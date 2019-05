"Hän on täysin kontrollissamme" – Itävallan skandaalivideo on vain yksi esimerkki Venäjä-kytköksistä, joita perussuomalaisten uusilla EU-liittolaisilla on

WIEN / HELSINKI

– Mitä Venäjä on tehnyt? Ei mitään. Ymmärrätkö?

Itävallan pääkaupungissa Wienissä asuvan Nikolan, 36, mielestä Venäjää mustamaalataan syyttä. Venäjää syytetään milloin pahanteosta Ukrainassa, milloin vaalihäirinnästä.

– Väärää propagandaa, Nikolan tyttöystävä Laura, 20, säestää.

Laura ja Nikola ovat menossa kotinsa lähellä sijaitsevaan Spar-markettiin itäisessä Favoriten kaupunginosassa. Alueella on asunut perinteisesti paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, monet Balkanilta tai Turkista.

Mutta nyt kotikorttelit ovat heidän mielestään muuttuneet liikaa. Esimerkiksi läheinen Reumannplatzin alue.

– Se ei todellakaan näytä enää Wieniltä. Se on kuin joku Istanbul, Laura sanoo.

Lauran ja Nikolan mielestä Venäjän presidentin Vladimir Putinin Eurooppa-politiikka on rauhanomaista. Florian Rainer

Siksi on selvää, kenelle heidän äänensä menevät EU:n parlamenttivaaleissa tällä viikolla. Valinta on Itävallan jyrkän maahanmuuttovastainen vapauspuolue FPÖ.

– Emmehän me voi ottaa tänne koko maailmaa. Ymmärrätkö? Nikola sanoo.

Käänteentekevä FPÖ:n suosiolle oli vuosi 2015, jolloin Itävaltaan saapui 90 000 turvapaikanhakijaa. FPÖ nousi maan hallitukseen parlamenttivaaleissa 2017, ja Itävallasta tuli yksi läntisen Euroopan maahanmuuttovastaisimmista maista.

FPÖ:n vaalitempaus Wienissä toukokuun alussa. Florian Rainer

Parhaillaan Itävallan politiikka on täydessä kaaoksessa, sillä maassa räjähti viikonloppuna poliittinen pommi. Syynä ovat Venäjä-yhteydet.

FPÖ:n johtajista julkaistiin salaa kuvattu video, jossa puolueen puheenjohtaja ja maan varaliittokansleri Heinz-Christian Strache suunnittelee rahoituksen saamista ja puolueen vallan kasvattamista venäläisen oligarkin sukulaiseksi esittäytyneen naisen avulla.

Paljastusvideo johti Strachen pikaeroon ja hallituskriisiin. Maassa järjestetään todennäköisesti uusintavaalit syyskuussa.

Uutta populistiliittoa erottaa eniten suhtautuminen Venäjään. Timo Kallio / Yle

FPÖ on yksi niistä eurooppalaisista kansallismielisistä puolueista, jotka ovat rakentamassa uutta yhteistä liittoa EU:n parlamenttiin. Mukana on myös perussuomalaiset.

Liiton suurimmat puolueet ovat suurimpia Venäjän-ystäviä

Jos uusi populistipuolueiden allianssi toteutuu, se voi kasvaa EU-parlamentissa jopa kolmanneksi tai neljänneksi suurimmaksi puolueryhmäksi. Näin siitä tulisi parlamenttiin uusi merkittävä voimatekijä.

Ryhmän kaikkia jäseniä yhdistää jyrkkä maahanmuuttovastaisuus ja halu vahvistaa kansallisvaltiota. Se taas merkitsee heikompaa EU:ta.

Se on myös Venäjän tavoite.

Koko populistiblokin silmiinpistävin ero löytyykin juuri suhtautumisesta Venäjään.

Liiton pienille ja pohjoisille puolueille kuten perussuomalaisille Venäjän viime vuosien toiminta näyttäytyy uhkaavana. Perussuomalaisten kanta on, että Venäjä miehittää Krimin niemimaata laittomasti. Puolue kannattaa EU:n vuonna 2014 asettamia pakotteita Venäjää vastaan.

Samoilla linjoilla ovat liittoon ilmoittautuneet Tanskan kansanpuolue ja Viron Ekre.

