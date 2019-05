Tällaisia ovat Suomen uudet europarlamentaarikot: Sahuri, ex-kommunisti, karjatilallinen...

Uusia kasvoja suomalaismepeissä on noin noin puolet. Myös naisten ja miesten osuus jakautuu suunnilleen puoliksi.

Kun äänistä oli laskettu yli 99 prosenttia, voidaan todeta, että Euroopan parlamentin saleihin lähtee monia tuoreita kasvoja. Eniten ääniä vaaleissa kahmivat Eero Heinäluoma (sd.), Ville Niinistö (vihr.) ja Laura Huhtasaari (ps.).

Ville Niinistö, vihreät

Ville Niinistö on kolmen kauden kansanedustaja, joka on kantanut myös ympäristöministerin salkkua. All Over Press / Jarno Kuusinen

Turkulainen Ville Matti Niinistö on 42-vuotias vihreiden entinen puheenjohtaja. Hän oli kansanedustaja (siirryt toiseen palveluun) 12 vuotta, mutta ei asettunut enää ehdolle tämän kevään vaaleissa.

Niinistö oli vihreiden puheenjohtaja vuosina 2011–2017 ja ympäristöministeri vuosina 2011–2014.

Niinistö on valtiotieteiden maisteri. Ennen eduskuntauraa hän työskenteli poliittisen historian tutkijana sekä Turun ylioppilaskunnan korkeakoulupoliittisena sihteerinä. Niinistö osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia, englantia, saksaa ja venäjää.

Niinistö luonnehtii itseään sosiaaliliberaaliksi vihreäksi. (siirryt toiseen palveluun) Hän on ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän talouden ohella korostanut muun muassa (siirryt toiseen palveluun) koulutuksen, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon tärkeyttä. Hän on sanonut olevansa feministi (siirryt toiseen palveluun).

Niinistöllä on kaksi lasta, tyttö ja poika, Ruotsin vihreiden entisen puheenjohtajan Maria Wetterstrandin kanssa. Pariskunta erosi vuonna 2012. Presidentti Sauli Niinistö on Ville Niinistön setä (siirryt toiseen palveluun).

Heidi Hautala, vihreät

Heidi Hautala valittiin ensimmäistä kertaa europarlamenttiin jo yli 20 vuotta sitten. EU

Oulussa syntynyt helsinkiläinen Heidi Anneli Hautala on 63-vuotias Vihreän liiton perustajajäsen ja pitkäaikainen europarlamentaarikko. Hän oli vihreiden puheenjohtaja vuosina 1987–1991 ja presidenttiehdokas vuosina 2000 ja 2006.

Hautala valittiin ensi kertaa eduskuntaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 1991 ja europarlamenttiin vuonna 1995. Hän palasi välillä kotimaan politiikkaan ja oli muun muassa kehitysministeri. Hautala erosi hallituksesta omistajaohjaukseen liittyneen kohun vuoksi. Ministerikautta varjosti myös kohu pimeän työn teettämisestä. (siirryt toiseen palveluun)

Hän on ollut europarlamentissa (siirryt toiseen palveluun) muun muassa tasa-arvo- ja ihmisoikeusvaliokuntien puheenjohtaja, parlamenttiryhmänsä johtaja ja parlamentin varapuhemies. Parlamentin työtä seuraavan Votewatchin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Hautala on vaikutusvaltaisin suomalaismeppi.

Hautala on maa- ja metsätieteiden maisteri. Ennen poliitikon uraa (siirryt toiseen palveluun) hän oli muun muassa perustamassa Helsinkiin Suomen ensimmäistä kasvisravintolaa sekä toimitti mielipide- ja kulttuurilehtiä. Hautala osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia, ranskaa, englantia ja saksaa.

Hautala on pyrkinyt edistämään erityisesti (siirryt toiseen palveluun)ihmisoikeuksia, ilmastonmuutoksen torjuntaa, kestävää kehitystä ja hallinnon avoimuuden lisäämistä.

Hautalalla on poika kuvataiteilija J. O. Mallanderin kanssa. Pariskunta erosi vuonna 1985.

