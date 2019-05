Toimittajalta: Game of Thrones päättyi – sarjan loppu oli sekä ihastuttava että vihastuttava

VAROITUS: Tämä juttu sisältää juonipaljastuksia.

Seitsemännen kauden loputtua Game of Thronesin tekijäjoukkoa ei käynyt kateeksi. Maailman suurinta, seuratuinta ja kohutuinta televisiosarjaa oli esitetty vuodesta 2011 lähtien, ja nyt koko paketti piti saada kunnialliseen päätökseensä. Paineet sekä tuottaja- että katsojakunnan puolelta ovat olleet valtavat.

Niinpä sarjan viimeinen kausi on ollut suurennuslasin alla jo ennen kuin se edes oli kunnolla ehtinyt alkaakaan. Sarjan päättymisestä käytiin erilaisilla foorumeilla kiivasta keskustelua, ja jokaisella tuntui olevan selkeä mielipide siitä, kuinka Game of Thronesin tulisi päättyä.

Tähän mennessä yli miljoona fania on allekirjoittanut adressin, jossa vaaditaan sarjan kahdeksannen kauden tekemistä kokonaan uudelleen. Adressissa todetaan, että sarjan käsikirjoittajat David Benioff ja D.B. Weiss ovat osoittautuneet epäpäteviksi, koska heillä ei ole enää tukenaaan ja turvanaan George R.R. Martinin alkuperäismateriaalia.

Kahdeksas kausi on ollut varsin epätasaista ja poukkoilevaa katsottavaa.

Rehellisesti sanottuna upean seitsemännen kauden jälkeen kahdeksas kausi on ollut varsin epätasaista ja poukkoilevaa katsottavaa. Tähän löytyy toki selkeitä syitä, jotka liittyvät jo sarjan elinkaareen ja joita Game of Thronesin tekijät ovat parhaansa mukaan yrittäneet sivuuttaa. Jo kahdeksatta kautta kohden sarja on muuttunut yksioikoisemmaksi ja suoraviivaisemmaksi, koska sen loppukliimaksi on väistämättä hivuttautunut lähemmäksi.

Sarjaan ei ole enää käsikirjoitettu uusia hahmoja, ja moni kiinnostava hahmo on pudonnut kuvioista kokonaan pois. Kiinnostavilla hahmoilla tarkoitan muun muassa teräväkielistä Olenna Tyrellia, psykoottista kuningas Joffrey Lannisteria sekä julmaa Ramsay Boltonia. Heidän kohdalleen on jäänyt tyhjää tilaa ja tämä on vähentänyt kieroilua ja yllättäviä juonenkäänteitä. Jäljelle jääneet päähahmot eivät myöskään ole juuri muuttuneet tai kasvaneet seitsemännen kauden jälkeen.

Kahdeksas kausi on sijoittunut pääasiassa Talvivaaraan, kun aiemmissa Game of Thrones -kausissa on seikkailtu pitkin Westerosia ja Essosta ristiin rastiin, vaelleltu eksoottisissa paikoissa ja kohdattu uusia, yllättäviä kulttuureja. Sarjan visuaalinen ilme on kaventunut ja paralleelit, monipolviset juonikuviot kadonneet. Heikoimmillaan kahdeksas kausi on ollut pikemminkin draamaa kuin fantasiaa.

Kahdeksannen kauden jaksoista on myös löytynyt suoranaisia huolimattomuusvirheitä – etenkin se kuuluisa neljännen jakson kohtaukseen unohtunut Starbucksin pahvimuki. Viimeisessä jaksossa omiin silmiini pisti pari, jostakin syystä vastavaloon kuvattua perusotosta, joita olisi varmasti voinut saada paremmiksi esimerkiksi editointivaiheessa – semminkin kun kyse ei ollut toiminnallisista osioista. Viimeisen jakson pitkitetty tappelukohtaus Jaime Lannisterin ja Euron Greyjoyn välillä oli valitettavasti myös sen verran huonohkoa näyttelemistä, että se meni suorastaan parodian puolelle.

Eeppiset taistelut olivat niin huimaa katsottavaa, ettei tällaista voisi enää millään tavalla ylittää.

Yksi oleellinen jännite poistui kuvioista jo kahdeksannen kauden kolmannessa jaksossa, kun Yön kuningas voitettiin. Tuntui jopa siltä, että koko sarja olisi voinut päättyä tyylikkäästi juuri tähän pisteeseen: koko illan elokuvan mittaisen jakson eeppiset taistelut olivat niin huimaa katsottavaa, ettei tällaista voisi enää millään tavalla ylittää – se oli sitten siinä. Toisaalta viidennessä ja kuudennessa jaksoissa näytetty Kuninkaansataman kaupungin palaminen tulimyrskyssä ja luhistumien rauniokasoiksi oli myös komeaa katsottavaa.

Game of Thronesin punaisena lankana on viimeisten yhdeksän vuoden aikana kulkenut kysymys siitä, kuka saa Rautavaltaistuinen. Loppua kohden näytti siltä, kyseessä olisi kahden kuningattaren välinen mittelö ja että Seitsemän kuningaskunnan hallitsijaksi nousisi joko Daenerys Targaryen tai Cersei Lannister.

Loppujen lopuksi Rautavaltaistuinta ei saanut kukaan ja viimeisen siirron ja päätöksen tekee taruolento: sarjan symboli, jota kaikki ovat himoinneet, palaa poroksi ja samalla tuhoutuu koko siihenastisen Game of Thronesin ydin – se, minkä varaan koko sarja on rakennettu.

Unohtumattomia hetkiä, niitä on niin paljon.

Yllättävää kyllä, ajoittain hyvinkin raa'alla ja väkivaltaisella, päähenkilöitään tuon tuostakin tapattaneella sarjalla on optimistinen ja onnellinen, jopa idealistinen ja vähän siirappinenkin loppu. Arya Stark, Sansa Stark ja Jon Snow katsovat tulevaisuuteen luottavaisina (no, Jon ehkä hieman vähemmän) ja suuntaavat kohti uusia seikkailuja.

Karrikoiden voisi sanoa tämän viittaavan siihen, että noin kolmen vuoden kuluttua HBO:lla alkaa uusi, Game of Thrones 2 – The New Beginning -niminen sarja. Tuhansia vuosia aiempiin tapahtumiin keskittyvä prequel eli esiosa on jo tulossa ensi vuonna.

Summa summarum: sarjan ehkä liian amerikkalaistyylinen päätös sekä ihastuttaa että vihastuttaa ja tulee taatusti jakamaan fanikunnan kahtia.

Ainakin itselleni Game of Thrones on tarjonnut joistakin puutteistaan huolimatta ainutlaatuisen katsomiskokemuksen nimenomaan kokonaisuutena. Ja unohtumattomia hetkiä, niitä on niin paljon. Sellaisia ovat muun muassa kohtaus, jossa zombie-lohikäärmeen siniset liekit sulattavat ihmisten maailmaa suojaavaa valtavaa muuria. Tai kun Cersei Lannister rajäyttää Kuninkaansataman septin taivaan tuuliin. Tai kun kun Punaiset häät -jaksossa Starkin sukua teurastetaan hengiltä.

Kyllähän tätä sarjaa ikävä tulee.

Mutta mistä tuollaisia lohikäärmeitä voisi ostaa? Haluaisin sellaisen itselleni.