Täysin toista mieltä ovat populistiryhmän suurimmat ja vaikutusvaltaisimmat puolueet Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Ne ovat Venäjän suuria ystäviä kuten Itävallan FPÖ, joka vajosi kriisiin paljastusvideon takia. Venäjä-myönteiseksi voidaan laskea myös ryhmän slovakialaisjäsen, pieni SME Rodina -puolue.

– Venäjä-mielisyys on kortti, jolla hyökätään kansallismielisiä puolueita vastaan, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo Ylen haastattelussa.

Perussuomalaisten liittolaisten Venäjä-yhteydet ovat joutuneet jo hyvin monesti kiusalliseen valoon.

Vladimir Putin osallistui Itävallan ulkoministerin Karin Kneisslin häihin elokuussa 2018. Roland Schlager / Epa

Putin ja kasakkaorkesteri aiheuttivat kohuhäät

Erityisesti Itävallan vapauspuolueen FPÖ:n suhteet Venäjään ovat aiheuttaneet kohuja toisensa perään jo ennen viime viikonlopun videoskandaalia.

Tunnetuimpia tapauksia on Itävallan ulkoministerin Karin Kneisslin häät kesällä 2018. Gamlitzin pikkupaikkakunnalle viiniviljelysten äärelle oli saapunut vieraita Itävallan johtoa myöten, mutta juhlien pääosan varasti Venäjän presidentti.

Vladimir Putin piti puheen saksaksi, tanssi Kneisslin kanssa ja toi vielä venäläisen kasakkaorkesterin ohjelmanumeroksi.

Putin sai tilaisuuden näyttäytyä eurooppalaisen maan ystävänä.

– Vanhana KGB-kettuna Putin tietenkin vainusi, että tästä voisi olla hänelle hyötyä, Venäjään ja puolustuspolitiikkaan erikoistunut tutkija Gustav Gressel sanoo European Council on Foreign Relations -tutkimuslaitoksesta Berliinistä. ECFR on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä, monissa Euroopan maissa toimiva ajatuspaja.

Gresselin mukaan morsian Kneissl oli Putinin pelissä hyödyllinen idiootti. Poliittisessa kielenkäytössä hyödyllinen idiootti tarkoittaa hyväuskoista hölmöä, joka myötäilee huonon hallinnon edustajaa.

Kneissl tai Itävalta ei hyötynyt tapauksesta mitenkään, Gressel sanoo.

– Putin sai vaikutusvaltaa käytännössä lähes ilmaiseksi.

Itävallan FPÖ:llä on yhteistyösopimus Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa. Timo Kallio / Yle

"Meillä on oma, täydessä kontrollissamme oleva kansanedustaja parlamentissa"

Syyt Itävallan FPÖ:n ja Venäjän lämpimiin väleihin ovat sekoitus historiaa ja henkilökohtaisuuksia.

Itävalta on sotilaallisesti puolueeton maa, jossa Yhdysvaltain ja Naton vastustus on ollut perinteisesti voimakasta.

Maaperä on ollut otollinen Venäjän ymmärtäjille. Ymmärrystä ovat lisänneet FPÖ:n jäsenten kytkökset Venäjän ja sen liikemaailmaan. (siirryt toiseen palveluun)

Ennen kaikkea FPÖ:tä ja Venäjää yhdistää yhteinen vihollinen: EU ja sen viime vuosikymmeninä syventynyt integraatio.

Euroopan integraatiota haluavat heikentää populistijohtajat myös Ranskassa, Saksassa ja Italiassa.

FPÖ:n johtohahmot Harald Vilimsky, Heinz-Christian Strache, Norbert Hofer ja Johann Gudenus Moskovan Punaisella torilla joulukuussa 2016, jolloin puolue solmi sopimuksen Putinin puolueen kanssa. Kuvakaappaus Heinz-Christian Strachen Facebook-sivuilta.

Itävallan FPÖ:n tavoin Italian Lega-puolueella on sopimus Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa. Venäjän epäillään yrittäneen tarjota (siirryt toiseen palveluun) vaalirahoitusta Legalle, mutta asiasta ei ole vedenpitäviä todisteita.

