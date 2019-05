”Riitelevä aviopari, joka pysyy yhdessä” – Viisi kysymystä EU:n ja Yhdysvaltain eriskummallisesta suhteesta

WashingtonViime joulukuussa Yhdysvaltain entisen presidentin George H.W. Bushin hautajaisiin kutsuttiin pari tuhatta arvovierasta, muun muassa suuri joukko suurlähettiläitä. Washingtonin EU-edustustossa kutsua kansalliskatedraaliin odotettiin kuitenkin turhaan.

Syy ei ollut postinjakelussa. Kävi ilmi, että Donald Trumpin hallinto oli etukäteen varoittamatta alentanut EU-suurlähettilään statusta. Yhdysvallat oli alkanut rinnastaa EU:n niihin kansainvälisiin instituutioihin ja järjestöihin, joilla on Washingtonissa pelkkä edustusto.

– Euroopan parlamentti lähetti välittömästi selvityspyyntöjä kongressiedustajille ja he puolestaan viestivät Yhdysvaltain ulkoministeriöön. Sitä oliko arvonalennus tahaton vai tahallinen teko, pitää kysyä muilta, Euroopan parlamentin Washingtonin edustuston päällikkö Antoine Riboll sanoo.

– Uskon itse, että se oli pelkkää nikottelua eikä kerro mistään perustavanlaatuisesta erimielisyydestä. Suuri kuva on kuitenkin se, että Amerikka ja Eurooppa jatkavat yhteistyötään normaalisti. Meillä on paljon yhteistä tehtävää tässä maailmassa, Riboll arvioi.

Euroopan parlamentin Washingtonin edustuston päällikkö Antoine Riboll luonnehtii transatlanttisia suhteita vakaiksi. Nina Svahn

Suurlähettilään asema palautettiin maaliskuussa, mutta episodi, jolle Trumpin hallinto ei ole antanut selitystä, herättää kysymyksiä suhteiden laadusta.

Esitimme viisi kysymystä Ribollille ja Brookings-instituutin vierailevalle transatlanttisten suhteiden tutkijalle Celia Belinille.

Millaiset EU:n ja Yhdysvaltain suhteet tällä hetkellä ovat?

Antoine Riboll, Euroopan parlamentin Washingtonin edustuston päällikkö:

– EU ja Yhdysvallat ovat vähän kuin vanha aviopari, joka riitelee, mutta pysyy yhdessä. Suhde on vakaa. Erimielisyyksistä huolimatta tämä suhde on jatkunut jo pitkään vahvana. Olen optimistinen myös tulevaisuuden suhteen.

Celia Belin, vieraileva tutkija, Brookings-instituutti

– Ne ovat kehnossa jamassa. Voi sanoa, että Donald Trumpin astuttua virkaansa tuo suhde on heikentynyt pääosin kaupan, ulko- ja ilmastopolitiikan kiistojen takia.

– Suhde on heikentynyt myös siksi, että Yhdysvaltain nykyinen presidentti ja hänen hallintonsa eivät ymmärrä EU:ta eivätkä sen asemaa ja tehtävää maailmassa.

EU-johtajat ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump valmistautumassa viralliseen yhteiskuvaan Kanadan G7-kokouksessa. Kuva kesäkuulta 2018. NEIL HALL / EPA

Onko Trumpin hallinto kiinnostunut EU-vaaleista?

Riboll:

– On ja ylipäätään EU:sta. Toukokuun 9. Schumanin julistuksen päivänä Yhdysvaltain ulkoministeriö antoi hyvin myönteisen lausunnon suhteistamme ja Euroopan integraatiosta.

– Yhdysvalloissa tajutaan, että tulevissa vaaleissa on paljon pelissä ja suuria kysymyksiä: Jatkaako Eurooppa yhdentymistään, mitkä ovat vaalien vaikutukset kaupan ja turvallisuuden kannalta?

– Yksi kysymys on, jatkaako Eurooppa tärkeänä liittolaisena ja voimatekijänä maailmassa vai alkaako se kääntyä sisäänpäin.

Brookings-instituutin vierailevan tutkijan Celia Belinin mukaan Trumpin hallinto ei ymmärrä EU:n tarkoitusta. Nina Svahn

Belin:

– Vaalit kiinnostavat Trumpin hallintoa, mutta periaatteellista muutosta suhteisiin ne eivät tuo. Trump kannattaa kahdenkeskisiä suhteita, hän neuvottelee mieluummin valtiojohtajien kanssa.

– Presidentin poliittinen vaisto vieroksuu EU:ta. Hän ei pidä sitä voimaliittoumana tai sellaisena osapuolena, jonka kanssa hän haluaisi neuvotella.

– Tämä ei ole pelkästään Trumpin vaan muidenkin hänen hallintonsa johtohenkilöiden näkemys. Heille EU on postmoderni luomus, joka pyrkii hallitsevaan asemaan maailmassa ja on siksi uhka amerikkalaiselle suvereniteetille ja vallalle.

Oliko Barack Obaman hallinto EU-myönteisempi?

Ripoll:

– Vie aina aikansa ennen kuin uusi hallinto täällä oppii tekemään yhteistyötä EU:n kanssa. Se on niin sanotusti erilainen poliittinen eläin. Teemme asioita eri tavalla, meillä on erilaiset rakenteet. Myös Obaman hallinnolle vei aikansa oppia niitä. Luulen, että nykyinen hallinto käy nyt läpi samaa prosessia. Siksi en ole huolissani.

Belin:

– Obamakaan ei ollut erityisen innostunut EU:sta eikä hän kautensa alkuaikoina välittänyt Euroopan asioista, vaan keskittyi Aasiaan ja Tyynenmeren alueeseen. EU:sta kuitenkin tuli hänelle tärkeä kumppani.

– Obama teki läheistä yhteistyötä EU:n kanssa ilmastosopimuksessa ja jopa Iranin ydinsopimuksessa. Hän oli erinomaisissa väleissä Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa.

Mitkä ovat polttavimmat kysymykset EU:n ja Yhdysvaltain suhteissa?

Riboll:

– Turvallisuus on tämän suhteen perusta. Meidän on huolehdittava perinteisistä turvallisuuspoliittisista kysymyksistä Venäjän kanssa ja taisteltava yhdessä terrorismia vastaan. Sen jälkeen tulee kauppa. Mantereiden välillä on valtavasti kauppaa ja investointeja, tarvitsemme kauppasopimuksen.

Kanadan G7-kokouksesta viime kesänä otettu valokuva on saanut ikonisen aseman. Jesco Denze / EPA

Belin:

– Kauppa on keskiössä. EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin vierailu Washingtonissa viime kesänä vähensi kauppasodan vaaraa. Aihepiiri on kuitenkin koko ajan pinnalla.

– On paljon mahdollista että kiista leimahtaa jälkeen liekkeihin, koska amerikkalaisilla on monia sellaisia vaatimuksia, joita eurooppalaiset eivät halua hyväksyä.

Mitkä ovat eurovaalien tärkeimmät kysymykset transatlanttisten suhteiden kannalta?

Riboll:

– Vaalit ovat Euroopan sisäinen asia, mutta emme elä eristäytyneellä saarella vaan globalisoituvassa maailmassa. Transatlanttinen ulottuvuus onkin hyvin tärkeä näissä vaaleissa.

– Turvallisuuden ja kaupan lisäksi tärkeä aihepiiri ovat yhteiset demokraattiset arvomme kuten ihmisoikeudet. Se, mitä Eurooppa näistä asioista päättää, vaikuttaa muuhun maailmaan ja suhteisiimme Yhdysvaltoihin tulevina vuosina.

