Huoleton aamukahvi ja ulkomaanmatka ilman eksymisiä – listasimme kuusi arkista asiaa, joita sinulla ei olisi ilman EU:ta

Eurovaalien alla moni pohtii Euroopan unionin merkitystä elämässään. Aina ei tule ajatelleeksi, että monet EU:n mukanaan tuomat muutokset voivat olla aivan nenämme alla. Tähän juttuun listasimme kuusi asiaa, jotka ovat vaikuttaneet arkeemme lähes huomaamattomasti.

1. Voit keitellä kahvia huoletta

Vaikka lähdet aamulla kiireessä töihin, sinun ei tarvitse huolehtia, jäikö kahvinkeitin päälle. Vuonna 2015 käyttöön otettu EU-säädös kieltää kahvinkeittimet, jotka eivät sammu automaattisesti. Tätä perusteltiin kotitalouksien sähkönkulutuksen vähentämisellä.

Tavallisen, lasikannullisen kahvinkeittimen tulee sammua itsestään 40 minuutin kuluessa kahvin valmistuksesta. Termoskannullisten keittimien pitää sammua viiden minuutin päästä kahvinkeitosta.

2. Saat ostaa kesäjuhliin lähes rajattomasti juotavaa

Ennen EU-jäsenyyttä Suomessa asuva henkilö sai tuoda esimerkiksi Virosta litran väkeviä alkoholijuomia ja viinejä sekä kaksi litraa olutta matkan kestäessä yli 24 tuntia.

Alkoholijuomia voi tuoda EU-maista omaan käyttöön tai lahjaksi, kun tuotteet tuo samassa kulkuneuvossa, jolla saapuu Suomeen. Juha Hintsala / Yle

Nykyään alkoholia voi tuoda tullitta (siirryt toiseen palveluun) ja veroitta EU-maista omaan käyttöön lähes rajattomasti. Tarvittaessa on kuitenkin pystyttävä todistamaan, että ohjetasojen ylittävä osuus tuodusta alkoholista on tarkoitettu omaan käyttöön.

3. Onko junasi myöhässä? Saat rahasi takaisin

Sinulla on tiettyjä EU:n turvaamia (siirryt toiseen palveluun) oikeuksia, kun matkustat Euroopan unionin alueella lentäen, junalla, laivalla tai linja-autolla. Jos esimerkiksi junasi on vähintään tunnin myöhässä, etkä ole vielä aloittanut matkaasi, sinulla on oikeus perua matka ja saada rahasi takaisin.

Jos päätät kuitenkin jatkaa samalla junavuorolla tai hyväksyt kuljetuksen korvaavalla kulkuvälineellä, sinulla on oikeus korvaukseen. (siirryt toiseen palveluun) Jos juna on vähintään tunnin myöhässä, korvaus on 25 prosenttia lipun hinnasta. Jos juna on vähintään kaksi tuntia myöhässä, saat takaisin 50 prosenttia lipun hinnasta.

4. Jos jalkasi murtuu lomamatkalla, saat samaa hoitoa kuin paikalliset

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on ollut käytössä jo 15 vuotta. Ilmaisella sairaanhoitokortilla saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti.

Kortilla saa sairaanhoidon esimerkiksi tapaturmien ja kroonisen sairauden vuoksi samaan hintaan ja samoilla menettelyillä kuin paikalliset asukkaat. Kortti myös helpottaa ja nopeuttaa käytännön järjestelyitä.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin voi tilata Kelasta (siirryt toiseen palveluun).

5. Matkan jälkeinen puhelinlasku voi yllättää positiiviisesti

Ulkomaanmatkalla voit huoletta suunnistaa nähtävyydeltä toiselle nettiyhteyttä vaativan karttasovelluksen avulla, sillä verkkovierailut ovat nykyään samanhintaisia kaikkialla EU:n alueella. Aiemmin huolimatonta lomailijaa saattoi odottaa jopa satojen eurojen puhelinlasku.

Roaming eli verkkovierailu tarkoittaa, että oman operaattorin tarjoamia palveluita käytetään toisen operaattorin verkossa. Operaattorin palveluita voi käyttää EU-maissa ilman huolta siitä, että puhelinlasku nousisi taivaisiin

Toukokuun puolivälissä voimaan tulleiden sääntöjen mukaan EU:n sisäiset puhelut maksavat enintään 19 senttiä minuutilta, ja tekstiviestistä maksu on enintään kuusi senttiä. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka vaihtelee maittain.

6. Kuinka tehokkaasti pölynimurisi imee?

Kotona siivotessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että EU on vaikuttanut myös pölynimurisi vaatimuksiin.

Vuonna 2014 pölynimureiden suurinta tehoa rajoitettiin EU:n toimesta 1600 wattiin, ja kolme vuotta myöhemmin päätettiin, että pölypallojen pitää irrota matosta 900 watin teholla. EU:n mukaan tehojen rajoittaminen vähentää kotitalouksien energiankäyttöä.

Tehoimurit kiellettiin liiallisen energiankulutuksen vuoksi. Juha Hintsala / Yle

EU:ssa myytävissä sähkölaitteissa (siirryt toiseen palveluun) on myös oltava turvallisuusvaatimukset täyttävä CE-merkintä. Energiamerkki antaa vertailukelpoista tietoa laitteen energian kulutuksesta.

Koetko, että EU vaikuttaa arkeesi? Voit jakaa kokemuksesi jutun keskusteluosiossa kello 22.00 saakka.

