40-vuotias Kansanradio sai vuolaat onnittelut – juhlalähetyksessä mukana presidenttikin: "Nyt kun meillä on oma mökki, veikkaan että siellä myös Kansanradio soi"

Ylen Kansanradio-ohjelma juhlisti 40-vuotista taivaltaan sunnuntaina juhlalähetyksellä, jossa ääneen pääsivät tuttuun tapaan tavalliset kansalaiset. Onnitteluita esitettiin niin lauluina, runoina kuin muina viesteinä.

Esimerkiksi nuorempaan kuulijakuntaan kuuluva Anna-Maija kiitti ohjelmaa siitä, että puheenvuoroja annetaan tavallisille talliaisille.

– Ihmiset luottavat teihin ja kertovat aika vaikeitakin asioita. Parhaassa tapauksessa jokin ongelma selviää jo puhelun aikana, hän totesi puhelussaan.

Onnittelijoiden joukossa oli myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistö kertoi kuuntelevansa Kansanradiota melko usein, tavallisimmin automatkoilla.

– Nyt kun meillä on oma mökki, veikkaan että siellä myös Kansanradio soi, presidentti totesi.

Niinistö vastasi Kansanradion haastattelussa myös muun muassa toimittajan kysymykseen sananvapaudesta. Niinistön mielestä raja mielipiteen ilmaisulle on selkeä.

– Kyllä voi käydä kovaakin keskustelua, kinata, moittia toista ja arvostella lujaakin. Mutta raja tulee sieltä, että meillä on rikoslaissa aika selvät säännökset, hän sanoi.

Presidentti viittasi esimerkiksi kunnianloukkaukseen ja rasismiin.

Kansanradion 40-vuotista taivalta juhlistettiin kaksituntisella lähetyksellä sunnuntaina 19.5.

Idea Kansanradiosta syntyi juttumatkalla Turkuun

Olli Haapakankaan ja Jaana Selinin juontamassa juhlalähetyksessä puheluiden aiheet vaihtelivat hauskoista sattumuksista koulukiusaamiseen, ulosottokierteeseen ja tulevalle hallitukselle esitettyihin toiveisiin.

Lähetyksessä kuultiin myös Seija Walliusta, joka aloitti Kansanradion Tuomo Talven kanssa vuonna 1979. Walliuksen mukaan idea Kansanradiosta syntyi juttumatkalla Turkuun. Alkuvaiheessa toimittajat tapasivat ihmisiä eri puolilla maata ja reissasivat paljon. Wallius on iloinen siitä, että Kansanradio on yhä voimissaan.

– Tosi lämmin tunne. Siitä olen iloinen, että se jaksaa kiinnostaa ihmisiä, Seija Wallius sanoi.

Tavallista pidemmässä juhlalähetyksessä kuultiin myös palasia menneiltä vuosilta. Suomalaiset ovat vuosien varrella puhuneet Kansanradiossa kaikenlaisesta maan ja taivaan välillä.

Täältä voit kuunnella otteita alkuvuosien lähetyksistä.

Täältä voit puolestaan kuunnella Kansanradion uusimpia lähetyksiä.

Juontaja Jaana Selin: Tiedetään, että Kansanradiossa on ihminen, joka kuuntelee

Vuonna 1979 aloitettu Kansanradio saa yhä vuosittain noin 10 000 yhteydenottoa. Ihmisten mielipiteitä, näkemyksiä ja tarinoita tulee niin puhelimitse, sähköpostitse kuin kirjeinä. Kaikki käydään läpi.

– Kirjepostia tulee tänä päivänä yllättävän paljon, jopa enemmän kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Kyllä me saamme juosta postilaatikolla aika usein, juontaja Jaana Selin kertoo.

Kansanradiota 15 vuotta juontanut, syksyllä eläkkeelle siirtyvä Jaana Selin uskoo, että ohjelma pitää pintansa jatkossakin. Hän arvelee Kansanradion pitkän ja suuren suosion syyksi helpon lähestyttävyyden.

– On vielä paljon ihmisiä, jotka eivät halua kertoa mielipiteitään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Meillä on matala kynnys. On helppoa soittaa, ehkä tuttuun ja turvalliseen numeroon. Tiedetään, että siellä on ihminen, joka kuuntelee, Selin sanoo.

Kansanradiolla on vankkumattomat faninsa, joihin kuuluu nuoriakin. Selinin mukaan osa heistä kuuntelee Kansanradiota pilke silmäkulmassa, mutta nuoria kiinnostavat myös iäkkäiden ihmisten kokemukset.

– Tarinat ovat yksi tärkeimmistä syistä. He myös arvostavat sitä, että kuulevat jonkun iäkkäämmän ihmisen kertoman jutun ja ajattelevat että voi vitsi, tuollaistako heillä on elämässään ollut!