Lainaa venäläispankilta on saanut (siirryt toiseen palveluun)ainakin Ranskan populistijohtaja Marine Le Pen, kun hänen puolueensa kärsi rahapulasta vuonna 2014. Le Pen on tukenut Krimin valtausta. Laina saattaakin olla Venäjän kiitollisuuden osoitus tuesta, arvioi sekavan lainakuvion paljastanut tutkiva Mediapart-sivusto.

Saksassa näyttää Itävallan tavoin siltä, että Putin on saanut läheisen yhteistyökumppanin laitaoikeistosta.

"Meillä tulee olemaan oma, täydessä kontrollissamme oleva kansanedustaja parlamentissa", sanotaan muun muassa Spiegel-aikakauslehden (siirryt toiseen palveluun)ja BBC:n (siirryt toiseen palveluun) saamissa venäläisdokumenteissa.

"Myyrä" on Saksan maahanmuuttovastaisen AfD-puolueen kansanedustaja Markus Frohnmeier. Hän on itse kieltänyt toimivansa Venäjän laskuun.

Perussuomalaisten mukaan Venäjä miehittää Krimiä laittomasti ja sen on vetäydyttävä niemimaalta. Timo Kallio / Yle

Halla-ahon mielestä historia ja välimatka Venäjään selittää erot

Vaikka perussuomalaiset suhtautuu kriittisesti Venäjään, eurooppalaisten sisarpuolueiden Venäjä-kytkökset eivät ole heille este populistien liitossa.

Puheenjohtaja Halla-ahon mielestä liittolaisten erilainen suhtautuminen Venäjään selittyy pitkälti maantieteellä ja historialla.

Atlantin rannikolla ydinaseiden suojassa on toisenlaista kuin Venäjän rajanaapurina. Suomella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 1300 kilometriä.

Viikonloppuna julkaistu, Itävallan hallituksen hajoamiseen johtanut skandaalivideo ei muuta näkemystä.

– Tapaus osoittaa, että FPÖ:ssä on ongelma, joka sen on ratkaistava. Tietysti toivomme, että kyse on yksittäisen henkilön eli puheenjohtaja Strachen tekemisistä eikä rakenteellisesta ongelmasta, Halla-aho toteaa.

Vuonna 2017 kuvatulla videolla esiintyy sekä FPÖ-johtaja Heinz-Christian Strache että puolueen Venäjä-suhteiden avainhenkilönä pidetty Johann Gudenus.

Miehet neuvottelevat venäläiseksi sijoittajaksi esittäytyneen naisen kanssa muun muassa siitä, miten nainen saisi valtaansa Itävallan suurimman sanomalehden Kronen Zeitungin. Lehti voisi naisen hallussa auttaa FPÖ:tä nousemaan "ykköspaikalle" maan parlamenttivaaleissa.

Strache myös kehuu, miten hän on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Putinin neuvonantajien kanssa suunnitelmia siitä, "miten voisimme työskennellä yhdessä strategisesti".

– Me olemme sataprosenttisen valmiita auttamaan, venäjää puhuva Johann Gudenus kuiskaa naiselle Spiegel-aikakauslehden mukaan.

Halla-aho mielestä korruptiota on löytynyt puoluekentän kaikilta laidoilta. Kun puhe kääntyy Ranskan Marine Le Penin rahasotkuihin venäläisten kanssa, Halla-aho haluaa kiinnittää huomion Euroopan energiariippuvuuteen Venäjästä ja energiabisneksessä toimiviin eurooppalaisiin.

– Tämä on huomattavasti suurempi strategisen tason uhka Euroopalle, hän sanoo.

Perussuomalaisten Olli Kotro, Saksan AfD-puolueen Jöerg Meuthen, Italian Lega-puoleen Matteo Salvini sekä Anders Primdalhl Vistisen Tanskan kansanpuolueesta neuvottelivat yhteistyöstä Milanossa huhtikuun alussa. Daniel Dal Zennaro / EPA

"Perussuomalaiset eristäytyy Putin-ystävällisten puolueiden kanssa"

Perussuomalaisten sisarpuolue Ruotsissa on Halla-ahon kanssa eri mieltä. Juuri Venäjä on maahanmuuttovastaiselle ruotsidemokraateille syy, miksi puolue ei aio osallistua uuteen populistiliittoon.

