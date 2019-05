Maineikas Oxfordin yliopisto pyrkii eroon eliittimaineestaan – lupaa varata neljänneksen opiskelupaikoista köyhille

Tavoitteena on, että vuoteen 2023 mennessä neljännes opiskelupaikoista varattaisiin sosiaalisesti heikommista lähtökohdista ponnistaville opiskelijoille.

Kiintiöimällä opiskelupaikkoja Oxfordin yliopisto pyrkii puhdistamaan mainettaan syytöksiltä, että se on elitistinen, yksityiskouluja suosiva ja sosiaalisesti valikoiva.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) yliopisto valmistautuu julkistamaan, että uusimmassa opiskelijavalinnassa yliopistoon tulijoista 60,5 prosenttia on julkisista kouluista. Luku on suurin sitten 1970-luvun.

Yliopiston varakansleri Louise Richardson sanoo brittimedialle, että muutos sisäänotossa (siirryt toiseen palveluun) on mullistava.

– Yliopisto sitoutuu yksimielisesti kiihdyttämään tahtia, jotta opiskelijakunta monipuolistuisi, Richardson sanoo.

Richardsonin mukaan, jokaisella akateemisesti erinomaisella opiskelijalla pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus paikkaan Oxfordissa.

Syytöksiä syrjinnästä

Kyse on yhdestä jyrkimmistä toimista, joihin mikään brittiläinen eliittiyliopisto on ryhtynyt. Oxfordia on moitittu siitä, että aloituspaikoista päättävät tutorit syrjisivät valinnoissaan (siirryt toiseen palveluun) värillisiä ja köyhiä opiskelijoita.

Sosiaalista liikkuvuutta tutkiva Sutton Trust -järjestö kertoi (siirryt toiseen palveluun) joulukuussa, että Oxfordin ja Cambridgen yliopistot ottavat sisään suhteettoman paljon opiskelijoita kahdeksasta, lähinnä yksityisestä koulusta.

Järjestö tutki aloituspaikkojen jakaantumista vuosina 2015–2017 Oxfordissa ja Cambridgessa. Tulos osoitti, että yliopistot ottavat niistä enemmän sisään opiskelijoita kuin 3 000 julkisesta koulusta yhteensä.