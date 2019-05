Kolme tonnia kerralla vai kymppi kuussa kustannuksia? Vuokravakuuden voi hoitaa monella eri tavalla – Ota nämä asiat huomioon maksaessasi vakuuden

Useimmat maksavat vuokravakuuden suoraan vuokranantajan tilille, mutta vaihtoehtojakin on. Takauksen voi ostaa vaikka kuukausimaksuna Spotify-tyyliin.

340 euroa, 550 euroa, 1140 euroa, 2240 euroa. Siinä esimerkkejä yksiöiden ja kaksioiden vuokravakuuksista opiskelijakaupungeissa.

Yksityisillä vuokramarkkinoilla vuokralaisen maksettavaksi voi ensimmäisen kuun vuokran yhteydessä tulla suurimmillaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Mitä kalliimman vuokratason kaupunki ja mitä vilkkaammat vuokramarkkinat, sitä suuremmaksi nousee usein myös vakuussumma.

Vuokravakuus on tasapainoilua vuokralaisen ja vuokranantajan etujen välillä. Usein puhutaan vuokramarkkinoiden olevan haastavat vuokralaiselle, mutta toisaalta vakuudettomuus voi tulla kalliiksi myös vuokranantajalle.

Miten vuokravakuuden kanssa pitäisi toimia ja mitä vaihtoehtoja edes on? Selvitimme erilaisten vuokravakuusjärjestelyiden plussat ja miinukset.

1. Suora tilinsiirto vuokranantajan tilille on helppo ja nopea järjestely, mutta se vaatii luottamusta sopijaosapuolten välillä. Vuokralaiselle riski voi syntyä, jos vakuusrahat eivät pysy erillään vuokranantajan henkilökohtaisesta omaisuudesta. Vuokranantajalle järjestely on riskitön.

Suora tilinsiirto on Suomen Vuokranantajien jäsenilleen teettämän kyselyn perusteella suosituin vuokravakuusjärjestely. Siinä vuokravakuussumma täytyy olla olemassa koko vuokrasuhteen ajan.

Asuntoja välittävän Vuokraturvan toimitusjohtajan Timo Metsolan mukaan vuokravakuuden kerääminen näyttäytyy etenkin nuorille turhan isona mörkönä. Hän muistuttaa, että olemassaoleva vakuus on hyvä puskurirahasto, jos jotain menee pieleen.

– Moni nuori ajattelee talouttaan kassavirran tasolla – kaikki mikä menee, on kustannusta. Kannattaa muistaa, että vuokravakuudessa näin ei ole. Se on tavallaan pakkosäästöä, jonka saa käyttöönsä vuokrasuhteen päättyessä, Metsola sanoo.

Yksi huomioitava asia tässä vakuustavassa on koron maksaminen. Selkeyden vuoksi voidaan sopia, että vakuudelle ei makseta korkoa, vaan vakuus palautetaan vuokrasuhteen päättyessä samansuuruisena kuin on maksettu.

2. Erilliselle vuokravakuustilille maksettavan vakuuden etuna on, että kumpikin osapuoli näkee tilin tapahtumat. Kannattaa tarkistaa omasta pankistaan vakuustilin ehdot: Kuinka nopeasti tilin saa auki ja tuleeko siitä kustannuksia? Vakuustilin avaaminen ja panttaus voi vaatia käynnin pankkikonttorissa, mikä hidastaa tilin avausta.

Vuokravakuustilin suosio on viime vuosina hieman laskenut, vaikka se on sekä vuokranantajan että vuokralaisen kannalta melko riskitön vaihtoehto. Eri pankeilla on erilaisia käytäntöjä vakuustileille.

Yleinen tapa on, että vuokralainen tallettaa sovitun summan tililleen ja panttaa sen. Vuokralainen ei voi koskea rahoihin, ennen kuin vuokranantaja vapauttaa panttauksen allekirjoituksellaan. Jos vuokralainen ei todistettavasti noudata vuokrasopimuksen ehtoja, voi vuokranantaja puolestaan nostaa rahat itselleen.

