionin menoja ja velkasääntöjä, Parsi sanoo.

Salvini käyttääkin professorin mukaan perussuomalaisia ja muita puolueita kotimaanpoliittisten tarkoitusperiensä edistämiseen. Parsin mukaan hänen todellinen tavoitteensa on osoittaa eurovaalien yhteydessä poliittista voimaa kotimaassa, ja sen jälkeen laukaista uudet vaalit, päästä eroon hallituskumppanista Viiden tähden liikkeestä ja muodostaa uusi hallitus Silvio Berlusconin Forza Italian kanssa.

Salvini on Parsin mukaan opportunisti, jolla ei lopulta ole vahvoja periaatteita joista hän ei voisi luopua. Esimerkiksi läheiset välit Venäjän johtoon ovat taktiikkaa.

– En usko että hän oikeasti rakastaa Venäjää tai [presidentti] Putinia. Hän hyödyntää Putinia kansainvälisenä ystävänä, samaan tapaan kuin [presidentti Donald] Trumpia. Se on hajota ja hallitse -politiikkaa, sanoo professori Vittorio Emanuele Parsi.