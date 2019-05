Hämmentävä skandaalivideo sotkee Itävallan hallitusta – varaliittokanslerin epäilyttäviä puheita salakuvattiin Ibizalla

Itävallan liittokansleri on kääntämässä selkänsä äärioikeistolaiselle varaliittokanslerilleen. Syynä on korruptioepäily.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ei aio enää tehdä yhteistyötä äärioikeistolaista vapauspuoluetta edustavan varaliittokansleri Heinz-Christian Strachen kanssa, hallituslähde kertoo uutistoimisto Reutersille.

Sekä Kurzin että Strachen odotetaan kommentoivan asiaa iltapäivällä Suomen aikaa.

Kriisin syynä on tiettävästi videomateriaali, joka vuosi julkisuuteen perjantaina.

Nauhoilla vaikuttaa siltä, että Strache lupaa järjestää valtion urakoita venäläisenä sijoittajana esiintyvälle naiselle. Vastineeksi hän odottaa taloudellista ja poliittista tukea.

Video on kuvattu ennen vuoden 2017 vaaleja piilotetuilla kameroilla. Videoiden sisällöistä kertoivat perjantaina Der Spiegel (siirryt toiseen palveluun) ja Süddeutsche Zeitung (siirryt toiseen palveluun). Der Spiegel kertoo varmistaneensa videon aitouden.

Video on kuvattu loma-asunnolla Ibizalla. On epäselvää, mikä motivaatio sen takana on.

Videolla esiintyy Strachen lisäksi Johann Gudenus, joka on nykyisin vapauspuolue FPÖ:n eduskuntaryhmän johtaja. Miehet epäilevät ansaa, mutta astuvat siihen silti.

Spiegelin mukaan videolla esitettyihin moninaisiin suunnitelmiin lukeutuu muun muassa keskustelu itävaltalaisen Kronen Zeitung -lehden hankkimisesta vaalivoiton pönkittämiseksi.

Venäläisnainen väittää miehille harkinneensa lehden ostamista ja kysyy uudelleen ja uudelleen, mitä saa, jos ostaa lehden ja auttaa FPÖ:n ykköseksi. Strachen vastaa, että sen jälkeen voidaan keskustella mistä tahansa.

Keskusteluita käydään myös esimerkiksi tieurakoista.

Strachen vapauspuolue ja Kurzin kansanpuolue muodostivat yhdessä hallituksen loppuvuodesta 2017.

Lähteet: Reuters