Eero Heinäluoma, SDP

Eero Heinäluoma on toiminut muun muassa valtiovarainministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Yle

Kokkolassa syntynyt helsinkiläinen Eero Olavi Heinäluoma on 63-vuotias pitkäaikainen kansanedustaja (siirryt toiseen palveluun), joka jättäytyi kevään vaaleissa eduskunnasta. Hän oli SDP:n puheenjohtaja vuosina 2005–2008.

Heinäluoma nousi eduskuntaan vuonna 2003. Hän on toiminut muun muassa valtiovarainministerinä ja eduskunnan puhemiehenä.

Koulutukseltaan Heinäluoma on ylioppilas. Hän on lisäksi opiskellut valtiotieteitä yliopistossa. Heinäluoma teki pitkän uran SAK:ssa, viimeksi sen johtajana vuosina 1996–2002. Vuonna 2002 hän siirtyi SDP:n puoluesihteeriksi. Heinäluoma osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia ja englantia.

Heinäluoma kannattaa (siirryt toiseen palveluun) EU:n talous- ja turvallisuuspoliittista sekä ilmasto- ja ympäristöyhteistyötä yhteistyötä, mutta ei velkojen yhteisvastuullisuutta tai liittovaltiota. Hän haluaisi nostaa nykyistä enemmän esille myös muun muassa tasapainoista aluekehitystä, kuluttajansuojaa ja palkansaajien oikeuksia.

Heinäluomalla on kolme lasta, kaksi tytärtä ja poika, Satu Siitonen-Heinäluoman kanssa. Siitonen-Heinäluoma kuoli vuonna 2015 (siirryt toiseen palveluun). Heinäluoma meni viime vuonna naimisiin (siirryt toiseen palveluun) Ayla Shakirin kanssa. Heinäluoman esikoinen, 31-vuotias Eveliina Heinäluoma (sd) valittiin kevään vaaleissa eduskuntaan (siirryt toiseen palveluun).

Miapetra Kumpula-Natri, SDP

Miapetra Kumpula-Natri valittiin toista kertaa europarlamenttiin. Kimmo Brandt / AOP

Vaasalainen Miapetra Susanna Kumpula-Natri on 47-vuotias europarlamentaarikko. (siirryt toiseen palveluun)

Kumpula-Natri valittiin europarlamenttiin vuonna 2014. Sitä ennen hän oli 11 vuotta kansanedustaja. (siirryt toiseen palveluun)

Kumpula-Natri on insinööri ja kauppatieteiden ylioppilas. Ennen kansanedustajaksi nousuaan hän työskenteli pääministeri Paavo Lipposen erityisavustajana. Kumpula-Natri osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia, ranskaa, englantia ja venäjää.

Kumpula-Natri kannattaa (siirryt toiseen palveluun) vahvaa EU:ta. EU:n pitää hänen mielestään (siirryt toiseen palveluun) johtaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä huolehtien samalla siitä, ettei se johda tulo- ja hyvinvointierojen kasvuun. Hän lupaa puolustaa muun muassa työntekijöiden reilua kohtelua ja haluaa unionin panostavan digitatalouteen.

Kumpula-Natri on naimisissa Pasi Natrin kanssa. Heillä on kaksi lasta (siirryt toiseen palveluun), tytär ja poika.

Laura Huhtasaari, perussuomalaiset

Laura Huhtasaari tavoitteli myös presidenttiyttä edellisissä presidentinvaaleissa. Derrick Frilund / Yle

Vilppulalaissyntyinen porilainen Laura Huhtasaari on 40-vuotias kansanedustaja (siirryt toiseen palveluun) ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Hän oli puolueensa presidenttiehdokas viime vuonna.

Kevään vaaleissa eduskuntapaikkansa (siirryt toiseen palveluun) uusinut Huhtasaari on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) ottavansa europarlamentaarikon pestin vastaan, jos tulee valituksi.

Huhtasaari on kasvatustieteiden maisteri sekä luokan-, uskonnon- ja erityisopettaja. Hän on saanut ikävää julkisuutta (siirryt toiseen palveluun) pro gradu -työtään koskevien plagiointipaljastusten takia. Huhtasaari osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia ja englantia.

Huhtasaari haluaa (siirryt toiseen palveluun) purkaa EU:n integraatiota ja tehdä unionista itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alueen. Perussuomalaiset aikovat toimia EU:ssa yhdessä muiden kansallismielisten puolueiden kanssa (siirryt toiseen palveluun), jotta valtiot saisivat itse päättää muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikastaan, rahapolitiikastaan ja maahanmuuttopolitiikastaan.

