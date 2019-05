Onko tässä tulevaisuuden suomalainen action-tähti? Ramin Sohrabin tuleva toimintaelokuva herättää kiinnostusta Cannesissa

Ensi vuonna valmistuva suomalais-iranilainen toimintaelokuva on herättänyt ostajien huomion Cannesin elokuvajuhlien myyntitapahtumassa.

Valkokankaalla on rauhallinen suomalainen mökkimaisema. Hirsimökki tönöttää järven rannalla ja laituriin lipuu soutuvene. Kuvat idyllistä ja onnellisista ihmisistä vaihtuvat äkisti Helsingin Senaatintorille ja tuomiokirkkoon, heti perään Teheraniin ja Iranin lippuun. Tunnelma on äkisti uhkaava.

Kyseessä on suomalaisen Layers of Lies -toimintaelokuvan teaser-video, jota on esitetty elokuva-alan ammattilaisille Cannesin elokuvajuhlien Marché du Film -ammattilaistapahtumassa. Tapahtumassa esitellään joka vuosi tuhansia tekeillä olevia elokuvia, jotka etsivät rahoittajia ja muita yhteistyökumppaneita.

Alle minuutin esittelyvideoon mahtuu maisemien lisäksi iranilainen oikeussali, vankila, palava rakennus, takaa-ajoja jalan ja kilpa-autoilla sekä paljon näyttäviä lähitaisteluja. Näyttävän videon pääosassa on elokuvan ohjaaja ja tähti Ramin Sohrab.

– Mursin nilkkani kuvauksissa Teheranissa kahdeksan kuukautta sitten. Jos minulle olisi silloin sanottu, että olen seuraavana vuonna Cannesissa markkinoimassa kolmea elokuvaa, olisin sanonut, että ole hiljaa, Sohrab sanoo.

Suomeniranilainen ohjaaja-näyttelijä on hyväntuulinen ja syystä. Hän on saavuttanut sen, mitä hän tuli Rivieralle hakemaan. Layers of Lies on huomattu Cannesissa.

Janne Sundqvist / Yle

Miljoonan dollarin kysymys

Layers of Lies kertoo iranilaisesta palomiehestä, joka joutuu selvittämään panttivankidraamaa palavan rakennuksen evakuoinnin yhteydessä. Vuosia myöhemmin kostonhimoiset rikolliset kaappaavat Suomeen muuttaneen miehen vaimon ja näyttämö on valmis räjähtävälle toiminnalle.

Ohjaaja-näyttelijä Ramin Sohrab mainitsee elokuvansa vertauskohdaksi hittielokuvan Taken (2008), jossa Liam Neeson metsästää tyttärensä siepanneita rikollisia ympäri Eurooppaa.

Sohrab luonnehtii Cannesin yleisön reaktiota teaser-videoon mielenkiintoiseksi.

– Kaikki vaan hymähtivät. Sanoin, että ”yeah, I know it’s weird”, tiedän, että se on erikoinen. Täytyy sanoa, että vaikka olen syntynyt Iranissa, on lähtökohtani suomalainen. Ajattelin, että eihän kukaan kiinnostu tällaisesta.

Pian elokuvan esittelyn jälkeen puhelin alkoi kuitenkin soida. Muutaman päivän aikana neuvotteluja on käyty Cannesissa niin ostajien kuin tuotantoyhtiöiden kanssa.

Sohrab sanoo, että ostajia olisi ollut tarjolla Intiasta, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Hänen mukaansa elokuvan kansainvälinen levitys on kuitenkin jo luvattu yhdysvaltalaiselle XYZ-myyntiyhtiölle. XYZ:n viime vuosien elokuvia ovat muun muassa maailmanlaajuiseen kulttimaineeseen kohonnut indonesialainen toimintaelokuva The Raid (2011) sekä festivaalihitit Mandy (2018) ja Arctic (2018).

Yhden palaverin päätteeksi yhdysvaltalaisen tuotantoyhtiön edustaja yllätti Sohrabin kysymyksellään.

– Hän sanoi: Kysyn nyt miljoonan dollarin kysymyksen: haluaisitko työskennellä kanssamme.

Tarjous koskee Sohrabin seuraavaa elokuvaa. Toteutuessaan se olisi pitkä versio hänen lyhytelokuvastaan Viulu. (2017). Koska kauppoja ei ole tehty, ei ohjaaja halua puhua mahdollisesta budjetista, mutta mainitsee, että hänen vastanäyttelijäkseen haluttaisiin Hollywood-tähti.

Kyseessä on Sohrabin mukaan poikkeuksellinen tilanne, sillä yleensä neuvotteluissa tuotatoyhtiö ostaisi elokuvan idean ja käsikirjoituksen, joka sitten toteutettaisiin kokonaan toisten nimien kanssa. Layers of Liesin ohjaajalla on kuitenkin ässä hihassa.

–Tässä tapauksessa ideaa ei pysty noin vain kopioimaan. Minulla on oma tyylini, omat voltit, omat potkut. Kun olen treenannut melkein 30 vuotta tätä tyyliä, niin rooliin ei voi laittaa Tom Cruisea, hän sanoo.

