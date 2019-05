Curly girl tyhjensi kauppojen hyllyt – miehetkin kihartavat nyt partojaan: "Paljon on ollut puheita pehmeästä parrasta"

Metodiin sopivien hiustuotteiden myynti on jopa tuplaantunut.

Curly girl -hiustenkiharrusmenetelmän suosio on alkanut näkyä kauppojen kosmetiikkahyllyillä. Keskolta ja S-ryhmästä kerrotaan, että metodiin soveltuvien hiustuotteiden myynti on jopa kaksinkertaistunut vuoden aikana.

Suosituimpien tuotteiden kohdalla hyllyt ovat olleet monin paikoin tyhjillään.

Luonnonkiharaa hiusta hoitavan ja kiharoita korostavan curly girl -metodin kehittivät amerikkalaiset kampaajat jo 2000-luvun alussa. Suomalaiset ovat ottaneet sen tosissaan omakseen vasta viime kuukausina.

Parta on aika kuiva ja kesäisin helposti mallia "koditon". Esa Suomalainen

S-ryhmän mukaan tuotteiden menekki on alkanut kasvaa keväällä.

– Median kirjoittelu aiheesta on ruokkinut kysyntää. Selvä suosio alkoi näkyä huhtikuun puolesta välistä lähtien, kertoo valikoimapäällikkö Satu Orava S-ryhmästä.

Facebookin curly girl Suomi -ryhmässä on lähes 70 000 jäsentä. Suurin osa on naisia, mutta myös miehet ovat innostuneet metodista. Osa heistä on alkanut kihartaa metodilla partaansa. Jyväskylässä asuva Esa Suomalainen liittyi ryhmään noin viikko sitten kavereidensa houkuttelemana.

– Parta on aika kuiva ja kesäisin helposti mallia "koditon". Epäilen, että Prisman partashampoo ei ehkä ole ihan paras veto. Jotain uutta voisi kokeilla. Paljon on ollut puheita pehmeästä parrasta, Suomalainen kertoo.

Curly girl -metodia noudattavat välttelevät ainesosia, joita löytyy monista tuotteista.

Partavinkkejä kavereilta

Esa Suomalainen aikoo aloittaa metodin lähipäivinä. Hän kertoo saaneensa kavereiltaan vinkkejä parran kihartamiseen sopivista tuotteista.

– Niitä näkyy olevan halpoja ja kalliita. Lähden kyllä edullisesta liikkeelle. Tuskin aloittamiseen montaa kymppiä menee.

Menetelmässä käytetään tuotteita, joissa ei ole haitallisia sulfaatteja, hiuksia kuivattavaa alkoholia eikä silikonia, vesiliukoisia silikoneja lukuun ottamatta. Luonnonkiharat hiukset ovat usein kuivat, joten curly girl -metodin noudattajat kosteuttavat hiuksiaan hoitoaineilla ja hiusnaamioilla. Osa jopa pesee hiuksensa pelkällä hoitoaineella.

Hoitorutiiniin kuuluu erilaisia muotoilutuotteita kiharavoiteista geeleihin – kovimmat hifistelijät valmistavat geeliä itse pellavansiemenistä tai ksantaanijauheesta.

"Helvetin sekavaa"

Menetelmä on siis melko työläs. Päänvaivaa aloittelijalle aiheuttavat myös vaikeat termit.

– Ahdistaa ihan sikana. Helvetin sekavaa, Suomalainen sanoo ensin.

Sitten hän toteaa, että ohjeita pulmatilanteisiin on kuitenkin helposti saatavilla.

– Periaatteessa pitää löytää vain tuotteet kaupasta ja kietoa parta t-paitaan. Joku kundi on tehnyt videoitakin aiheesta, niitäkin voisi vakoilla.

Curly girl -perustermistöä Final wash: Syväpuhdistava pesu ennen metodin aloittamista

Co wash: Hiukset pestään hoitoaineella, ei sampoolla

Ploppaus: Hiukset kiedotaan T-paitaan eikä kuivata pyyhkeeseen

Cast: Geelistä hiuksiin syntyvä kova kuori

Sotc: Kovan kuoren puristelu pois siten, että hius ei jää "koppuraksi"

Edullisimmat tuotteet maksavat muutaman euron, kalleimmat kymmeniä euroja. Myynti on kasvanut samansuuntaisesti koko maassa.

– Tuotteita on mennyt kaupaksi kaikista hintaryhmistä, mutta kasvu on korostunut kalliimmissa tuotteissa hieman enemmän kuin edullisemmissa, sanoo S-ryhmän valikoimapäällikkö Satu Orava.

Keskolta kerrotaan, että myynti vaihtelee tuotekohtaisesti. Joissakin kasvua ei näy juuri lainkaan, kun toisissa myynti on yli kaksinkertaistunut.

Kesko: Ei muutoksia valikoimiin

Kesko ei ole suosiosta huolimatta lisännyt curly girl -metodiin liittyvien tuotteiden valikoimaa myymälöissään. Edellisen kerran yhtiö uusi valikoimaa huhti-toukokuun vaihteessa. Ainakaan silloin suosittu hiustenkiharrusmenetelmä ei vaikuttanut valikoimiin.

Osa tuotteista on löytynyt hyllyistä jo aiemmin, nyt ne vain käyvät nopeammin kaupaksi.

– Seuraavan kerran valikoima vaihtuu syyskuussa. Katsomme sitten, onko tarvetta muuttaa valikoimaa, sanoo osto- ja myyntipäällikkö Salla Tuuri Keskolta.

Osa kaupoista on asettanut tuotteita paremmin nähtäville, jotta asiakkaat löytävät ne. Kaupat ovat esimerkiksi rakentaneet hiustuotteille oman esillepanon hyllyjen päätyihin tai sijoittaneet tuotteita erillisille pöydille.

Kesko ja S-ryhmä ovat myös julkaisseet nettisivuillaan ohjeet hiusten hoitamiseksi curly girl -metodilla ja listanneet siihen sopivat tuotteet.