Huhtasaari haluaa rajoittaa maahanmuuttoa, uskoo Raamatun luomiskertomukseen (siirryt toiseen palveluun) ja vastustaa nykyajan länsimaista feminismiä.

Huhtasaari on naimisissa (siirryt toiseen palveluun) Teemu Lämsän kanssa. Heillä on kaksi tytärtä.

Teuvo Hakkarainen, perussuomalaiset

Teuvo Hakkarainen on tuomittu kiihotuksesta kansanryhmää vastaan kirjoitustensa johdosta. Jarno Kuusinen / AOP

Viitasaarelainen Teuvo Mauno Kalervo Hakkarainen on 59-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja (siirryt toiseen palveluun).

Hakkarainen sanoi ennen vaaleja STT:lle, (siirryt toiseen palveluun) että hän aikoo ”näillä näkymin” lähteä europarlamenttiin, jos tulee valituksi.

Hakkarainen on käynyt peruskoulua (siirryt toiseen palveluun). Ennen eduskuntauraa hän työskenteli sahurina perheyrityksessä (siirryt toiseen palveluun). Hakkarainen on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) kielitaidokseen suomen kielen.

Hakkarainen haluaisi (siirryt toiseen palveluun), että EU muuttuisi jälleen tulliliitoksi ja lainsäädäntövalta palautettaisiin kansallisvaltioille. Hän myös rajoittaisi maahanmuuttoa.

Hakkarainen on tuomittu oikeudessa (siirryt toiseen palveluun) kokoomuslaisen kansanedustajan Veera Ruohon seksuaalisesta ahdistelusta ja pahoinpitelystä. Lisäksi hän on saanut muslimeja koskeneen kirjoituksensa takia tuomion kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Kohuja on noussut myös Hakkaraisen alkoholinkäytöstä (siirryt toiseen palveluun) sekä hänen kakkosasunnoksi vuokramastaan saunasta.

Petri Sarvamaa, kokoomus

Petri Sarvamaa kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Mathieu Cugnot / EP

Joensuussa syntynyt helsinkiläinen Petri Ilari Sarvamaa on 48-vuotias europarlamentaarikko.

Hän nousi europarlamenttiin vuonna 2012 (siirryt toiseen palveluun) varasijalta Ville Itälän ja vuonna 2014 (siirryt toiseen palveluun) Alexander Stubbin tilalle. Votewatchin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Sarvamaa on toiseksi vaikutusvaltaisin suomalaismeppi.

Sarvamaa on valtiotieteiden kandidaatti. (siirryt toiseen palveluun) Ennen siirtymistään politiikkaan hän työskenteli toimittajana Yleisradiossa. Sarvamaa osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia, ranskaa, englantia ja saksaa.

Sarvamaa haluaa (siirryt toiseen palveluun) tiivistää EU:n yhteistyötä muun muassa puolustuspolitiikassa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä turvallisuus- ja maahanmuuttopolitiikassa. Hän pyrkii myös edistämään suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta ja olisi valmis jäädyttämään EU-rahan käytön niissä jäsenmaissa, jotka eivät toimi unionin yhteisten arvojen mukaisesti. Sarvamaa kannattaa Suomen liittymistä (siirryt toiseen palveluun) sotilasliitto Natoon.

Sarvamaa on naimisissa Sari Helinin kanssa. Heillä on kaksi lasta, tyttö ja poika. Sarvamaalla on aiemmasta liitosta kolme lasta, kaksi poikaa ja tytär.

Henna Virkkunen, kokoomus

Henna Virkkunen valittiin nyt Euroopan parlamenttiin toiselle kaudelleen. Jarno Tiihonen / Yle

Joutsassa syntynyt ja Alavudella sekä Jyväskylässä kasvanut Henna Maria Virkkunen on 46-vuotias europarlamentaarikko (siirryt toiseen palveluun).

Hänet valittiin europarlamenttiin vuonna 2014. Sitä ennen hän oli kansanedustaja (siirryt toiseen palveluun) seitsemän vuotta. Virkkunen on toiminut kuntaministerinä ja opetusministerinä. Hän oli kokoomuksen varapuheenjohtaja ennen siirtymistään europarlamenttiin.

