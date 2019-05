Meemiksi noussut Kakolan rinnehissi Turussa on vihdoin valmis – hyppää koeajolle Areenassa kello 10.25

Turun funikulaari eli Kakolan rinnehissi on valmis. Turun kaupunki on kutsunut tiistaina median edustajia koeajolle. Pääset seuraamaan Ylen Ari Wellingin selostamaa nousua suorana Areenassa kello 10.25 alkaen.

Yleisölle funikulaari avautuu perjantaina 24. toukokuuta iltapäivällä. Ainakin toistaiseksi hissiajelu on kaikille maksutonta samaan tapaan kuin Aurajoen ylitys Föri-kaupunkilautalla.

Projektijohtaja Janne Laineen äänestä kuuluu helpotus. Pitkä työrupeama funikulaarin kanssa on ohi. On aika siirtyä muihin töihin.

– Nyt näkyy valoa tunnelin päässä. Projektilla on aina alku ja loppu, ja toivottavasti tämä on nyt loppu.

Funikulaarin yläasema Dani Branthin / Yle

Funikulaarin valmistuminen ei ollut läpihuutojuttu. Aikataulu viivästyi moneen otteeseen ja budjetti ylittyi roimasti. Ensiarviot rinnehissin kustannuksista olivat 2,5 miljoonan euron tuntumassa, mutta lopulliseksi hinnaksi on tulossa 5,6 miljoonaa euroa.

Janne Laine kuvailee funikulaarin kyytiä ratikkamaiseksi. Talviolosuhteiden takia alla on teräspyörät, joten kyyti on hieman epätasaista. Laitteessa on harjat, jotka syksyn ja talven tullen putsaavat lehdet ja lumet pois kiskoilta.

Kakolan funikulaari on Suomen ensimmäinen ulkona kulkeva kaupunkivinohissi. Sen kyydissä pääsee esteettömästi Kakolanmäelle, jonne on valmistunut paljon uusia asuntoja. Muuta joukkoliikennettä mäelle ei kulje.

Mitä tilattiin ja mitä saatiin

Turun funikulaari ylitti helmikuussa kansainvälisen uutiskynnyksen, kun sosiaalisessa mediassa herättiin hupailemaan hytin ulkomuodolla. Alkusysäyksen antoi turkulaisen Dani Saarisen twiitti, joka osoitti, että talviseen maisemaan tuotu hytti poikkesi aika tavalla havainnekuvista.

Kaupunkilehti Turkulainen kirjoitti Saarisen tavoittaneen oivalluksellaan valtavan yleisön (siirryt toiseen palveluun).

Turun kaupungin viestinnässä naurun kohteeksi joutumista tuskailtiin ensin tovi, kunnes kohu päätettiin kääntää voitoksi. Kaupunki jopa kutsui Dani Saarisen vieraaksi funikulaarin avajaisiin.

Funikulaaria ympäröivä maisema näyttää nyt aivan toiselta kuin helmikuussa. Miltä rinnehissi näyttää twiittaajan silmään nyt?

– Ainakin asemat näyttävät ihan tyylikkäiltä, mutta ei se kabiini ole sen kummemmaksi muuttunut, Saarinen arvioi.

Dani Saarinen ei pääse osallistumaan perjantain juhlallisuuksiin, sillä hän viettää viikonloppuna omia häitään. Hän lupaa testata rinnehissiä tuonnempana.

– Kai se on pakko kerran edes koettaa.

Dani Saariselle on luvassa Turun kaupungin muistolahja, samoin kuin avajaisten ensimmäisille hissikyytiläisille.

Mikä vakiintuu hissin nimeksi?

Kakolan pitkäaikainen opas ja Kakola-yhtiöiden tiedottaja Anu Salminen kuvailee funikulaarin ympäristöä yhä työmaaksi. Rinnehissi kuljettaa kypäräpäisiä työmiehiä lähes äänettömästi.

– Yläasema on tosi futuristinen. Vauhdikkaan näköinen, kun ottaa huomioon tämän historiallisen Kakolan ympäristön. Graniittilinna kuitenkin heijastuu lasipinnasta, Salminen kuvailee.

Funikulaarin kyytiin pitäisi mahtua kerralla paljon väkeä, vaikka kuvissa hytti näyttää pieneltä. Salminen naureskelee, että italialaisia voi mahtua 30, mutta turkulaisia vain 6.

Vaikka Kakolan funikulaari avataan vasta perjantaina, sillä on jo monta nimeä. Funikulaarin lisäksi on puhuttu Fölikulaarista, rinnehissistä ja vinohissistä.

Turun kaupungin uudella YouTube-esittelyvideolla (siirryt toiseen palveluun) käytetään sanaa kaupunkivinohissi. Muita vaihtoehtoja ovat kiskoköysirata ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suosittelema kiskohissi (siirryt toiseen palveluun).

