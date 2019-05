Ruotsidemokraatit arastelevat sisarpuolueiden Venäjä-mielisyyttä – Liittyminen Salvinin ryhmään olisi sisäpoliittinen riski

TukholmaRuotsidemokraattien pääehdokas Peter Lundgren seisoi perjantaina tyytyväisenä vaalikojujen edessä Tukholman Sergelin torilla.

– Hyvältä näyttää, hän sanoi puolueen vaalityöntekijöille.

Maanantaiaamuna, viikko ennen EU-vaaleja, tilanne muuttui. Ruotsalaismedian ykkösaihe on Expressen-lehden paljastus, jonka mukaan Peter Lundgren on tarttunut hotellihuoneessa puoli vuotta sitten puoluetoveriaan rinnasta.

Asiasta kertoi julkisuuteen samassa huoneessa ollut ja ahdistelun nähnyt ruotsidemokraattien eurovaaliehdokas Kristina Winberg.

Hän oli myös nauhoittanut tilanteen jälkeen käymänsä keskustelun ahdistelun kohteeksi joutuneen naisen kanssa.

Lundgren myönsi tapahtumat, mutta puolue päätti poista hänen sijastaa asiasta kertoneen Winbergin ruotsidemokraattien ehdokaslistalta.

Ruotsidemokraattien eurovaaliehdokas Kristina Winberg näki puoluetoverinsa syyllistyvän seksuaaliseen ahdisteluun. AOP

Puheenjohtaja Jimmie Åkessonin mukaan Winbergin erottaminen ei liity mitenkään ahdisteluskandaaliin vaan hänen itsekkääseen toimintaansa ehdokkaana. Åkesson sanoo luottavansa edelleen toista kauttaan EU-parlamentissa hakevaan Peter Lundgreniin.

Muuttaako ruotsidemokraatit mielensä vaalien jälkeen?

Ruotsidemokraateille on ennen ahdistelupaljastuksia ennustettu mielipidemittauksissa vaalivoittoa ja mahdollisia lisäpaikkoja EU-parlamentissa. Puolue on aiemmin ilmoittanut, että se aikoo pysyä nykyisessä Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmässä eikä liity perussuomalaisten ja Tanskan kansanpuolueen rinnalla uuteen Venäjä-mieliseen Matteo Salvinin ryhmään.

Puheenjohtaja Jimmie Åkessonin viimeaikaiset puheet mahdollisesta yhteistyöstä La Lega -puoluetta Italiassa johtavan Salvinin kanssa ovat kuitenkin herättäneet epäilyjä puolueen lopullisesta valinnasta.

Ruotsidemokraattien riveissä arastellaan lähtemistä tämän miehen matkaan. Italian sisäministeri Matteo Salvini on kokoamassa europarlamenttiin uutta oikeistopopulistista ryhmittymää. NICOLA MARFISI / EPA

Dagens Nyheter -lehden politiikan kommentaattori Ewa Stenberg pitää Åkessonin puheita ryhmävalinnasta epäselvinä. Hän arvelee, että ruotsidemokraatit tekevät päätöksensä vasta vaalien jälkeen.

– Se riippuu siitä, kuinka vahvan ryhmän Salvini pystyy kokoamaan. Uskon, että jos siitä tulee hyvin vahva, ruotsidemokraatit löytävät perusteet mennä mukaan.

Stenberg muistuttaa, että Åkesson on puhunut aiemmin ihailevasti Venäjän presidentistä Vladimir Putinista.

Ruotsidemokraatit ovat toistaiseksi torjuneet Salvinen uuden populistisen ryhmittymän sisäpoliittisista syistä. Ryhmän toinen johtohahmo, Ranskan Marie Le Pen, on Salvinin tavoinVenäjä-mielinen.

Tällaiseen ryhmään liittyminen vaikeuttaisi ruotsidemokraattien toivomaa yhteistyötä Ruotsin kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa, joille venäjämielisyys ei kelpaa. Venäjä-kysymys on herkempi Ruotsissa kuin Suomessa.

