Kuolleesta ystävästä kertova laulu on saanut ihmisiä itkemään ja nauramaan – Hollannin viisuedustaja nousi tuntemattomuudesta ennakkosuosikiksi

Hollannin Duncan Laurence on yhtä hymyä. Hän on ollut koko kevään ajan Euroviisujen ennakkosuosikki kappaleellaan Arcade. Tel Avivissa tilanne ei ole muuttunut ja artistilla on riittänyt kysyntää. Kaikki ovat halunneet haastatella häntä.

Kiireistä ja paineista huolimatta Laurence on ehtinyt nauttia viisuista.

– Tämä on ollut hieno kokemus ja täällä on ollut lämmin vastaanotto. On ollut paljon ihania ihmisiä.

Hollantilainen kertoo, ettei ole kaikesta pyörityksestä väsynyt, vaan olo on enemmänkin energinen. Viisuesityksen lavaharjoitukset ovat vaatineet hiomista, mutta pikkuhiljaa esitys on saatu toivottuun kuntoon.

– Halusimme tehdä esityksestä yksinkertaisen. Vain minä, piano ja kappale. Halusin keskittyä itse kappaleeseen. Minulle tämä on laulukilpailu. Pidän siitä, että keskitytään pelkästään musiikkiin. Olen halunnut tehdä tähän mysteerisen fiiliksen.

Arcade-kappaleen video on katsottu YouTubessa (siirryt toiseen palveluun) lähes kymmenen miljoonaa kertaa. Siinä Laurence on suurimman osan ajasta alasti veden alla. Samaa fiilistä on yritetty tuoda myös viisulavalle.

– Videota varten olin vedessä seitsemän tuntia. Kun näin videon ensimmäistä kertaa, ajattelin, että tässä keskitytään nyt musiikkiin ja video on tavallaan yksi instrumentti lisää. Haluan saman tapahtuvan lavalla.

Duncan Laurence esiintyy viisulavalla pelkistetysti pianon ääressä. EPA-EFE/ABIR SULTAN

Arcade kertoo Laurencen edesmenneestä ystävästä. Tyttö oli rakastunut poikaan, joka jätti hänet. Ystävä kaipasi rakastettuaan kuolemaansa asti. Kappaleessa muusikko kertoo hänen tarinaansa lisäksi omista tuntemuksistaan.

– En osannut kuvitella, kuinka paljon hyvää palautetta olen kappaleesta saanut. Tietenkään kaikki eivät ole siitä tykänneet, mutta netissä on ollut todella paljon reaktiovideoita, joissa ihmiset tanssivat, itkevät ja nauravat. He kertovat menetyksistään ja siitä, kuinka onnellisia he ovat tässä hetkessä. Se kosketti minua.

Duncan Laurence myöntää kokevansa paineita ennakkosuosikin asemasta. Hollannissa ollaan jo varauduttu voittoon ja mahdollisia viisuareenoita on jo katsastettu.

– Tietenkin koen paineita. Jos en kokisi, silloin en välittäisi tästä asiasta. Mutta tämä paine ei ole huonoa vaan hyvää. Yritän pitää jalat maassa ja kaikkea voi tapahtua. Teen parhaani ja toivottavasti voitan kilpailun.

Hollantilainen oli jopa omassa maassaan suhteellisen tuntematon artisti ennen hänen valintaansa euroviisuedustajaksi. Duncan Laurence oli laulaja-lauluntekijä, joka teki kappaleita muille.

Hän toivoo, että Euroviisut olisi alku hänen uralleen.

– Toivon näkeväni maailmaa ja eri maita. Haluan koskettaa ihmisiä musiikillani ja toivottavasti he nauttivat siitä.

Laurence kertoo seuranneensa Euroviisuja pienestä pitäen. Musiikkia opiskellessaan häntä kiinnosti nähdä, millaista musiikkia eri maissa tehdään.

Suomen viisuedustajista hän muistaa tietenkin Lordin, mutta myös seuraavana vuonna Helsingin kisoissa edustaneen Hanna Pakarisen.

– Leave me alone, I wanna go home! Toivoin hänen voittavan. Minulle Suomi oli voittaja kaksi vuotta peräkkäin, Laurence hihkuu.

Duncan Laurence haluaisi tulla esiintymään Suomeen ja toivoo, että hän saisi laulaa yhdessä Hanna Pakarisen kanssa.

- Toivottavasti hän suostuu, Laurence hymyilee ujosti.

Lue myös:

Euroviisujen finaalikappaleella suomalainen tuottaja – Henrik Tala on Norjan KEiiNOn "neljäs salainen jäsen"

Video: Ylen toimittaja kertoo tunnelmista Euroviisujen kuplassa – "Langattoman mikrofonin tuominen Israeliin olisi vaatinut erikoistoimenpiteitä"

Ennakkosuosikki Ruotsi jatkoon – Euroviisujen kaikki finalistit ovat tiedossa