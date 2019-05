Poliisi tutkii, ajoiko Onnibus liikenteeseen kelpaamattomalla autolla – ilmastointilaitteet ovat reistailleet aiemminkin

Poliisi tutkii, rikkoiko Onnibus.com lakia ajaessaan viime sunnuntaina bussia, jonka ilmastointilaitteet olivat rikki.

Lounais-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että poliisi pysäytti Turusta Helsinkiin matkalla bussin Lohjanharjun rampilla sunnuntaina alkuillasta. Poliisi on tehnyt itse tapauksesta rikosilmoituksen nimikkeellä ajoneuvorikkomus.

– Poliisi voi tehdä rikosilmoituksen, jos se katsoo, että kyseessä on liikenteeseen sopimaton ajoneuvo, kertoo viestintäpäällikkö Teemu Äikäs Lounais-Suomen poliisista.

Poliisi voi antaa paikan päällä sakkoja esimerkiksi huonojen renkaiden takia, mutta poliisi voi myös tutkia jälkikäteen tapauksia, joita ei ole mahdollista paikan päällä tutkia. Onnibusin tapaus on nyt esitutkinnassa.

Iltalehti kertoi sunnuntaina (siirryt toiseen palveluun), että poliisi pysäytti Onnibusin Lohjan kohdalla, koska liian kuumassa bussissa läkähdyksissä ollut matkustaja oli soittanut poliisille. Bussi ei ollut pysähtynyt, jotta matkustajat olisivat pääseet pois bussista.

Onnibusin toimitusjohtaja myöntää, että bussin ei olisi pitänyt olla liikenteessä ja että kuljettaja oli saanut ohjeet pysähtyä, mutta tämä ei ollut pysähtynyt.

Miten kommentoitte sitä, että poliisi on ruvennut tukimaan sunnuntain tapausta, Onnibus.comin toimitusjohtaja Lauri Helke?

– Avustamme poliisia heidän pyyntöjensä mukaan.

Mitä sanotte nyt, mitä sunnuntaina tuolla matkalla on tapahtunut?

– Tapaus on paljastanut ongelmia useammassa kohdassa, mutta tapahtunutta ei voi laittaa kokonaan kuljettajan syyksi. Kyseessä on myös jäähdytysjärjestelmän vikaantumisesta ja viestintäongelmasta sekä puutteellisesta sisäisestä ohjeistuksesta.

Oliko kuljettaja saanut käskyn pysähtyä, kun asiakkaat valittivat liian kuumasta ilmasta?

– Kyllä, asiakaspalvelukeskuksen palveluvirkailijalta.

Oliko bussista soitettu asiakaspalvelukeskukseen?

– Asiakkaat olivat ottaneet yheyttä asiakaspalveluun, joka oli ottanut suoraan yhteyttä kuljettajaan, ei työnjohtoon. Kuljettajat odottavat käskyä liikenteen työnjohdolta eli komentokeskuksesta ja kuljettaja ei ollut sitä saanut.

Eikö kuljettajan olisi pitänyt pysähtyä ja ottaa asiasta itse selvää eli käydä katsomassa, miten kuuma yläkerrassa oli?

– Kyllä.

– Kuljettaja tekee aina viime kädessä ratkaisut omatoimisesti. Meidän pitää myös parantaa meidän sisäistä ohjeistustamme siitä, että kuljettajan pitää itse käydä tutkimassa olosuhteita ja omatoimisesti tehdä tällaisia ratkaisuja käskyistä riippumatta.

Bussin ei olisi pitänyt olla liikenteessä ollenkaan?

– Ei.

Kuinka paljon tällaisia tapauksia teidän busseissane sattuu? Eikö voi olla vaarallista istua bussissa monta tuntia lapsille ja vanhuksille tai sellaisille, joilla on vaikkapa joku sairaus?

– Meillä on 70 autoa ja ne ajavat tuhat kilometriä päivässä eli meillä on 200 lähtöä päivässä. Autoja, joissa ei jäähdytysjärjestelmä toimi, on murto-osa. Mutta tietenkin tapauksia on. Sisäistä ohjeistusta parantamalla pyritään siihen, että tällaisilta tapahtumilta vältytään.

Onko sisäisen ohjeistuksen parantaminen sitä, että kuljettajalle annetaan entistä tiukemmin velvollisuus tutkia, että autot ovat ajokunnossa?

– Kyllä.