Virkkunen on filosofian lisensiaatti. Ennen poliitikon uraa hän oli toimittaja, viestinnän suunnittelija ja tutkija. Virkkunen osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia, englantia ja tanskaa.

Virkkunen haluaa EU:ssa panostaa (siirryt toiseen palveluun) muun muassa yrittäjyyteen, investointeihin, energiaunioniin, digitaalisiin sisämarkkinoihin, koko Eurooppaa hyödyttäviin liikenneyhteyksiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hän tiivistäisi unionin turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ja kannattaa Suomen liittymistä Natoon.

Virkkunen on naimisissa (siirryt toiseen palveluun) Matti Mäkisen kanssa. Heillä on poika.

Sirpa Pietikäinen, kokoomus

Sirpa Pietikäinen on toiminut europarlamentaarikkona reilun kymmenen vuoden ajan. Yle

Parikkalasta kotoisin oleva 60-vuotias Sirpa Maria Pietikäinen on ollut europarlamentaarikko (siirryt toiseen palveluun) vuodesta 2008 lähtien.

Pietikäinen nousi eduskuntaan vuonna 1983 ja oli 1990-luvun alussa ympäristöministeri. Vuonna 2003 Pietikäinen vetäytyi vaaleista jäätyään kiinni (siirryt toiseen palveluun) törkeästä rattijuopumuksesta. Hän nousi EU-parlamenttiin vuonna 2008, kun Alexander Stubb siirtyi ulkoministeriksi.

Pietikäinen on kauppatieteiden maisteri. Hän osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia, ranskaa ja englantia.

Pietikäinen haluaa edistää (siirryt toiseen palveluun) EU:ssa muun muassa finanssisektorin valvontaa, koulutusta ja tutkimusta etenkin vihreässä liiketoiminnassa, avoimuutta, kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä, kestävää kehitystä ja ympäristöpolitiikan ottamista EU:n ulkopoliittiikan keskiöön.

Pietikäisen elämänkumppani (siirryt toiseen palveluun) on Tapio Määttä.

Elsi Katainen, keskusta

Elsi Katainen tuli Hannu Takkulan tilalle edellisessä Eurooopan parlamentin kokoonpanossa. Jarno Kuusinen / AOP

Niiraisissa syntynyt ja Pielavedellä asuva Elsi Kaarina Katainen on 52-vuotias europarlamentaarikko. (siirryt toiseen palveluun) Hän nousi runsas vuosi sitten EU-parlamenttiin varapaikalta, kun Hannu Takkula siirtyi toisiin tehtäviin (siirryt toiseen palveluun).

Sitä ennen Katainen oli eduskunnassa (siirryt toiseen palveluun) 11 vuotta.

Katainen on agrologi ja ammatillisten aineiden opettaja. Hän on työskennellyt muun muassa maaseudun kehityshankkeissa ja opettajana. Perheellä on lypsykarjatila. Katainen osaa (siirryt toiseen palveluun) suomen lisäksi ruotsia ja englantia.

Katainen pitää EU:ssa tärkeänä (siirryt toiseen palveluun) muun muassa työtä maatalouden, tasapainoisen aluekehityksen ja kansainvälisen kaupan hyväksi. Hän kannattaa yhteistyötä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, pakolaiskysymyksissä ja terrorismin ehkäisyssä. Lainsäädännön yksityiskohdista (siirryt toiseen palveluun) pitäisi hänen mielestään kuitenkin päättää kansallisesti lukuun ottamatta maahanmuutto- ja kauppapolitiikkaa.

EU:n rahoituksen ehtona pitäisi hänen mielestään olla se, että jäsenmaa noudattaa yhteisiä arvoja.

Katainen on naimisissa Petri Kataisen kanssa. Heillä on kaksi lasta, tytär ja poika.

Mauri Pekkarinen, keskusta

Mauri Pekkarisella on takanaan mittava kansanedustajaura. Jussi Nukari / Lehtikuva

Kinnulassa syntynyt jyväskyläläinen Reijo Mauri Matias Pekkarinen on 71-vuotias entinen kansanedustaja (siirryt toiseen palveluun). Hän oli eduskunnassa kymmenen kautta, mutta ei enää asettunut ehdolle kevään vaaleissa.