Puolue kertoi Venäjä-karsastuksestaan jo aikaisemmin keväällä. Ruotsidemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja puolueen pääideologiksi kutsuttu Mattias Karlsson arvosteli Facebook-sivuillaan perussuomalaisten päätöstä mennä mukaan populistien liittoon eli "eristäytyä enemmän tai vähemmän radikaalien ja Putin-ystävällisten puolueiden kanssa".

Populistipuolueiden yhteydet Venäjään ovat kiistatta kovin läheiset.

Mistä siis perussuomalaiset voivat tietää, että EU-liittolaisten kanssa sovitut asiat eivät ole saman tien Kremlin tiedossa?

– Jos luottamus rikotaan, siitä pitää tehdä johtopäätökset ja olla puhumatta sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole luottamuksen arvoisia, Halla-aho muotoilee.

AfD-puolueen kansanedustajan epäillään toimivan Venäjän palveluksessa. Timo Kallio / Yle

Putinilla ja populisteilla on sama tavoite: heikompi EU

Tekevätkö syvät Venäjä-suhteet eurooppalaisista puolueista Venäjän kätyreitä, joita Putin ohjailee Moskovasta käsin?

Näin ei aivan ole, arvioi populistipuolueisiin ja äärioikeistoon perehtynyt professori Itävallasta.

– Ne (Venäjä-mieliset puolueet ja Putin) hyötyvät toinen toisistaan. Kyseessä on järkiavioliitto, Salzburgin yliopiston professori Reinhard Heinisch sanoo.

Putinin tavoitteet ovat Heinischin mukaan samat kuin populisteillakin eli mahdollisimman suuri EU- ja maahanmuuttovastainen voima EU:n parlamentissa.

Myös Venäjän vastaisten pakotteiden heikentäminen tai lakkautus olisi Putinille mieleen. EU-parlamentilla ei kuitenkaan ole asiaan suurta sananvaltaa. Pakotteista päättää ulkoasiainneuvosto, siis jäsenmaiden ulkoministerit.

Heinischin mielestä ydinkysymys on se, kuinka suureksi populistien ryhmä pystyy kasvamaan. Jos liitosta tulee vielä suunniteltua suurempi, ryhmän mielipiteet muokkautuvat todennäköisesti maltillisemmiksi.

– En usko, että Putin välittää, onko liittolainen äärioikeistoa vai valtavirtaa. Kunhan se heikentää länttä ja jakaa eurooppalaisia yhteiskuntia hajalleen, Heinisch sanoo.

Falter-lehden julkaisemassa viestissä Suomen suojelupoliisi pyytää apua eurooppalaisilta tiedustelupalveluilta muttei Itävallan BVT:ltä. Kuvakaappaus Falter-aikauslehdestä

FPÖ:n aika Itävallan nykyisessä johdossa on nyt lopuillaan. Oleellista on, mitä puolue on ehtinyt tehdä valtakautensa aikana.

"Tiedustelutiedot päätyvät Moskovaan"

Puolueen vallankäytöstä kertoo kenties parhaiten FPÖ:n tiedustelupalveluskandaali, jossa tapauksen liittyy jälleen kerran Venäjä – ja myös Suomi.

Heinäkuussa 2018 Suomen suojelupoliisi pyysi apua mahdollisen venäläisvakoojan tunnistamiseen eurooppalaisilta tiedustelupalveluilta paitsi ei Itävallalta. Tiedon paljasti itävaltalainen Falter-aikakauslehti loppuvuodesta 2018. (siirryt toiseen palveluun)

Supon varovaisuus oli ymmärrettävää. Itävallan kotimaan tiedustelupalvelusta BTV:stä oli kuulunut kummia koko alkuvuoden 2018.

FPÖ:n sisäministeri Herbert Kickl oli määrännyt BVT:n toimistoon ratsian helmikuun lopussa. Poliisi oli anastanut dokumentteja ja työntekijöiden puhelimia. Osa tiedoista oli kotimaista, osa ulkomaisilta tiedustelupalveluilta. (siirryt toiseen palveluun)

Tiedustelupiireissä, joissa luottamus merkitsee kaikkea, Itävallan tapahtumia seurattiin tyrmistyneinä. Pelkona oli, että salaiset tiedot vuotavat FPÖ:n kautta Venäjälle.

