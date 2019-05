"Siitä tuli kökkö Disney-fantasia" – Game of Thrones -fanit ihmettelevät sarjan viimeisen kauden juonikuvioita ja epäloogisuuksia

VAROITUS: Juttu sisältää juonipaljastuksia.

Another Castle -kuorossa laulavat Game of Thrones -fanit Sanni Leksis, Milla Suomalainen ja Ellen Hiittenkivi olivat sarjan tiimoilta Yle Uutisten haastateltavina huhtikuun puolivälissä. Sarjan kahdeksas kausi ei ollut vielä alkanut, ja tuolloin pohdittiin varsin optimistiseen sävyyn sitä, mitä tuleman pitää.

Nyt kun vuonna 2011 alkanut megasarja on vihdoin tullut päätökseensä, Leksis, Hiittenkivi ja Suomalainen ovat sitä mieltä, että kaikki ei mennyt ihan putkeen ja välillä mokattiin todella pahasti.

– Hyvin monta asiaa jätettiin keskeneräisiksi. Viimeistä kautta katsoessa tuli olo, että kanavasurffaat ja poimit lauseen sieltä, toisen täältä, mutta et oikeasti näe kokonaisuutta. Sarja kompastui omaan ylivoimaisuuteensa: siitä oli yksinkertaisesti kasvanut liian massiivinen, ja sen takia se sitten lässähti kasaan, Hiittenkivi toteaa.

Ellen Hiittenkivi, Milla Suomalainen ja Sanni Leksis Jussi Mankkinen / Yle

Myöskään Suomalainen ei ihastunut kahdeksanteen kauteen.

– Olen pitänyt tästä sarjasta muuten todella paljon, mutta viimeisen kauden olisi voinut jättää kokonaan katsomatta.

Leksis taas pohtii, voiko häntä enää edes kutsua sarjan faniksi.

– Ainakaan en enää suosittele Game of Thronesia varauksettomasti kenellekään, koska retrospektiivin kannalta viimeinen kausi pilaa kaiken: siinä rakennetaan asioita, jotka eivät koskaan toteudu, tai vieläkin pahempaa: näillä asioilla ei yhtäkkiä ole mitään merkitystä. Tällainen on paitsi ikävää, myös huonoa kirjoittamista. Alkukaudet voisin kyllä edelleen katsoa uudestaan.

Käsikirjoituksellisia ongelmia

Game of Thronesin kahdeksas kausi on saanut ristiriitaista palautetta, ja etenkin käsikirjoituksen on koettu huonontuneen sitten sarjan alkuaikojen. Sanni Leksisin mukaan syy tähän on selvä.

– Sarjan tekijöillä on ollut aiemmin tukenaan alkuperäisen kirjasarjan luoja George R.R. Martin, ja niin kauan kuin he ovat Martiniin voineet nojata eikä hänestä ole kovin kauaksi tarvinnut mennä, paketti on pysynyt kasassa. Valitettavasti omilleen jääneiden käsikirjoittajien taidot eivät ole riittäneet jatkamaan sitä moniulotteisuutta, jota sarjassa on aiemmin ollut.

Ellen Hiittenkivi on samaa mieltä.

– Kahdeksas kausi on siinä mielessä huonosti kirjoitettu, että koko ajan on pitänyt tulkita, mitä sarjan hahmot ajattelevat – pohjustus ja motiivit ovat unohtuneet jonnekin.

Game of Thrones, Yön kuningas HBO Nordic

Leksisin mielestä on outoa, että esimerkiksi sarjan mytologiaa on rakennettu seitsemän kauden ajan, mutta lopulta se jätetään kokonaan huomioimatta. Saman havainnon hän tekee Yön kuninkaan kohdalla, joka on uhannut dramaattisella tavalla koko ihmiskunnan olemassaoloa.

– Ohoh, se Yön kuningas kuoli, mutta me ei nyt ehditä käsitellä tätä sen enempää, eli heitetäänpä se sivuun. Toisen jakson juhlien jälkeen tämä ei enää kiinnostanut ketään.

Leksis ihmettelee myös Arya Starkin ja Hurtan epäloogisesti ja töksähtäen päättynyttä pitkää matkaa Talvivaarasta Kuninkaansatamaan – Aryan tarkoituksenahan oli tappaa kuningatar Cersei Lannister.

– Kun määränpää ja tavoite on vihdoin viimein saavutettu, Hurtta sanoo Red Keep -linnan portailla Aryalle, että ei sun kannata tätä tehdä ja Arya on että okei ja lähtee haahuilemaan jonnekin muualla. Ihan kuin heillä ei olisi ollut aikaa tästä keskustella ties kuinka monta päivää kestäneen matkansa aikana. Tai ehkä he saapuivat Kuninkaansatamaan teleportaation avulla.

Leksisin mielestä viimeisen kauden ongelmiin kuuluu myös se, että siinä puhuttiin paljon, mutta näytettiin vähän.

– Kun Jon Snow esimerkiksi oli kertomassa jollekulle salatusta ja oikeasta syntyperästään, kohtauksesta leikataan samantien ulos. Olisi ollut todella oleellista nähdä, kuinka sarjan hahmot tällaiseen uutiseen olisivat reagoineet. Samaa kaavaa noudatettiin aina, kun jotakin oli tapahtumassa.

