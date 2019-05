Pedro Almodóvar nousi suosikiksi Cannesissa – ”Tämä oli yksi elämäni kauneimmista illoista”

Vanhuus ei tule yksin edes menestyneelle elokuvaohjaajalle. 69-vuotiaan Pedro Almodóvarin uusi elokuva Dolor y Gloria kertoo ikääntyvästä mestariohjaajasta, joka lääkitsee sairauksiaan, yksinäisyyttä ja taiteilijan tuskaansa muistoilla, lääkkeillä ja huumeilla.

– Tämä oli yksi elämäni kauneimmista illoista, ohjaaja kiitteli perjantai-iltana elokuvan kaksituhatpäistä gaalayleisöä täyteen pakatussa Cannesin festivaalipalatsissa.

Pedro Almodovar poseeraa faniensa kanssa poistuessaan Pain and Glory -elokuvan näytöksestä 17. toukokuuta. Guillaume Horcajuelo / EPA

Espanjalaismaestron uusin elokuva poikkeaa hänen aiemmasta tuotannostaan, sillä se perustuu hänen omaan elämäänsä. Elämäänsä, elokuviaan ja rakkauksiaan muistelevaa elokuvaohjaajaa esittää Almodóvarin elokuvien vakiokasvo Antonio Banderas.

Ohjaajan nimi on elokuvassa Salvador Mallo, mutta vertausta Almodóvariin ei ole kätketty. Banderas tepastelee ympäriinsä Almodóvarin värikkäissä verkkareissa, kukkapaidoissa ja villisti kaikkialle sojottavassa tukassa.

– Tämä elokuva heijastaa elämääni, mutta sitä ei pidä ottaa kirjaimellisesti, Almodóvar sanoi elokuvan lehdistötilaisuudessa lauantaina,

– Osa näistä asioista tapahtui minulle, mutta moni on keksittyä. En esimerkiksi rakastunut lapsena työmieheen. Mutta olisin voinut rakastua. Kaikki tämä olisi voinut tapahtua minulle.

Mennyttä aikaa etsimässä

Dolor y Gloria alkaa kuvalla, jossa Salvador Mallo istuu uima-altaan pohjassa. Hänen rinnassaan on pitkä leikkausarpi. Myöhemmin kuulemme pitkän luettelon häntä vaivaavia kipuja ja sairauksia. Cannesissa ohjaaja kuitenkin vakuutti olevansa voimissaan.

– Minä ja Antonio emme kumpikaan ole yhtä huonossa kunnossa kuin elokuvassa. Minä ehkä vähemmän, mutta kuitenkin hyvässä. Elokuvassa ei ole kyse siitä, että Pedro teki sitä tai Pedro teki tätä.

Pedro Almodóvarin omaelämäkerrallinen Pain & Glory. Festival de Cannes 2019

Yhteyttä menneisyyteensä etsivä ohjaaja alkaa heti elokuvan alussa lääkitä kipujaan heroiinilla. Huumeriippuvuus on kuvattu selvänäköisesti mutta tuomitsematta. Pääosanesittäjä Antonio Banderas huomautti lehdistötilaisuudessa, että elokuva ei kerro vain addiktiosta.

– Addiktion lisäksi siinä on muita tärkeitä teemoja. Niin kuin sovinto. Elämässä auki jääneet asiat perheen, rakastajien ja elokuvataiteen kanssa. Asioita, jotka täytyy saada suljettua. Ehkä juuri siihen katsojat pystyvät samastumaan, sillä kaikilla on tälaisia kipuja.

Yksi elokuvan voimakkaimmista kohtauksista on Salvador Mallon kohtaaminen nuoruuden rakkautensa kanssa 30 vuotta eron jälkeen. Almodóvar sanoi halunneensa näyttää kaksi viisikymppistä miestä suutelemassa intohimoisesti, koska sellaisia kuvia nähdään elokuvissa hyvin vähän.

– Kun täytyy erota rakkaastaan, se on kuin leikkaisi käden irti. Elokuvan kuvaamaa sovitusta en itse ole kokenut, mutta olisin halunnut. Kohtauksessa minun teki mieli mennä Antonion ja Leonardon väliin ja suudella heitä molempia. Mutta en olisi uskaltanut, vielä vähemmän nyt kuin ennen, ohjaaja vitsaili.

Almodóvar kertoo kamppailevansa, ettei hän menettäisi intoaan elokuvantekoon niin kuin elokuvan päähenkilölle on käynyt. Siksi hän kertoo suunnittelevansa jo seuraavaa elokuvaansa.

– Minulla on kaksi tekstiä, joista olen innoissani. Ne ovat kumpikin muiden kirjoittamia. Pelkään, että menetän intohimon elokuvaa kohtaan. Paras keino taistella sitä pelkoa vastaan on löytää lisää tarinoita kerrottavaksi.

Pedro Almodóvarin omaelämäkerrallinen Pain & Glory -elokuva. Festival de Cannes 2019

Palmukisa sai suosikin

Almodóvarin magnum opus on saanut Cannesissa upean vastaanoton. Ensimmäisissä elokuva-arvioissa ja sosiaalisessa mediassa elokuvaa on kehuttu festivaalin parhaaksi elokuvaksi tähän mennessä.

Amerikkalainen elokuvasivusto IndieWire (siirryt toiseen palveluun) kutsui elokuvaa myös Almodóvarin parhaaksi teokseksi vuosiin. Brittilehti The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) Peter Bradshaw luonnehti sitä herkäksi, syvän henkilökohtaiseksi ja suloisen surulliseksi.

Erityisesti elokuva on villinnyt ranskalaisen lehdistön. Le Film Francais -lehden kokoamassa taulukossa festivaalin kilpasarjan elokuvista elokuva saa täydet pisteet eli ”kultaisen palmun” peräti yhdeltätoista lehdeltä. Perinteisesti penseä ranskalaismedia on viime vuosina innostunut enemmän vain Abdellatif Kechichen elokuvasta Adelén elämä (2013), jolle kriitikot antoivat peräti kaksitoista palmua.

Soraääniäkin on kuulunut. The Hollywood Reporterin (siirryt toiseen palveluun) arvio toteaa elokuvasta puuttuvan tuoreutta ja rohkeutta, jotka tekivät Almodóvarista kuuluisan ohjaajan. Päähenkilönsä tavoin elokuvakaan ei löydä uutta sanottavaa, lehti kirjoittaa.

Kehut ovat nostaneet Dolor y Glorian vahvaksi suosikiksi puheissa Kultaisen palmun voittajasta. Festivaalilla tähän mennessä nähdyistä elokuvista lähelle Almodóvaria on päässyt vain brittiohjaaja Ken Loachin uutuus Sorry to Bother You.

Kultainen palmu jaetaan Cannesin palkintogaalassa ensi viikon lauantaina. Toistaiseksi on aivan liian aikaista tehdä johtopäätöksiä voittajasta. Cannesin pääpalkintoa tavoittelee festivaalin kilpasarjassa kaikkiaan 21 elokuvaa. Niistä yli puolet on vielä esittämättä.

Maailmanensi-iltaansa Rivieralla odottavat vielä muun muassa Quentin Tarantinon, Terrence Malickin ja Abdellatif Kechichen uudet elokuvat.