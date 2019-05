Ensimmäinen päiväsi trollitehtaalla – Ylen peli näyttää, miten isoja tunteita levitetään valeuutisilla

Trollitehdas on Yle News Labin (siirryt toiseen palveluun) kehittämä peli, jolla pureudutaan mielipiteiden manipulointiin sosiaalisessa mediassa. Pelin avulla voit kurkistaa somepäivitysten pinnan alle ja nähdä kuinka järjestelmällisesti tunteisiisi yritetään vaikuttaa.

– Ihmisten ajatuksiin ja mielipiteisiin on jo pidemmän aikaa vaikutettu uusilla tavoilla, oli kyse sitten politiikasta tai vaikka lenkkarien ostamisesta. Sosiaalinen media on rikastanut meidän kaikkien elämää valtavasti, mutta samalla meidän kaikkien täytyy ymmärtää, miten se toimii ja millä tavoilla sitä voi hyväksikäyttää, Yle News Labin päällikkö Jukka Niva sanoo.

Pääset peliin tästä (siirryt toiseen palveluun).

Pelissä aloitat työskentelyn trollitehtaalla. Työtehtäväsi on yksinkertainen, sinun pitää kerätä mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa sosiaalisessa mediassa pelkoa ja epäluuloa levittämällä. Trollitehdas on fiktiivinen, mutta kaikki siinä näytetyt sosiaalisen median sisällöt on poimittu aidoista someryhmistä ja -keskusteluista.

Pelin betaversio toimii yleisimmissä selaimissa. Jos pelistä herää kysymyksiä, voit esittää ne suoraan kehittäjille, jotka osallistuvat keskusteluun tämän artikkelin kommenttikentässä verkkoselaimissa 22.5. kello 20.00 asti.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

