Vangitut katalaanijohtajat vannovat virkavalan Espanjan parlamentissa – "Tilanne on poikkeuksellinen"

Parlamentissa on esitetty vaatimuksia, että vangittujen katalaanipoliitikkojen ei annettaisi pitää paikkojaan.

Viisi katalaaniseparatistien johtajaa vapautettiin tiistaina väliaikaisesti vankilasta. Heidät päästettiin vapaaksi, jotta he pääsivät vannomaan virkavalansa Espanjan parlamentin avajaisistuntoon.

Valatilaisuudessa kansanedustajat vannovat kunnioittavansa Espanjan perustuslakia. Siis samaa lakia, jonka rikkomisesta katalaanijohtajia syytetään Katalonian itsenäisyyttä ajaessa.

Separatistijohtajista Raul Romeva tuli huhtikuun vaaleissa valituksi parlamentin ylähuoneeseen eli senaattiin. Alahuoneen paikat kongressista voittivat Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull and Josep Rull.

Heitä kaikkia syytetään muun muassa kapinasta liittyen Katalonian vuoden 2017 epäonnistuneeseen itsenäistymisyritykseen.

Espanjan korkein oikeus linjasi aiemmin toukokuussa, että parlamenttivaaleissa valituksi tulleet katalaanipoliitikot saavat osallistua tilaisuuteen. Sen jälkeen heidän on kuitenkin palattava vankeuteen.

– Meidät halutaan hiljentää, mutta vaalit antoivat meille äänemme takaisin, Oriol Junqueras sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Heidän kannattajansa olivat vastassa raikuvien aplodien kera, kun miehet saapuivat parlamenttiin poliisisaattueessa.

Voivat menettää paikkansa

Parlamentin puhemiehistön on määrä ottaaa kantaa, voivatko vankilassa istuvat katalaanipoliitikot ottaa paikkansa parlamentin ala- ja ylähuoneessa. Konservatiivinen Kansanpuolue ja keskusta-oikeistolainen Ciudadanos-puolue ovat sanoneet yrittävänsä estää miehiä ottamasta paikkojansa.

– On myönnettävä, että tilanne on poikkeuksellinen, mutta tässä on mentävä lakien mukaisesti, sanoi sosialistien alahuoneen puhemiesehdokas Meritxell Batet.

Avajaisistunto tarjosi useita erikoisia kohtaamisia. Ensimmäistä kertaa diktaattori Francon kauden jälkeen parlamenttiin nousseet äärioikeistolaiset istuvat sosialistien vieressä. Sosialistijohtaja ja pääministeri Pedro Sanchez kätteli Vox-puolueen johtajaa Santiago Abascalia.

Sanchez kätteli myös katalaanijohtaja Junquerasin.

Kaksi Vox-puolueen kansanedustajaa toimii myös syyttäjinä katalaanipoliitikkojen oikeudenkäynnissä.

Lähteet: AP, AFP