Game of Thrones, Arya Stark, Bran Stark, Sansa Stark HBO Nordic

Väärän kuninkaan päivä

Myös sarjan henkilöiden kohtalot tuntuvat epäloogisilta – ja etenkin se, että Bran Starkista tuli Seitsemän kuningaskunnan, tai päätösjaksossa kuudeksi kutistuneen kuningaskunnan hallitsija.

– Olen tästä todella vihainen: hallitsijaksi valitaan heppu, joka ei ole ollut millään tavalla kiinnostava pitkään aikaan. Bran oli jopa yhden kokonaisen kauden sarjasta poissa, eivätkä katsojat huomanneet mitään. Tällaiseen tilanteeseen ei liity minkäänlaista emotionaalisuutta, Sanni Leksis sanoo.

Ellen Hiittenkivi suhtautuu Branin valintaan positiivisemmin.

– Pelkäsin että hallitsijaksi nousee Jon Snow ja menin jo vannomaan, että olen tyytyväinen, jos kyseessä on joku ihan muu. Ja nyt olen siis tyytyväinen, ettei siellä istu se oikealla perimällä varustettu mies, joka olisi vienyt vallan rakastamaltaan naiselta. Se vasta olisi ollut hirveä loppu.

– Eikö se Bran olisi vain voinut herätä sieltä puun alta ja todeta, että kaikki on ollutkin vain unta, Milla Suomalainen heittää.

– Tai Ned Stark omasta sängystään ja sanoa, että onneksi en lähtenyt sinne etelään, kaikki olisi mennyt pieleen, Sanni Leksis lisää.

Game of Thrones, Daenerys Targaryen HBO Nordic

Nimenomaan Bran on ollut sarjan loppukliimaksin musta hevonen, koska Game of Thronesin viimeiset kaudet ovat olleet kahden kuningattaren, Daenerys Targaryenin ja Cersei Lannisterin välistä elämää suurempaa mittelöä.

– Sarjan logiikan kannalta oli odotettavissa, että Daenerys ja Cersei kuolevat. Myös Cersein kuolintapa oli mielestäni juuri oikeanlainen. Kaikki toivoivat Cerseille eeppistä kuolemaa, että Arya olisi mestannut hänet, mutta nyt näytettiin kaikelle tällaiselle keskisormea, Ellen Hiittenkivi toteaa.

– Itse olin odottanut tunteettoman Cersein kuolemaa sarjan alusta saakka, ja mikä hänet tappoikaan, sortuva rakennus ja kivet! Milla Suomalainen opponoi.

Sarjan päätösjakson viimeiset minuutit herättävät kaikissa kolmessa haastateltavassa vieroitusoireita.

– Loppu oli aivan liian Disney: nyt ne Starkin lapset elävät elämänsä onnellisina loppuun asti, Hiittenkivi sanoo.

– Siinä vaiheessa halusin kyllä heittää televisiota jollakin esineellä, Suomalainen kuittaa.

– Alun perin tämä on ollut hyvin erilainen sarja, jossa kaikki on mahdollista ja jossa on tapahtunut kamalia asioita, mutta loppua kohden tästä on tullut todella kökkö Disney-fantasia, Leksis summaa.

Game of Thrones, Brienne Tarth HBO Nordic

Kun Brienne Tarth lyötiin ritariksi

Mutta on Game of Thronesin viimeisessä kaudessa ollut hyviäkin puolia.

– Suorastaan rakastin tämän kauden näyttelijäntyötä, vaikka haastatteluista huomasi, että taisi aika koville ottaa. Pidän myös siitä, millaisen elinkaaren muutama hahmo, esimerkiksi Theon Greyjoy sai. Enkä nyt varsinaisesti ollut sarjan päätösratkaisuihinkaan kauhean tyytymätön, Ellen Hiittenkivi sanoo.

Sanni Leksisin mielestä Karhusaaren ladyn, nuoren ja urhean Lyanna Mormontin kohtalo oli sellainen kuin sen pitikin olla ja se sopi hänen arvolleen.

– Olin iloinen siitä, että Lyanna nimenomaan kuoli tilanteessa, jossa hän tappoi zombi-jättiläisen. Ja olihan tämä kausi visuaalisesti miellyttävää katsottavaa.

– Minä taas olen tyytyväinen siihen, että Arya Stark säilyi hengissä, Milla Suomalainen jatkaa.

Brienne Tarthin lyöminen ritariksi taas oli kauden koskettavimpia kohtia.

– Se oli kaikkinensa hienoa, ja myös kauden ainoa kohtaus, jonka aikana oikeasti itkin, Leksis sanoo.

– Minusta oli myös upeaa, että Briennelle ei sukupuolensa takia keksitty mitään uutta titteliä, vaan hänestä tuli ser kuten kaikista muistakin ritareista, Suomalainen toteaa.

Ja kyllähän kaikkien mielestä kohtaus, jossa Drogon-lohikäärme suree kuollutta Daenerysta eli äitiään, oli hieno ja voimakkaan symbolinen.

– Drogon halusi tuhota Rautavaltaistuimen, koska juuri sen takia oli tapahtunut niin paljon kaikkea pahaa, Milla Suomalainen summaa.

Haastattelun ollessa lopuillaan kahvilassa olevan valkoisen flyygelin ääreen istuu nuori mies. Hän ryhtyy soittamaan Game of Thronesin tunnussävelmää. Yllättävää – vähän niin kuin maailman suurimmassa sarjassa parhaimmillaan.