– Vahvin perustelu ruotsidemokraattien ryhmävalinnassa EU-vaalien jälkeen ovat kuitenkin perussuomalaiset ja Tanskan kansanpuolue, koska ruotsidemokraateille on tärkeää pysyä yhdessä Pohjolassa, Stenberg arvioi.

Brexit pettymys ruotsidemokraateille

Peter Lundgren kiistää vaalikojulla, että puolueella olisi aikeita hypätä mukaan uuteen eurooppalaiseen populistiryhmään.

– Ei, minä olen ollut haastatteluissa ja puheissa koko ajan selkeä. Me pysymme ECR-ryhmässä. Siinä pysyminen merkitsee meille kontakteja konservatiiveihin ympäri maailmaa – ei vain EU:ssa.

Lundgren toivoo, että pohjoismaiset populistit jatkavat samassa ryhmässä, mutta ei pidä ryhmävalintoja lopulta kovin merkityksellisenä.

– On tosiasia, että istumme jo nyt kahdessa eri ryhmässä. Eurooppalaiset populistipuolueet ovat samaa mieltä useimmista kysymyksistä. Tulemme äänestämään samalla tavalla, joten meillä on suuri vaikutusvalta, Lundgren sanoo.

Populistiset ja maahanmuuttovastaiset ruotsidemokraatit kutsuvat itseään EU-kriittisiksi, mutta eivät enää vaadi maan eroa Euroopan unionista. Politiikan takinkäännös johtuu useista syistä.

Lundgren sanoo olevansa pettynyt tapaan, jolla brittien brexit on onnistuttu hoitamaan. Ruotsidemokraatit keskittyvät hänen mukaan nyt kansallismielisten ajamaan muutokseen EU:n sisällä. Se on helpompaa kuin EU-kansanäänestyksen toteuttaminen Ruotsissa, koska ruotsalaisten tuki jäsenyydelle on vahvaa.

Vaikutusvaltaa EU:ssa vai Ruotsissa?

Tanskassa maan toiseksi suurimmalle puolueelle, populistiselle Tanskan kansanpuolueelle ennakoidaan vaalitappiota sunnuntain EU-vaaleissa. Kansanpuolueen kansanedustaja Mikkel Dencker kertoo tuntevansa hyvin perussuomalaisia ja ruotsidemokraatteja kuuden vuoden ajalta, koska puolueet ovat tehneet yhteistyötä Pohjoismaiden neuvostossa.

Tanskassa kansanpuolueen parlamentaarikko Mikkel Dencker uskoo, että yhteistyö pohjoismaisten sisarpuolueiden kanssa jatkuu myös eurovaalien jälkeen. Linda Söderlund

Vaalien jälkeen tiet voivat erota, koska Tanskan kansanpuolue on sopinut siirtyvänsä perussuomalaisten kanssa uuteen Salvinin johdolla perustettavaan oikeistopopulistiseen ryhmään.

Mutta Mikkel Dencker on edelleen toiveikas.

– Ruotsidemokraatit eivät tähän mennessä ole halunneet liittyä uuteen ryhmään, mutta toivomme, että he tulevat mukaan. Pohjoismaiset populistipuolueet ovat hyvin lähellä toisiaan, Dencker sanoo.

EU-parlamentin ryhmät järjestäytyvät sunnuntain vaalien jälkeen ja yllätykset ovat mahdollisia. Ruotsidemokraattien ryhmävalinnassa on Ewa Stenbergin mukaan lopulta kyse EU-parlamentin vallasta ja oikeistopopulistien yrityksestä saada laveampi kansallismielisten rintama EU-parlamenttiin.

Se tarkoittaisi kaikkien pohjoismaisten populistipuolueiden liittymistä Salvinin uuteen ryhmään, mutta samalla ruotsidemokraatit voivat menettää mahdollisuutensa saada vaikutusvaltaa ruotsalaisessa politiikassa.

