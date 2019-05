Yksikin vaaratilanne on liikaa: "Lentokone on joutunut väistämään droonia" – EU kiristää miehittämättömien ilma-alusten lennättämisen sääntöjä

Aurinkoisena kesäpäivänä Helsingin Malmin kentältä voi nousta ilmaan yli sata pienkonetta. Koneet joutuvat lentämään matalalla, jotta ne eivät häiritse läheisen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennettä.

Droonien eli miehittämättömien ilma-alusten ylin sallittu lentokorkeus jää silti selvästi alemmaksi kuin pienkoneiden lentoreitti. Tästä huolimatta lentäjät kohtaavat lisääntyvässä määrin drooneja omalla lentokorkeudellaan.

– Drooni on ollut väärässä paikassa joko liian lähellä lentokenttää tai sitten liian korkealla. On ollut myös tapaus, jossa lentokone on joutunut väistämään droonia. Se on jo hyvin vakava tilanne, sanoo Malmin Ilmailukerho ry:n puheenjohtaja Ville Repo.

Malmin Ilmailukerho ry:n puheenjohtaja Ville Revon mukaan droonien aiheuttamat riskit puhuttavat harrastelentäjiä aina silloin, kun läheltä piti -tapauksia tulee vastaan. Joonas Koivisto / Yle

Ilmatilarajoitusten takia kaikki koneet lentävät käytännössä samoja reittejä ja etenkin Helsingin edustalla ilmatilassa voi olla ajoittain paljonkin liikennettä.

– Helsingin edusta on riskipaikka, koska siellä on monesti myös droonien lennättäjiä. Siinä on iso riski, että tulee törmäys, sillä niitä on vaikea havaita lentokoneesta käsin, sanoo myös Malmin kentältä operoivan Mäntsälän Ilmailukerho ry:n puheenjohtaja Teppo Miettinen.

Muun muassa vappuna lentäjät raportoivat kahdesta droonien aiheuttamasta läheltä piti -tilanteesta Helsingissä. Toinen drooni havaittiin lentäjien mukaan vajaassa 300 metrissä, vaikka lentoaseman lähialueen ulkopuolella yläraja on 150 metriä.

Tuleva EU-sääntely tiukentaa korkeusrajoituksia

Traficomin mukaan läheltä piti -tilanteet yleistyvät huolestuttavalla vauhdilla. Viime vuonna kirjattiin 27 tapausta, kun sitä edellisenä niitä oli vain 15. Tänä vuonna tapauksia on kirjattu jo 10.

– Siinä on merkittävää lisääntymistä havaittavissa, joka on varmaan suoraan suhteessa laitteiden käytön lisääntymiseen. Taivaalla on kyllä tilaa. Ongelma on enemmänkin siinä, etteivät kaikki droonilennättäjät noudata sääntöjä, sanoo johtava asiantuntija Jukka Hannola Traficomilta.

Hannolan mukaan ongelmia aiheuttaa todellisuudessa hyvin pieni joukko drooniharrastajia. Yksikin vaaratilanne on kuitenkin liikaa, sillä pahimmillaan pienkoneen ja droonin yhteentörmäys kaupungin yllä voi johtaa lento-onnettomuuteen.

Traficomin johtavan asiantuntijan Jukka Hannolan mukaan yksimoottorinen pienlentokone on erityisen haavoittuvainen, mikäli se törmää pahasti liian korkealla lentävään drooniin. Ronnie Holmberg / Yle

Suuntaus on sama myös muualla Euroopassa ja EU onkin kiristämässä miehittämättömien ilma-alusten sääntelyä ensi kuussa. Jatkossa esimerkiksi kaikkien toimijoiden on rekisteröidyttävä Traficomin järjestelmään.

– Rekisteröintivelvollisuus on ensimmäinen tärkeä askel. Sen jälkeen meillä viranomaisena on yhteystiedot kaikille toimijoille, jolloin esimerkiksi turvallisuusviestintää voidaan kohdentaa, sanoo Hannola.

EU sääntely myös tiukentaa korkeusrajoituksia eli droonien korkein lentokorkeus laskee 150 metristä 120 metriin. Myös laitteissa itsessään olevia turvajärjestelmiä tulee lisää.

– Erilaisia teknisiä rajoituksia on jo nyt käytössä, mutta ihmiset valitettavasti virittävät drooneja lentämään sallittua korkeammalle, sanoo Hannola.

Uusia ohjeita otetaan käyttöön Euroopassa asteittain seuraavan kolmen vuoden aikana. Uusi sääntely myös yhtenäistää käytäntöjä Euroopan sisällä.

Traficomin arvion mukaan Suomessa on 50 000 - 100 000 droonia. Tarkkoja lukuja ei kuitenkaan ole. Henrietta Hassinen / Yle

"En usko, että tämä ongelma poistuu sääntöjä kiristämällä"

Pienkonelentäjät uskovat, ettei moni droonin lennättäjä välttämättä tiedosta, millaisen vaaran hän aiheuttaa ylittäessään korkeusrajan. Rajan ylittäminen jopa sadoilla metreillä voi kieliä myös välinpitämättömyydestä sääntöjä kohtaan.

– Minä en usko, että tämä ongelma poistuu sääntöjä kiristämällä. Se on vähän sama kuin että tiputetaan nopeusrajoituksia 80:stä 60 kilometriin tunnissa sen vuoksi, että jotkut ihmiset ajavat kahta sataa. Nämä henkilöt rikkovat sääntöjä joka tapauksessa tietämättään tai tietoisesti, sanoo Teppo Miettinen Mäntsälän Ilmailukerhosta.

Traficomin ABC lennokkien lennättämiseen Säilytä aina näköyhteys lennokkiisi

Ihmisjoukon päällä lennättäminen on kiellettyä

Lennätä lennokkia aina alle 150m korkeudella

Älä häiritse muiden yksityisyyttä

Tarkista omat säännöt lentoaseman lähellä lennättämiseen

Miettisen mukaan sääntöjen tiukentaminen tavallaan rankaisee enemmän niitä, jotka noudattavat niitä jo nyt. Malmin Ilmailukerhon Ville Repo puolestaan toivoisi teknisten ratkaisujen rajoittavan enemmän droonien väärinkäyttöä.

– Itse olen henkilökohtaisesti pakollisen geofencingin kannalla, eli droonien etäisyys lentokentistä ja maksimilentokorkeus olisi automaattisesti rajoitettu nykyistä huomattavasti paremmin, sanoo Repo.

Traficomin mukaan droonien lennättäjillä on jo nyt velvollisuus ottaa selvää säännöistä ennen laitteen lennättämistä. Hannola ei myöskään usko siihen, että harrastaja olisi voinut välttyä viestiltä viime vuosina.

– Eihän kukaan lähde veneellä tai mopollakaan liikkeelle ennen kuin ottaa selville, mikä mahdollinen sääntely toimintaa koskee. Asiaa on pidetty myös median ja Traficomin puolesta niin paljon esillä, että tältä viestiltä on kyllä ollut vaikea välttyä, sanoo Hannola.