Suomen lisäksi huoli oli herännyt muissakin maissa.

Itävallan tiedustelujohtaja on myöhemmin myöntänyt, että Venäjä-vuotoja pelkäävät ainakin Yhdysvallat, Saksa, Britannia ja Hollanti. Maan tiedustelupalvelu on itse vähentänyt yhteistyötä muiden maiden kanssa FPÖ:n herättämän epäluottamuksen takia.

– Itävalta on eristetty tiedustelutoiminnasta. Kukaan ei jaa (heille) tietoja, koska tiedetään, että ne päätyvät Moskovaan, European Council on Foreign Relations -ajatushautomon tutkija Gustav Gressel sanoo.

FPÖ:n tunnus puolueaktiivin takissa. Florian Rainer

Tutkija Gressel kutsui Itävaltaa "Venäjän Troijan hevoseksi" jo joulukuussa 2017, jolloin FPÖ nousi hallitusvaltaan. Termillä Troijan hevonen tarkoitetaan sitä, että uhri päästää vapaaehtoisesti vihollisensa luokseen.

Gressel varoitti, että FPÖ saattaisi valtaan päästyään muokata virkakoneistoa mieleisekseen. (siirryt toiseen palveluun) Näin on Gresselin mukaan käynyt maan sisäministeriössä. Sitä on johtanut FPÖ:n pitkäaikainen pääideologi, Herbert Kickl.

– Kickl ei järjestele uudelleen ainoastaan tiedustelua vaan koko sisäministeriötä. Hän teke sen tavalla, joka todella miellyttää Moskovaa.

Maanantai-iltana Kickl ja muut FPÖ:n ministerit joutuivat eroamaan tehtävistään videoskandaalin vuoksi. Sitä ennen ainakin joitakin virkanimityksiä on ehditty tehdä FPÖ:n mielen mukaisesti.

– Venäläiset ovat tunkeutuneet valtion koneistoon ja sen ytimeen asti. Tilanne on nyt tällainen, Gressel sanoo.

Vaalimainoksia oli revitty Wienin itäosassa. Florian Rainer

Palataan takaisin Wienin itäosiin, Spar-marketin kulmille. Meneillään on FPÖ:n pieni vaalitempaus Favoriten kaupunginosassa.

Muutama vapauspuolueen aktiivi jakaa kyniä ja puolueen logolla koristeltuja poletteja ostokärryihin. Vaalimainoksessa lukee isolla EU-Asylchaoten, EU:n turvapaikkakaaos.

– Onnea! Teillä oli upeat vaalit!

Tieto perussuomalaisten menestyksestä Suomen eduskuntavaaleissa on kiirinyt Wienin itäosiin asti. Onnittelija on FPÖ:n aktiivi, joka luettelee kysymättä perussuomalaisten ja FPÖ:n uudet liittolaiset EU:ssa.

Haastattelua mies ei kuitenkaan voi antaa, sillä puolue on kieltänyt kampanjaväkeä puhumasta tiedostusvälineille. Yle lähetti huhti-toukokuun vaihteessa useita haastattelupyyntöjä FPÖ:lle, mutta niistä joko kieltäydyttiin tai kyselyihin ei koskaan vastattu.

Christoph Klopf aikoo äänestää FPÖ:tä. Florian Rainer

Kaikille FPÖ:n kannattajille Venäjä ei näytä olevan yhtä arka asia. Ainakin osa heistä pitää puolueen läheisiä välejä Venäjään hyvänä asiana.

– Putin on normaali mies. Hän on suuren maan presidentti. Hän ei sikäli tarvitse mitään Euroopasta, perheineen Praterin huvipuistoon saapunut Christoph Klopf uskoo.

FPÖ:tä ravistelleet skandaalit eivät ole juuri aikaisemmin vaikuttaneet puolueen suosioon Itävallassa. Kun EU-maat vuonna 2000 jäädyttivät suhteitaan Itävaltaan FPÖ:n takia, puolueen kannatus vain nousi.

Nyt voi olla toisin.