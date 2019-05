Kunnanjohtaja kertoo nyt: Kittilän kunnan karhukirje on vain varotoimi

Kittilän kunnan lähettämistä perintäkirjeistä on tullut tiistaina lisää tietoa. Virkarikossyytteitä saaneet kittiläläiset luottamushenkilöt ovat saaneet haastemieheltä kirjeen, jossa vaaditaan syytettyjä maksamaan aiheuttamistaan vahingoista Kittilän kunnalle yhteisvastuullisesti noin 160 000 euroa.

Maanantaina Kittilän kunnasta ei löytynyt sellaista henkilöä, joka olisi halunnut kommentoida vaatimusta. Esimerkiksi kunnanjohtaja Antti Jämsén pyysi aikaa selvittää asiaa ennen kuin kommentoi sitä, eikä Yle tavoittanut häntä enää loppupäivän aikana.

Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsén Antti Jämsén

Tiistaina kunnanjohtaja Jämsén sanoi Ylen haastattelussa, että hän on päättänyt laittaa toimeen Kittilän kunnanhallituksen salaisen päätöksen maaliskuulta 2018. Päätöksen mukaan kunta ei anna vahingonkorvausoikeuden vanhentua.

Jämsen korosti sitä, että hän itse on tehnyt päätöksen ryhtyä toimiin. Ennen haastattelua käydyssä keskustelussa Jämsén kuitenkin sanoi, että vahingonkorvauskirje lähetettiin kunnan asianajajien aloitteesta.

Potkukorvaukset eivät ole mukana

Kittilän kunta hakee tuhansien eurojen korvauksia kuntapäättäjiltään. Kunta vaatii virkarikossyytteessä olevia luottamusmiehiä maksamaan 160 000 euroa yhteisvastuullisesti. Summa tekisi lähes 6 000 euroa jokaista syytettyä kohti, mutta yhteisvastuullisia korvausrahoja ei peritä välttämättä kaikilta samansuuruisena.

Korvauksen perusteena ovat kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomasta irtisanomisesta Kittilän kunnalle aiheutuneet menot. Niihin on laskettu kustannukset, jotka syntyivät muun muassa kunnanjohtajan erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan toiminnasta ja lakiteknisestä neuvonnasta.

Summaan eivät sisälly kunnanjohtaja Anna Mäkelälle maksetut korvaukset, joiden yhteissumma on samaa suuruusluokkaa.

"Kyseessä on vain varotoimi"

Tiistaina kunnanjohtaja Antti Jämsén kertoi Ylelle, että kyseessä oli vain varotoimi, jolla estetään vahingonkorvauksien vaatimisoikeuden vanhentuminen. Jämsénin mukaan asiasta on päätetty Kittilän kunnanhallituksessa salaisesti 6. maaliskuuta 2018.

– [Kunnanhallituksessa päätettiin, että] vahingonkorvausvelan vanhentuminen katkaistaan lähettämällä rikosprosessin vastaajille vaatimuskirjelmät haastemiesten välityksellä sinä aikana, kun rikosoikeudenkäynti on käynnissä tuomioistuimissa. Tavoitteena on katkaista vahingonkorvausten vanhentuminen.

Jämsénin mukaan tarkoituksena ei ole periä kaikilta syytetyiltä kaikkia vahingonkorvauksia, jos korvauksia joskus vaaditaan. Osalla syytetyistä ei ole mitään tekemistä joidenkin sellaisten päätösten kanssa, joista heille nyt on lähetetty vahingonkorvausvaatimus.

– Kyse on varotoimesta eikä tässä ole kysymys mistään muusta. Jos sitten tulee lainvoimaisia päätöksiä ja kunta katsoo perustelluksi ryhtyä perimään vahingonkorvauksia, niin siinä tapauksessa siihen on mahdollisuus, mutta se edellyttää luonnollisesti uuden päätöksen.

Asianajaja suositteli

Kunnanjohtaja Jämsén sanoi tiistaina, että päätös lähettää korvausvaatimukset juuri nyt, toukokuussa 2019, kun kunnanhallitus päätti asiasta jo yli vuosi sitten, perustuu asianajajan kehotukseen.

Jämsenin mukaan kirje lähetettiin juuri nyt, koska Kittilän kuntasotkujen suurimmasta oikeudenkäynnistä odotellaan käräjäoikeuden tuomioita lähiaikoina. Siinä käsitellään 28 henkilön syytteitä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

– Käräjäoikeudestahan on tulossa päätös 28.6. mennessä. Tämä [vaatimuskirje] perustuu asianajajan arvioon tilanteesta. Hän on arvioinut tämän menettelyn, ja pidetään järkevänä toimia tällä tavalla. Tämä on kunnanhallituksen päätöksen täytäntöönpanoa.