Vakuustilillä voi olla myös ehto, että tiliin voi koskea vain kummankin osapuolen suostumuksella. Ongelmatilanteessa saattaa käydä niin, että rahat jäävät jumiin tilille, jos toinen osapuoli ei suostu nostoon. Erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä oikeusteitse.

Vuokralaiset VKL ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita suosittelee jälkimmäistä tapaa.

– Jos vuokranantaja voi yksipuolisesti nostaa tililtä rahaa, tilanne on käytännössä sama kuin suorassa tilinsiirrossa. Jos tilin käyttöoikeus on yhteinen, tilanne on vuokralaisen kannalta turvallisempi.

Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Sanna Hughesin mukaan vuokralaisen oikeudet ovat hyvät, vaikka vakuustilin käyttöoikeus olisi vain vuokranantajalla.

– Vuokranantaja ei voi ilman perusteita nostaa rahaa vakuustililtä, ja vuokralainen pystyy myös seuraamaan, että raha pysyy tallessa.

3. Vuokravakuutta kuukausi kerrallaan Spotify-tyyliin? Kun takauksen ostaa ulkopuoliselta taholta, tilillä ei tarvitse olla satoja tai tuhansia euroja valmiina. Rahoja ei kuitenkaan saa takaisin, eli hetken säästö on pitkän aikavälin kustannus. Vuokranantajan tarjoama kuukausimaksu ja nollavakuus voi olla vuokralaiselle houkutin.

Yritykset ovat nähneet kallistuvissa vuokravakuuksissa markkinaraon. Markkinoille on tullut palveluita kuten vakuus.fi, Securent ja uusimpana toukokuun puolivälissä aloittanut Igglo, jotka tarjoavat takausta kuukausimaksuna Spotify-tyyliin.

Palveluissa vuokralainen tai vuokranantaja maksaa aloitusmaksun ja lisäksi kuukausittaisen summan, jonka määrä riippuu siitä, haluaako takauksen yhden, kahden vai kolmen kuukauden vuokraa vastaavalle summalle. Erona rahavakuuteen on, että maksettua kuukausimaksua ei saa takaisin.

Kuukausimaksullisen palvelun voi ottaa käyttöön vuokralainen tai vuokranantaja. Vuokranantajalle kuukausimaksu voi olla jopa markkinavaltti, jos hän jättää rahavakuuden pyytämättä. Nuoria voi houkuttaa vuokra-asunto ilman rahavakuutta, mutta vuokranantaja voi kuitenkin periä kuukausimaksua vastaavan summan osana vuokraa.

– Kuukausimaksu on hirveän kätevä tapa saada uusi vuokrasopimus syntymään, sillä sen voi ottaa myös määräajaksi. Hyvä vaihtoehto, jos on vaikkapa iso vakuus saamatta edelliseltä vuokranantajalta ja uusi vakuus pitäisi jo maksaa, arvioi Vuokralaiset ry:n Anne Viita.

4. Henkilötakauksessa raha liikkuu vain, jos vuokralainen ei noudata sopimusehtoja. Vuokralaiselle vaihtoehto on riskitön, mutta takaajan on oltava tarkkana sopimuksentekovaiheessa: laintulkinnan mukaan takaajan vastuu on rajaton, ellei sitä erikseen sovita koskemaan esimerkiksi vain kahden kuukauden vuokraa vastaavaa summaa.

Henkilötakauksessa vuokravakuutta ei makseta rahana, vaan esimerkiksi vuokralaisen läheinen sitoutuu maksamaan vakuutta vastaavan summan, jos vuokralainen ei noudata sopimusehtoja. Myös Kela voi antaa takauksen maksusitoumuksena.

Vuokranantaja voi myös vaatia henkilötakausta tilille maksettavan vuokravakuuden lisäksi.