Hän on toiminut elinkeinoministerinä, kauppa- ja teollisuusministerinä sekä sisäministerinä.

Pekkarinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Ennen kansanedustajan uraa hän toimi erilaisissa tehtävissä (siirryt toiseen palveluun) keskustassa, muun muassa työvoimaministerin ja sisäasiainministerin poliittisena sihteereinä. Pekkarinen osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia, englantia ja saksaa.

Pekkarinen haluaa (siirryt toiseen palveluun), että EU vapaakaupan ohella turvaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia, torjuu kansainvälistä rikollisuutta, patoaa hallitsematonta maahanmuuttoa, tiivistää puolustusyhteistyötä ja rahoittaa maakuntia, maataloutta ja tutkimusta. Pekkarinen ei halua, että EU:n integraatiota syvennetään.

Pekkarisella on (siirryt toiseen palveluun) Raija-vaimonsa kanssa neljä lasta, kaksi poikaa ja kaksi tytärtä.

Nils Torvalds, RKP

Nils Torvalds oli RKP:n presidenttiehdokas edellisissä presidentinvaaleissa. Derrick Frilund / Yle

Tammisaaressa syntynyt helsinkiläinen Nils Ole Hilmer Torvalds on 73-vuotias europarlamentaarikko (siirryt toiseen palveluun). Hän pääsi (siirryt toiseen palveluun) varasijalta europarlamenttiin vuonna 2012, kun Carl Haglund siirtyi RKP:n puheenjohtajaksi. Torvalds oli RKP:n presidenttiehdokas viime vuonna.

Torvalds opiskeli Helsingin yliopistossa oikeustiedettä, mutta teki lopputyön Moskovassa taloustieteessä. Nuorena hän oli aktiivisesti mukana opiskelijapolitiikassa. Hän liittyi kommunistiseen puolueeseen SKP:hen vuonna 1969, mutta erosi vuonna 1982.

Torvalds työskenteli Yleisradiossa vuodesta 1982 lähtien ja jäi eläkkeelle vuonna 2008. Torvalds osaa (siirryt toiseen palveluun) ruotsia, suomea, englantia, saksaa ja venäjää.

Torvalds sanoo työskentelevänsä (siirryt toiseen palveluun) EU:ssa kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan puolesta. Hän pitää tärkeinä myös yhteistyötä muun muassa turvallisuuskysymyksissä sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. Hän on saanut tunnustusta (siirryt toiseen palveluun) Suomen hiilinielujen merkityksen selventämisestä EU:ssa. Torvalds kannattaa Suomen liittymistä Natoon.

Torvalds on naimisissa Sinikka Joutsalmi-Torvaldsin kanssa. Nils Torvaldsilla on viisi lasta, neljä poikaa ja tytär ensimmäisen vaimonsa Anna Torvaldsin kanssa. Yksi lapsista on Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjä (siirryt toiseen palveluun) Linus Torvalds.

Silvia Modig, vasemmistoliitto

Silvia Modig putosi eduskunnasta huhtikuun eduskuntavaaleissa. Nella Nuora / Yle

Anna Silvia Modig on 46-vuotias entinen kansanedustaja Helsingistä, joka ei onnistunut uusimaan (siirryt toiseen palveluun) paikkaansa kevään eduskuntavaaleissa. Hän oli kansanedustaja (siirryt toiseen palveluun) kaksi kautta.

Modig on koulutukseltaan (siirryt toiseen palveluun) ylioppilas. Hän on toimittaja ja on työskennellyt muun muassa Yleisradiossa. Modig osaa (siirryt toiseen palveluun) suomea, ruotsia ja englantia.

Modigin mukaan (siirryt toiseen palveluun) hänestä teki poliitikon nuoruusvuosien toiminta yhteisöllisessä Oranssi Asunnot Oy:ssä. Hän on kertonut olleensa nuorena syrjäytymisvaarassa ja saaneensa tuolloin tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ajokortitta ajosta.

Modig haluaa EU:ssa panostaa (siirryt toiseen palveluun) muun muassa ihmisoikeuksien puolustamiseen sekä työhön ilmastonmuutoksen, veronkierron ja äärioikeiston nousun sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi.

