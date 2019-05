SDP ei tiennyt eurovaaliehdokas Näkkäläjärven rikoshistoriasta – kirjoitti lyöneensä kissaa ja ajaneensa humalassa

SDP ei ollut tietoinen eurovaaliehdokas Mikkel Näkkäläjärven rikoshistoriasta, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo. Näkkäläjärvi kertoi eilen Facebookissa, että hänet on nuoruusvuosinaan tuomittu eläinsuojelurikoksesta lyötyään kissaa, lisäksi hän on saanut tuomion törkeästä rattijuopumuksesta.

Rinne luonnehtii tekoja nuoren miehen erittäin ikäviksi hölmöilyiksi, joista Näkkäläjärvi on rangaistuksensa kärsinyt.

– Toivon, että mies on ymmärtänyt tilanteen ja ottanut opikseen. Hän on rangaistukset kärsinyt, Rinne sanoi.

Rinne sanoi, että eurovaaliehdokkaiden taustaa selvitettiin puolueessa etukäteen, mutta Näkkäläjärven tausta ei ollut tiedossa. Puolueesta kerrotaan, että jokainen vaaliehdokas täyttää suostumuslomakkeen, jossa kysytään myös rikostaustasta.

– Siinä pyydetään vakuutusta, että ehdokas on kertonut rikostuomioista tai käynnissä olevasta rikostutkinnasta, joka voi tulla julki ehdokkuuden myötä, SDP:n järjestöpäällikkö Jenny Suominen sanoo.

Suomisen mukaan Näkkäläjärvi ei ollut kertonut rikoshistoriastaan suostumuslomakkeessa.

– Puoluesihteeri Antton Rönnholm kävi vakavan keskustelun Näkkäläjärven kanssa. Näkkäläjärvi on pahoillaan ja hän on pyytänyt anteeksi, Suominen kertoo.

– Äänestäjien asia on arvioida, millainen painoarvo tällaisilla nuoruuden synneillä on. Meidän näkökulmastamme tärkeintä on, että hän on oppinut virheistään ja katuu.

Tuomioita viidellä eduskuntapuolueella

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan eduskuntapuolueista kaikkiaan viiden ehdokkailla on tuomioita vuosien 2004–2019 aikana. Perussuomalaisilla ehdokkailla on yhteensä neljä tuomiota, ja SDP:llä, keskustalla, kokoomuksella ja kristillisdemokraateilla on kaikilla yksi tuomio.

– Mikkel toi asian itse julki, ja tietysti toivoisi vastaavaa avoimuutta muilta Helsingin Sanomien identifioimilta ehdokkailta, SDP:n Suominen sanoo.

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä kertoo, että puolue ei erikseen selvitä eurovaaliehdokkaidensa taustaa. Hänellä ei ole tietoa, kuka kristillisdemokraattien ehdokkaista tuomion on saanut.

– Se on ehdokkaan vastuulla kertoa tällaisista asioista. Jos tämäntyyppiset asiat nousevat ikävinä muistoina esille, niin siihen täytyy olla valmis, Maanselkä sanoo.

Näkkäläjärvi pahoitteli

Näkkäläjärvi selvitti tekojaan sunnuntaina Helsingin Sanomien uutisoinnin (siirryt toiseen palveluun) jälkeen.

– 16-vuotiaana sain sakot eläinsuojelurikoksesta: tyhmyys tiivistyi porukassa ja muiden joukossa löin kissaa. 20-vuotiaana kesällä 2010 hyppäsin humalassa auton rattiin, nukahdin ja ajoin auton metsään, Näkkäläjärvi kirjoittaa.

Helsingin Sanomien näkemän Lapin käräjäoikeuden vuonna 2006 antaman tuomion mukaan Näkkäläjärvi oli tunkeutunut kolmen muun alaikäisen pojan kanssa kissan omistajan mökkiin. Pojat olivat tappaneet kissan, ja Näkkäläjärvi myönsi tuomiossa lyöneensä kissaa lapiolla.

Näkkäläjärvi kertoo, että hän eli rankan nuoruuden, johon liittyi oman veljen kuolema ja vanhempien ero. Näkkäläjärvi kuvaa olleensa "todella hukassa" elämänsä kanssa.

– Vaikeudet näkyivät varmasti ulospäin kuohuntana ja myös nyt uutisoituina tekoina.

Näkkäläjärven mukaan hän on läheisten tuella jättänyt hölmöilyt taakseen, mutta teot vainoavat häntä yhä.

– Rikosrekisterimerkinnät poistuvat ja vuodet kuluvat, mutta oma mieli palaa aina toivomaan, että olisi tehnyt toisin. Olen pahoillani ja kadun näitä tekojani tästäkin eteenpäin, Näkkäläjärvi päättää.