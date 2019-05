Uutistoimisto: Skandaali kaataa Itävallan hallituksen – uudet vaalit tulossa

Itävaltalaisten tiedotusvälineiden mukaan liittokansleri Kurz on jo aiemmin halunnut vaihtaa maan sisäministerin.

Itävaltalaisen uutistoimisto APA:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) varaliittokansleri Heinz-Christian Stracheen liittyvä skandaali kaataa maan oikeistohallituksen.

Strache ilmoitti tänään lauantaina eroavansa, kun julkisuuteen tuli Ibizalla kuvattu video, jossa hän keskusteli venäläisen naisen kanssa urakoiden järjestämisestä ja siitä, miten niistä palkittaisiin.

Hämmentävä skandaalivideo johti varaliittokanslerin eroon Itävallassa – puoluejohtajan epäilyttäviä puheita salakuvattiin Ibizalla

Keskusta-oikeistolaiseen kansanpuolueeseen ÖVP:hen kuuluva liittokansleri Sebastian Kurz kertoo illalla, mitä hän aikoo tehdä Strachen tapauksen johdosta.

Uutistoimisto APA on saanut tietoja ÖVP:n hallituskumppanilta, äärioikeistolaisen vapauspuolueen FPÖ:n sisältä. Tiedot kertovat, että Kurz on jo tehnyt päätöksen hallituksen erosta. Kysymys on vain siitä, miten päätös muotoillaan.

APA:n mukaan hallituksen kohtaloksi on myös koitumassa Kurzin FPÖ:lle esittämä vaatimus vaihtaa sisäministerin salkkua kantavaa henkilöä. Tällä hetkellä sisäministerinä toimii Herbert Kickl, joka on joutunut erittäin kovan arvostelun kohteeksi.

FPÖ:llä on läheiset suhteet Venäjän johtoon ja Itävallan FPÖ-johtoisen sisäministeriön pelätään vuotavan tietoja Venäjälle. Esimerkiksi Suomen Suojelupoliisi on muuttanut käytäntöjään epäilyn takia.

APA:n mukaan FPÖ ei aio taipua Kurzin vaatimukseen, mikä olisi lopullinen este hallitusyhteistyön jatkumiselle.

Itävallassa vakoiluepäily – eläköityneen armeijan upseerin epäillään vuotaneen tietoja Venäjälle

Wienissä arviolta 10 000 ihmistä on osoittanut mieltään ja vaatinut hallituksen eroa.

Lue lisää:

Kronen-Zeitung: Alle Zeichen stehen auf Neuwahlen (siirryt toiseen palveluun)!