Ukrainan pääministeri eroaa tehtävästään

Ukrainassa pääministeri Volodymyr Hroisman eroaa tehtävästään. Pääministeri kertoi ratkaisustaan sen jälkeen, kun uusi presidentti Volodymyr Zelenskyi oli virkaanastujaispuheessaan ilmoittanut hajottavansa maan parlamentin.

Hroisman sanoi tiedotustilaisuudessa päättäneensä esittää eronpyyntönsä keskiviikkona hallituksen kokouksen jälkeen.

Virkavalansa vannoneella presidentti Zelenskyillä ei ole parlamentin enemmistön tukea. Hän oli jo aiemmin uhannut hajottaa parlamentin.

Aselepo on presidentin tavoite numero yksi

Uudet vaalit oli määrä järjestää lokakuussa, mutta nyt ne järjestettäneen jo kesällä.

Koomikkona tunnetuksi tulleella 41-vuotiaalla Zelenskyillä ei ole takanaan parlamentin enemmistön tukea, ja uusi presidentti onkin kohdannut vastarintaa lainsäätäjien suunnalta. Zelenskyi on syyttänyt tätä vastustaneita lainsäätäjiä "roistoiksi".

Tuoreen presidentin mukaan maalla on oltava "parlamentti, joka toimii".

Virkaanastujaispuheessaan Zelenskyi kertoi ensimmäiseksi tavoitteekseen aselevon saavuttamisen Itä-Ukrainan Donbassin konfliktialueella.

– Minulta on usein kysytty sitä, mitä olen valmis uhraamaan aselevon puolesta. Voin kertoa teille, että olen valmis tekemään kaikkeni sen puolesta, etteivät sankarimme kuole enää. En pelkää tehdä vaarallisia päätöksiä tai suosioni menettämistä. Olen valmis menettämään virkani epäröimättä, Zelenskyi sanoi puheessaan sanomalehti Kyiv Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Ukrainan hallitus on sotinut Venäjän tukemia separatistikapinallisia vastaan Itä-Ukrainassa vuodesta 2014. YK:n arvion mukaan konfliktissa on kuollut noin 13 000 ihmistä ja yli 28 000 on haavoittunut.