Somayeh Jafari

Shaolin-temppelistä Hollywoodiin

Ramin Sohrab aloitti kamppailulajit neljävuotiaana. Hänen isänsä opiskeli wu shu kung futa Kiinassa. Ohjaaja kertoo, että isä vei lajin Iraniin ja sai siellä paljon seuraajia.

– En muista lapsuudesta muuta kuin nunchakua, miekkaa, keppiä, akrobatiaa. Olin koko ajan treeneissä. Inhosin kamppailulajeja. Menin piiloon sängyn alle tai kaappiin ja esitin kipeätä, että isä ei ottaisi minua treeneihin mukaan. Tietenkään se ei ikinä toiminut.

Kun Ramin oli 15-vuotias, isä lähetti hänet Kiinaan. Parin viikon aika shaolin-temppelissä muutti hänen näkemyksensä kamppailulajeista.

– Sen jälkeen minä olin se, joka halusi treenata.

Osallistuessaan Talent Suomi -ohjelmaan vuonna 2007 Sohrabista tuntui, että hänen pitäisi lähteä opiskelemaan elokuvantekoa. Hän muutti Yhdysvaltoihin ja opiskeli näyttelemistä Stella Adlerin näyttelijäkoulussa ja ohjaamista Los Angeles Film Schoolissa. Illat menivät treenatessa.

Ennen pitkää nuroukainen löysi kaupungista elokuva-alan ihmisiä, jotka kiinnostuivat hänen taidoistaan. Hän kertoo harjoitelleensa taistelukoreografioita Wesley Snipesin ja John Wick -elokuvien tekijöiden kanssa. Tarkoituksena oli luoda taistelukoreografioita heidän elokuviinsa.

– Se oli vähän kuin haamukirjoittamista. Suunniteltiin taistelukohtaus. Snipes tuli, katsoi koreografian ja treenasi meidän kanssa. Välillä tehtiin videoita koreografioista, lähetettiin ne ohjaajille ja he veivät sen sitten siitä eteenpäin.

Kuvauslupaa metsästämässä

Vuonna 2011 Ramin Sohrab palasi Suomeen tavoitteenaan kuvata suomalais-iranilainen elokuva. Se oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Ihan ensiksi tarvittaisiin kuvauslupa Iraniin. Sohrabin mukaan niitä myönnetään Iranissa vuosittain vain viisi, mukaan lukien iranilaiset ohjaajat.

– Ohjasin lyhytelokuvan Viulu, jotta minut hyväksyttäisiin Iranissa ohjaajaksi. Teimme sen, lähetimme Teheraniin ja saimme edelleen kielteisen päätöksen.

Pettymystä ei kestänyt pitkään, sillä Viulu alkoi menestyä maailmalla. Sitä esitettiin 17:llä eri festivaalilla, joilla se voitti seitsemän eri palkintoa. Kaksi vuotta sitten Sohrab matkusti Etelä-Koreasta elokuvafestivaalilta Teheraniin.

– Menin Iranin elokuvasäätiön tiloihin, koska tiesin, että heillä olisi sunnuntaina istunto, jossa päätettäisiin kuvausluvista. Istuin siellä käytävässä kuusi tuntia ja aina kun joku kävi wc:ssä kysyin saisinko tulla esittelemään elokuvani.

Lopulta kuvauslupa myönnettiin. Sohrabin mukaan hän on ainoa elokuvaohjaaja, jolla on Iranin valtion lupa toimintaelokuvan tekemiseen.

Somayeh Jafari

"Haluan olla ensimmäinen"

Hankaluudet eivät kuitenkaan loppuneet siihen. Maailmalla menestyneiden teosten lisäksi Iranin elokuvateollisuus on tunnettu tiukasta sensuuristaan. Sohrab kertoo, että Layer of Lies -elokuvassa tarvittiin 27 eri versiota ennen kuin sen käsikirjoitus hyväksyttiin.

Maan tavat piti ottaa huomioon myös kuvauksissa. Iranissa kuvatuissa kohtauksissa mies ei esimerkiksi saanut koskea naista.

– Piti keksiä luovia tapoja kiertää kaikki ongelmat, Sohrab sanoo.

– Kuvauspaikalla oli myös koko ajan poliiseja. Se oli vähän kuin yrittäisi tehdä sitä vanhempien edessä. Paitsi että vanhemmat haluavat parastasi. Heistä en tiedä, mitä he halusivat.

Sohrabin mukaan ajatus suomalais-iranilaisesta toimintaelokuvasta kuulosti alun perin niin hullulta, ettei siihen uskonut kukaan muu kuin hän itse. Mikä sai taistelulaji-ekspertin luottamaan hankkeeseensa niin vahvasti?

– Olen syntynyt Iranissa, mutta Suomi on tehnyt minusta sen, kuka olen. Kulttuurini on Suomesta, syntyperä Iranista. Ainoa henkilö, joka voi yhdistää nämä kaikki asiat olen minä. Mua kiehtoo tehdä asioita, joissa olen ensimmäinen.

Layers of Lies -elokuvan on tarkoitus saada ensi-iltansa ensi vuonna. Tarkka aikataulu riippuu kuitenkin myyntiyhtiöstä ja siitä millä festivaalilla elokuva saa maailmanensi-iltansa.

