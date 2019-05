Ruotsissa bensakapina kukoistaa Facebookissa ja ilmastoahdistus voi johtaa salalentämiseen

TukholmaPohjois-Tukholmassa sijaitsevalle Barkarbyn parkkipaikalle kokoontui lauantaina satakunta ihmistä vaatimaan bensan hintaa alas. Osa oli pukenut päälleen keltaliivit Ranskan malliin. Toukokuun lopussa näiden bensakapinallisten pitäisi matkata hallituksen rakennuksen Rosenbadin edustalle Tukholmaan.

Politiikan tutkijat kutsuvat ruotsalaista bensakapinaa ulkoparlamentaariseksi kansanliikkeeksi. Sen vahvuus on tällä hetkellä Facebook-tukijoissa, joiden määrä tikitti muutamassa päivässä puoleen miljoonaan. Yksikään järjestö ei pystyisi masinoimaan vastaavassa ajassa yhtä paljon väkeä torille.

Kapinallisten aitoutta ei kiistetä. Bensakapinaa kuitenkin lietsotaan tavoilla, joita kyltin kanssa parkkipaikalle lähtevä svensson ei ehkä edes huomaa. Osa puolueista on esimerkiksi vauhdittanut kapinaliikettä maksamalla kohdistettua Facebook-mainontaa.

Bensakapina kertoo myös ruotsalaiskuplista. Mediassa lanseeratut käsitteet lentohäpeä tai bensahäpeä kuulostavat toisenlaisilta maaseudulla kuin kaupungissa. Maalla välimatkat ovat pitkiä eikä suunnitelluista ratahankkeista tai sähköautoista ole asukkaille apua vielä vuosikymmeneen.

Mutta helppoa ei ole Greta Thunbergin innoittamilla kaupunkilaisnuorillakaan. Heille on alettu julkaista ohjeita siitä, miten voi helpottaa ilmastoahdistusta. Useimmin toistettu ohje näyttää olevan joko toiminta – kuten Facebook-ryhmän perustaminen – tai armollisuus syntynyttä hiilijalanjälkeä kohtaan. Ruotsalaiset ilmastopsykologit ovat perustaneet oman verkkosivuston ja julkaisevat tänä vuonna myös kirjan.

Tukholmalaisen tuttavani mielestä juhlien järjestäminen on viime aikoina vaikeutunut. Hänen mukaansa nykyään pitää miettiä tarkkaan keitä kutsuu, ettei illan aikana synny riitaa metoosta tai lentomatkailusta. Kavereilla ja sukulaisilla on erilaisia elämäntapoja, joita on yhä vaikeampi mahduttaa samaan olohuoneeseen.

Tiukka vastakkainasettelu ilmastokysymyksissä voi muuttaa pysyvästi ihmisten käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa. Instagram-tilillä aningslösa influencers eli ajattelemattomat vaikuttajat julkaistaan ruotsalaisjulkkkisten ja vaikuttajien matkakuvia. Tilillä on 60 000 seuraajaa. Tilin nimettömät ylläpitäjät lätkäisevät julkkisten matkakuvien päälle hiilijalanjäljen tai muun tylyn kuittauksen matkustelusta.

Vallitsevaa lentohäpeän aikaa onkin jo kutsuttu salalentämisen ajaksi. Ilmastopsykologien verkkosivustoa vetävä Frida Hylander epäilee, että häpeä voi saada jotkut muuttamaan käytöstään. Ne, jotka eivät pysty tai halua muuttua, alkavat piilotella lentomatkojaan.