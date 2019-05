Verta, rienaamista ja saatanallisia säkeitä – katso kuvat mustan metallin Steelfestiltä: "Tällaista festivaalia ei muualta maailmasta löydy"

Norjalaisen Mysticum-yhtyeen Herr General Cerastes. Mysticum on luonut kokonaan uudenlaisen musiikkityylin yhdistämällä toisiinsa industrialia, koneita ja black metallia. Tämä on herättänyt mielipiteitä puolesta ja vastaan: – Metalliskenen konservatiivisempi puoli ei missään nimessä hyväksy koneiden ja digitaalisten laitteiden käyttöä tällaisissä yhteyksissä, mutta kyseinen mielipide on ihan ok, emme välitä siitä. Itselleen merkittävistä black metal -yhtyeistä Cerastes nostaa esiin suomalaisen Beheritin ja norjalaisen Darkthronen. Jussi Mankkinen / Yle