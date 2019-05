Korruptiokohua sulatteleva Itävalta valmistautuu ennenaikaisiin vaaleihin – liittokansleri Kurzin puolue gallupkärjessä

Hallituseron taustalla on FPÖ:tä edustavaan varaliittokansleri Heinz-Christian Stracheen (kuvassa) liittyvä skandaali.

Itävallassa neuvotellaan tänään aikataulusta ennenaikaisten vaalien järjestämiseksi. Maan liittokanslerin Sebastian Kurzin keskustaoikeistolainen puolue lähtee vaaleihin selvässä gallupkärjessä.

Verkkolehti Politicon (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kurzin kansanpuolue ÖVP johtaa viimeaikaisia kannatuskyselyjä 34 prosentin kannatuksella, kun toiseksi suosituimpien sosiaalidemokraattien kannatus on 26 prosenttia.

Itävallassa roihahti eilen hallituskriisi oikeistopopulistisen vapauspuolueen korruptiokohun takia. Hallituksen kakkospuolueena istuvan vapauspuolueen FPÖ:n johtaja Heinz-Christian Strache ilmoitti eroavansa, kun julkisuuteen tuli video, joka paljasti hänen olevan valmis ottamaan lahjuksia venäläisen oligarkin sukulaisena esiintyneeltä naiselta.

Liittokansleri Kurz ilmoitti, että hallitusyhteistyö oikeistopopulistisen vapauspuolueen kanssa ei voi enää jatkua. Hän sanoi esittävänsä liittopresidentti Alexander Van der Bellenille, että uudet vaalit järjestetään mahdollisimman pian. Kaksikko tapaa tänään keskustellakseen jatkoaskelista.

Kannatuskyselyissä Kurzin puolueella on ollut selvä etumatka vuoden alusta lähtien, mutta asetelma voi hyvin muuttua ennenaikaisten vaalien alla. Tuoreimmissa kyselyissä ei ole vielä huomioitu korruptiojupakan vaikutusta. Kohun keskelle joutunut FPÖ on pysytellyt oppositiossa olevien sosiaalidemokraattien kannoilla kolmanneksi suosituimpana puolueena, mutta viime viikkoina sen kannatus on hieman laskenut päätyen noin 22 prosenttiin.

FPÖ:n kompurointi koetellut hallitusta pidempään

Itävallan hallitusyhteistyö on ollut jo pidempään koetuksella vapauspuolueen kompuroinnin takia. Huhtikuussa yksi puolueen edustaja joutui eroamaan tehtävästään kirjoitettuaan runon, jossa maahanmuuttajia verrattiin rottiin.

Tuore video nosti esiin vapauspuolueen läheiset yhteydet Venäjään. Puolueella on yhteistyösopimus presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa.

– Eilisen videon jälkeen minun täytyy sanoa rehellisesti: Jo riittää, sanoi Kurz, kun hän astui illalla tiedotusvälineiden eteen.

Kurz sanoi, että vapauspuolueen toiminta on haitaksi Itävallan kansainväliselle maineelle. Myös liittopresidentti Van der Bellen arvosteli kovin sanoin julki tullutta videota, vaikkei maininnut Strachea nimeltä.

– Ne ovat hävettäviä kuvia, eikä kenenkään pitäisi hävetä Itävaltaa, hän sanoi.

Merkel varoitti poliitikoista, jotka ovat ostettavissa

Strachen lähtölaskenta alkoi, kun saksalaislehdet Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitung julkistivat niille vuodettua, salaa kuvattua videomateriaalia tapaamisesta, joka järjestettiin vuonna 2017 ennen Itävallan parlamenttivaaleja. Lavastetussa tapaamisessa venäläisnainen kertoo haluavansa sijoittaa Itävaltaan ja saada itävaltalaisen tabloidilehti Kronen Zeitungin haltuunsa.

Strache ehdottaa videolla, että uudet omistajat voisivat vaihtaa henkilökuntaa ja käyttää lehteä auttaakseen hänen puolueensa vaalikampanjointia. Vastineeksi Strache esittää, että hallitukseen noustuaan hän voisi tehdä venäläisnaisen kanssa tätä hyödyttäviä julkisia sopimuksia esimerkiksi rakennusalalla.

Erostaan kertoessaan Strache esiintyi katuvaisena ja luonnehti toimintaansa "humalaiseksi macho-käytökseksi".

Myös Saksan liittokansleri Angela Merkel reagoi naapurimaansa korruptiokohuun varoittamalla äärioikeiston poliitikoista, jotka ovat "ostettavissa".

– Kohtaamme virtauksia, jotka haluavat tuhota Euroopan ja sen arvot ja meidän on noustava niitä vastaan päättäväisesti, Merkel sanoi.

