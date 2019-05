Isoon-Britanniaan kauppaa tekevät yritykset odottavat brexit-päätöstä – sahatavaraa ja margariinia hamstrattu Suomesta brittivarastoihin

Britannia on Suomen sahateollisuuden yksi vientikohteista.

Britannia on Suomen sahateollisuuden yksi vientikohteista. Petra Ristola / Yle

Yrityksille ja sen asiakkaille varastojen kasvattaminen on yksi keino varautua Britannian eroon EU:sta.

Britanniaan kauppaa tekevät yritykset seuraavat herkeämättä, miten saarivaltion mahdollinen ero EU:sta etenee. Yritykset ovat varautuneet brexitiin erilaisilla toimintavaihtoehdoilla.

Suomalainen sahateollisuus on vientivetoista ja Iso-Britannia on perinteinen markkina-alue suomalaiselle sahatavaralle.

Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja ja sahakonserni Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra kertoo, että brexit-tilannetta seurataan koko ajan ja asiakkaiden kanssa asiasta keskustellaan. Kopra kävi viimeksi pari viikkoa sitten työmatkalla Britanniassa.

– Asiakas ei suoranaisesti ottanut kantaa brexitiin, mutta toivoi, että jonkinlainen ratkaisu asiasta tulee pian.

Westaksen asiakkaat Britanniassa ovat maahantuojia, sahatavaran jakelijoita tai teollisia asiakkaita. Maahan viedään havusahatavaraa: mäntyä ja kuusta, jonkin verran menee myös höylättyä sahatavaraa.

Sahakonserni Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra Petra Ristola / Yle

Mahdollinen byrokratian lisääntyminen harmittaa

Teknologiayhtiö Telestelle sopimukseton ero olisi se huonoin vaihtoehto. Sopimuksettoman eron aiheuttamaan epävarmuuteen varaudutaan suunnittelemalla parhaita toimintavaihtoehtoja.

Telestellä on asiakkaita ja tytäryhtiöitä Britanniassa. Brexitin vaikutukset Telesten liiketoimintaan ovat lähinnä tavarakauppaan liittyviä.

Talousjohtaja Juha Hyytiäisen mukaan sopimuksettomalla erolla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, mutta tulliselvitysmenettelyyn liittyvän byrokratian lisääntyminen hidastaisi liiketoiminnan ja tavarakaupan sujuvuutta.

– Mikäli päädytään siihen, että vapaatavarakauppa ei voi jatkua ja tulliselvitysmenettely otetaan käyttöön, on se negatiivinen asia. Sillä ei kuitenkaan ole olennaisia merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, sanoo talousjohtaja Juha Hyytiäinen.

Telesten talousjohtaja Juha Hyytiäinen Teleste

Eurooppa on Telesten teknologialle ja tuoteliiketoiminnalle suurin markkina-alue. Britannia on yksi merkittävä alue, jossa yhtiöllä on suuria operaattoriasiakkaita. Teleste vie Englantiin lähinnä kaapelioperaattoriverkoissa käytettäviä tuotteita. Tarkemmin talousjohtaja Juha Hyytiäinen ei avaa yhtiön maakohtaista liikevaihtoa.

– Oletamme, että sopimuksettomassa EU-erossa tavarakaupassa sovellettaisiin niin sanottuja kolmansien maiden tullitariffeja. Tämä tarkoittaisi sitä, että valtaosa Telesten tuotteiden viennistä jatkuisi tullittomina. Kuitenkin tulliselvitysmenettelyt lisäisivät välillisiä vientilogistiikan kustannuksia ja tulliselvitysmenettely hidastaisi toimituksia asiakkaille, sanoo talousjohtaja Juha Hyytiäinen.

Tuotteiden varastointi Britanniaan yksi vaihtoehto

Yritykset ovat varautuneet brexitiin kasvattamalla varastojaan Britanniassa. Näin on tehnyt muun muassa elintarvikeyhtiö Raisio, jossa yhtiön Benecol-tuotteilla on kysyntää. Tätä pohditaan myös Telestellä.

– Tuotteiden varastointi Englantiin on yksi vaihtoehto. Tällöin toimitusvarmuus ja -nopeus asiakkaalle olisi parempi, sanoo Telesten talousjohtaja Juha Hyytiäinen.

Sahakonserni Westas Groupin toimitusjohtajan Pekka Kopran mukaan heidän asiakkaat varautuivat jo vuoden alussa Britannian mahdolliseen EU-eroon ja kasvattivat varastojaan. Näin he varautuivat mahdollisiin toimitusten hidastumisiin. Kun tilanne brexitin ympärillä on pitkittynyt, on myös varastoja purettu.

Jos brexit tulee, Kopra arvioi, että se vaikuttaa sahatavarakauppaan ehkä hetkellisesti. Odotettavissa on tuolloin joitain tullimuodollisuuksia.

Westas Group vie sahatavaraa 35 maahan. Euroopan ulkopuolelle viedään paljon, kuten Japaniin, Kiiinaan ja Pohjois-Afrikkaan.

– Englannissa rakennusteollisuus toimii pitkälti tuontisahatavaran varassa, joten tuontiakin jatkossa on ihan varmasti. Kauppaa on tehty Englantiin 300 vuotta. Tänä päivänä se on yksi vientimaa muiden joukossa, sanoo Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra.

Lue lisää:

Yt-neuvotteluja, varmuusvarastoja ja jatkuvaa epävarmuutta – 3 suomalaisyhtiötä kamppailee vääjäämätöntä Brexitiä vastaan omilla keinoillaan

Brexit toi tummat pilvet matkailun kasvun ylle – Lapin suurimman hotelliketjun ennakkovarauksissa hätyytellään jopa 20 prosentin laskua