Lähtiessä ja ajon aikana?

– Kyllä.

Poliisi siis tutkii, ajoiko yrityksenne ajokelvottomalla autolla. Teillä on 70 autoa, joissa ilmastointilaitteet toimivat tietokoneohjatusti. Pitäisikö teidän nyt käydä laajasti autojen järjestelmät läpi ja katsoa, että onko tuo hyvä ratkaisu, jota te käytätte tällä hetkellä?

– Kyllä.

Ylen tiedossa on myös tapauksia talvelta ja keväältä. Silloin ilmastointilaitteista on tullut niin kuumaa ilmaa Helsinki-Jyväskylä -reitillä, että siellä on ollut läkähdyttävää kuin saunassa. Vasta asiakkaiden vaatimuksesta Lahdessa eli kahden tunnin matkustuksen jälkeen matkustajat saivat vaihtaa toiseen bussiin. Mikä oli ongelma tuolloin?

– Bussiin on voitu asettaa tavoitelämpötilaksi vaikka 25 astetta, niin silloin järjestelmä puhaltaa katon rajasta lämpimämpää ilmaa ja kun se sekoittuu matkustamon ilmaan, niin se johtaa tavoitelämpötilaan.

– Tavoitelämpötila on todennäköisesti asetettu liian korkeaksi. Jos järjestelmässä on ollut termostaattivika eikä siellä ole saavutettu tavoitelämpötilaa, niin kuumaa ilmaa on puhallettu liian pitkään.

– Viime sunnuntaina oli kyseessä jäähdytysjärjestelmän rikkoontuminen.

Eikö kuljettajalla pitäisi olla lämpomittari tai eikö hänen pitäisi jotenkin muuten selvittää, miten kuuma bussin yläosassa on?

– Kyllä, vastaa Onnibus.comin toimitusjohtaja Lauri Helke.

Lapset, vanhukset ja sydänsairaat vaarassa tulikuumassa bussissa

Työturvallisuuslaki määrää työskentelyolosuhteiden lämpötiloista ja raja-arvoista voi päätellä jotakin siitä, mikä on turvallista terveyden kannalta.

– Jos lämpötila nousee yli 28 asteen, niin työntekijällä pitää olla kerran tunnissa kymmenen minuutin tauko ja jos lämpötila nousee yli 33 asteen, silloin tauon pitää olla 15 minuuttia pitkä, kertoo erikoistutkija Sirkka Rissanen työterveyslaitoksesta.

Vaikka työterveyslain asettamia raja-arvoja ei voi tietenkään sellaisenaan soveltaa bussin matkustajiin, ne kertovat Rissasen mukaan siitä, että terveydellisiä ongelmia saattaa alkaa tulla, jos ihminen joutuu olemaan noin kuumissa tai vielä kuumemmeissa olosuhteissa.

– Eihän kukaan pysty olemaan saunassakaan vaatteet päällä varmaan puolta tuntia pidempään. Se on tietenkin yksilöllistä, mutta varisinkin jos kyseessä on lapsia, vahuksia tai sydänsairaita, niin sehän alkaa olla vaarallista. Kyllä tuollaisissa lämpötiloissa sydän kuormittuu lämpötilan vaikutuksesta. Vaarana on myös kuivuminen, jos ei saa vettä tarpeeksi.

Rissasen mukaan että asiakasturvallisuus on bussiyhtiön vastuulla. Jos joku olisi saanut bussimatkalla kuumuuden aiheuttaneen sydänkohtauksen, olisiko bussiyhtiö joutunut vastuuseen?

– Jos jollekin olisi käynyt jotain, kyllä vastuu on bussiyhtiöllä huolehtia, ettei matkustajien henki tai terveys ole uhattuna, sanoo Rissanen.

Asumisterveysasetus (siirryt toiseen palveluun) määrää kuinka kuuma tai kylmä asunnoissa tai muissa tiloissa saa olla, kuten kouluissa tai päiväkodeissa tai työpaikoilla. Terveyden ja hyvinvoinninlaitosken mukaan asetus ei koske kuitenkaan julkisia liikennevälineitä.

– Kenenkään ei ole pakko olla bussissa, vaan siellä oleminen on vapaaehtoista. Töissä, koulussa tai päiväkodisssa on pakko jokaisen käydä. Kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, että se on terveellinen ja turvallinen, sanoo tutkimusprofessori Anne Hyvärinen.