Norjan Venezuela-neuvonpito etsi "rauhanomaista agendaa", kommentoi kriisivaltion kritisoitu presidentti

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ja puolustusministeri Vladimir Padrino osallistuivat armeijan tilaisuuteen Araguassa perjantaina. Kuva on presidentinkanslian julkaisema. EPA / Venezuelan presidentinkanslia

Oppositiossa Maduron rauhanhaluihin on suhdauduttu skeptisesti.

Norjassa käydyt keskustelut etsivät "rauhanomaisen agendan rakentamista", kommentoi Venezuelan presidentti Nicolás Maduro. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Venezuelan väkivaltaiseksi äitynyttä kriisiä on yritetty ratkoa tällä viikolla Norjassa.

Norja on kommentoinut neuvonpidon olevan tunnusteluvaiheessa. Aluksi neuvotteluista ei edes kerrottu virallisesti julki.

Neuvotteluissa edetään kieli keskellä suuta, sillä rauhanneuvottelut ovat herkkä prosessi.

Oslon neuvonpidossa olivat hallituksen puolelta mukana informaatioministeri ja Mirandan osavaltion kuvernööri. Oppositiota edusti yksi kansanedustaja ja kaksi neuvonantajaa.

Norjan neuvottelut ovat uusi keino ratkoa Venezuelan pattitilannetta.

Maduron vastaisissa mielenosoituksissa on kuollut kymmeniä, ja yli kolme miljoonaa venezuealalaista on paennut kotimaansa talouskriisiä ulkomaille.

Maduron hallinto on suhtautunut neuvotteluihin myönteisesti. Oppositiossa on oltu skeptisempiä. Epäilijät argumentoivat, että aiemmin Maduron on ostanut neuvotteluilla vain aikaa vahvistaakseen otettaan vallasta.

Oppositiojohtaja Juan Guaidó on viime aikoina alkanut lämmetä ajatukselle siitä, että Yhdysvallat puuttuisi tilanteeseen sotilaallisesti.

Reutersin mukaan hän on sanonut edustajansa tapaavan Yhdysvaltain sotilasjohdon edustajia maanantaina Washingtonissa.