Henkilötakauksessa on tullut esiin tapauksia, joissa takaaja ei ole välttämättä takaajaksi suostuessaan ymmärtänyt, mihin on suostunut. Laintulkinnan mukaan henkilötakauksessa takaajan vastuulla ei lähtökohtaisesti ole ylärajaa. Sopimukseen on siis erikseen kirjattava, jos takaajan vastuun haluaa rajoittuvan esimerkiksi kahden tai kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan määrän.

Vuokraturvan Timo Metsola näkee henkilötakauksen hyvänä lisänä rahavakuudelle. Esimerkiksi opiskelijalle vanhempien takaus voi olla valtti vuokramarkkinoilla. Lisäksi henkilötakaus mahdollistaa esimerkiksi maksuhäiriöisten pääsyn samalle viivalle muiden asunnonhakijoiden kanssa.

– Moni vuokranantaja on varovainen vuokraamaan henkilölle, joka ei ole saanut rahavakuutta kasaan. Jos joku läheinen kuitenkin suostuu antamaan henkilötakauksen, voi vuokramarkkinoilla huonossa asemassa oleva henkilökin saada asunnon. Se on ehkä tämän mallin tärkein merkitys.

5. Aina vuokravakuutta ei pyydetä lainkaan tai vakuus on vain nimellinen summa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että puuttuva vakuus saattaa näkyä korkeampana vuokrana.

Monet suuret asuntosijoitusyhtiöt ovat laskeneet vuokravakuudet nimellisiin parinsadan euron summiin tai poistaneet ne kokonaan. Näin ovat toimineet esimerkiksi Sato sekä Lumo- ja VVO-asuntoja vuokraava Kojamo. Yksityisillä vuokramarkkinoilla jonkinlainen vakuus tai takaus on kuitenkin enemmän sääntö kuin poikkeus.

Ilman vakuutta vuokra-asuntoja on tarjolla usein myös sellaisilla paikkakunnilla, joissa on vaikea ylipäätään saada asuntoja vuokrattua. Vuokraturvan Timo Metsola muistuttaa, ettei vakuuden puuttuminen välttämättä ole vuokralaisenkaan etu.

– Jos tulee ongelmia, ei ole sitä kerran säästettyä vakuutta puskurirahastona.

Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, jos kahden kuukauden vuokrat jäävät maksamatta. Suomen Vuokranantajien Sanna Hughes arvioi, että juuri sen vuoksi kahden kuukauden vuokraa vastaava vakuus on yleisin käytäntö.

– Jos käytetään ulkopuolista takausta, voi olla järkevää sitouttaa myös vuokralaista itseään. Hänelle tulee tunne, että on myöskin omalla rahalla vastuussa, Hughes sanoo.

6. Tiesitkö, että vakuutta voi pyytää myös vuokranantajalta?

Laki mahdollistaa vakuuden asettamisen vuokrasuhteessa puolin ja toisin. Vuokralaisia edustavan Vuokralaiset VKL ry:n ja vuokranantajia edustavan Suomen Vuokranantajat ry:n mukaan vuokranantajalta perittävä vakuus ei kuitenkaan ole kovin käytetty mahdollisuus.

Vuokralainen voi pyytää vuokranantajalta vakuutta esimerkiksi silloin, jos asuntoon tulee remontti ja vuokralainen joutuu muuttamaan pois määräajaksi. Osapuolet voivat tehdä vakuudellisen sopimuksen siitä, että remontti valmistuu ajallaan, ja vuokralainen pääsee takaisin asuntoon sovitun määräajan jälkeen. Näin vuokralaiselle ei aiheudu lisäkuluja esimerkiksi remontin pitkittymisestä.

Suomen Vuokranantajien kyselyyn vastasi 3157 vuokranantajaa. Vastausten summa on yli 100 prosenttia, koska yhdellä vastaajalla saattaa olla useita vuokra-asuntoja ja niissä erilaisia vakuusjärjestelyitä. Harri Vähäkangas / Yle

Erilaisia vuokravakuusjärjestelyitä arvioivat Vuokralaiset VKL ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita, Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Sanna Hughes ja Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.

