Näin toimii Italian kiistelty kansalaispalkka – enimmillään 780 euroa, tuki katkaistaan, jos kieltäytyy kolmesta työtarjouksesta

RoomaItalian uusi sosiaalitukijärjestelmä kantaa nimeä kansalaispalkka. Kyseessä on maan populistihallituksessa istuvan Viiden tähden liikkeen tärkein parlamenttivaalien edellä äänestäjilleen antama lupaus.

Kuka voi saada Italiassa kansalaispalkkaa ja kuinka paljon?

Kansalaispalkkaa saadakseen on asuttava Italiassa yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan. Tukea voivat saada sekä italialaiset että maahanmuuttajat, jotka täyttävät tämän ehdon.

Yksi henkilö voi saada kansalaispalkkaa vähintään 40 ja enintään 780 euroa kuukaudessa. Sitä voivat hakea pienituloiset ja työttömät, joiden vuositulot jäävät alle 9 360 euron eli 780 euron kuukaudessa.

Myös työssä olevat ovat siis oikeutettuja kansalaispalkkaan, jos he tienaavat vähemmän kuin 780 euroa kuussa. Silloin tukisumma on maksimisumman ja palkan välinen erotus.

Samaan aikaan kansalaispalkan kanssa tuli voimaan niin sanottu kansalaiseläke. Uudistuksen myötä myös ne eläkeläiset, jotka saavat kuukausittain alle 780 euron suuruista eläkettä, voivat hakea siihen täydennystä.

Toukokuun alussa kansalaispaikkahakemuksia oli tullut yli miljoona, joista noin 75 prosenttia oli hyväksytty. Eniten hakemuksia tuli Etelä-Italiasta Campanian ja Sisilian maakunnista.

Mikä vaikuttaa tuen saamiseen ja tukisummaan?

Tuen saamiseen vaikuttavat esimerkiksi vuokran tai asuntolainan suuruus, perheen koko ja se, onko hakijalla omistusasuntoja ja -autoja. Myös muut sosiaaliturvatuet vaikuttavat tuen saamiseen ja määrään.

Italiassa on ennestään työttömyysturvajärjestelmä, minkä puitteissa työttömäksi jäävä saa työttömyyskorvausta tietylle ajalle. Kaikille suunnattua, toimeentuloa täydentävää tukea Italiassa ei ole aiemmin ollut.

Ylen haastattelema 61-vuotias roomalainen Massimo Filipponi menetti vuonna 2012 talouskriisin myötä työpaikkansa multimediayrityksessä. Kun hänen perustamansa kulttuurialalla toiminut yritys menetti toimitilansa puolitoista vuotta sitten, hän jäi kokonaan ilman tuloja. Siksi hän haki maaliskuussa kansalaispalkkaa.

Filipponille myönnettiin vajaan 500 euron suuruinen tuki. Hän jäi vaille korkeinta summaa, sillä asuu Roomassa kunnan asunnossa, josta maksaa vain pientä vuokraa.

– Tuki on helpottanut elämääni. Olen saanut takaisin kunniani, kun ei tarvitse koko ajan lainata rahaa lähipiiriltä. Minulla on rahaa ostaa uusi siisti paita, ja pystyn myös käymään toisella puolella kaupunkia työhaastatteluissa.

Mihin tuen saaja sitoutuu?

Nimestään huolimatta kyseessä ei ole vastikkeeton perustulo vaan enemmänkin suomalaista työttömyysturvaa vastaava tuki.

Työtön kansalaispalkan saaja allekirjoittaa työllistymiseen tähtäävän sopimuksen, joka edellyttää, että tuen saaja hyväksyy työvoimatoimiston hänelle tarjoaman työn. Tuki katkaistaan, jos tuen saaja kieltäytyy kolmesta työtarjouksesta.

Työllisyysehdon pelisäännöt ovat käytännössä vielä epäselvät. Kansalaispalkkauudistusta on arvosteltu siitä, että se on toteutettu hutiloiden. Italia on palkkaamassa työvoimatoimistoihin tuhansia uusia virkailijoita välittämään työtarjouksia kansalaispalkan saajille, mutta prosessi on viivästynyt. Reilu miljoona hakemusta on ruuhkauttanut hakupalvelun pahasti.

Filipponi kertoo, että hänellekin on vielä epäselvää, miten työllistymisehto käytännössä toimii.

– Minua on vain pyydetty ilmoittautumaan työvoimatoimistoon ennen kuun loppua. Sittenhän sen näkee.

Mihin kansalaispalkkaa voi käyttää?

Tuen saaja saa kortin, jonne tukisumma ladataan. Sitä voi käyttää pankkikortin tavoin esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa ja apteekeissa. Sillä voi myös maksaa laskuja ja osan vuokrasta. Lisäksi 100 euroa voi nostaa käteisenä automaatista.

Filipponin mukaan tuki on parantanut hänen elämänlaatuaan ja helpottanut arkipäiviä. Kotona voi vaihtaa palaneet lamput ja joskus voi ostaa sellaistakin ruokaa, mitä oikeasti tekee mieli – ei vain sitä halvinta, Filipponi sanoo.

– Aiemmin kävin ruokaostoksilla kahdesti kuussa, nyt voin täydentää ostoksia vähän viikon mittaan. Tykkään käydä ostamassa vihanneksia torilla, jossa ne ovat edullisempia, mutta siellä kortti ei käy.

Kansalaispalkkakorttia ei voi käyttää tupakkatuotteiden ostamiseen automaatista eikä rahapelien pelaamiseen. Sillä ei voi myöskään tehdä ostoksia verkossa.

Paljonko järjestelmä maksaa valtiolle ja kuka siitä päätti?

Viiden tähden liikkeen ajatellaan voittaneen kansalaispalkkaa luvattuaan ääniä etenkin köyhästä, korkeiden työttömyyslukujen vaivaamasta Etelä-Italiasta.

Kansalaispalkan on sanottu maksavan hallitukselle reilut kuusi ja puoli miljardia euroa ensimmäisenä vuonna. Uusi tukijärjestelmä oli osasyy Italian ja EU-komission viime syksyn budjettikiistaan.

EU ei hyväksynyt roimasti velkaantuneen Italian populistihallituksen suunnittelemaa “kansan budjettia.” Sopu saatiin Italian kevyiden myönnytysten myötä, mutta hallitus on silti alkuvuonna toteuttanut osan uudistusohjelmaansa.

Filipponi ei äänestänyt Viiden tähden liikettä, mutta pitää tukiuudistusta koko yhteiskunnan kannalta hyvänä asiana. Häntä kuitenkin ärsyttää se kuva, joka monilla italialaisilla kansalaispalkan hakijoista on.

– He ajattelevat, että istumme sohvalla emmekä tee mitään. Todellisuudessa joukossamme on korkeakoulutettuja, opettajia ja niin edelleen. Minä olen tehnyt töitä koko elämäni. Viime vuosina minulla on ollut huonoa onnea, ja on oikein, että valtio auttaa minun kaltaisiani ihmisiä pääsemään jaloilleni, Filipponi sanoo.

