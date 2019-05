Suomalaiselokuva sai Cannes-yleisön kiemurtelemaan tuoleissaan – "Tätä elokuvaa joko vihaa tai rakastaa"

Cannesissa juhlitaan taas suomalaista elokuvaa. Elokuvaohjaaja J-P Valkeapään elokuva Koirat eivät käytä housuja saa maailmanensi-iltansa tiistai-iltana elokuvajuhlien Director's Fortnight -sarjassa.

Tänään aamulla järjestetyssä ennakkonäytöksessä elokuva otettiin vastaan lämpimästi.

– Tämä elokuva oli erittäin hyvin tehty. Se oli hauska ja todella synkkä. Loppujen lopuksi se oli myös hyvin lämmin, mitä en osannut odottaa, elokuvan nähnyt britti James Bowsher sanoo.

– Mielestäni se oli mielenkiintoinen ja kaunis elokuva aiheesta, josta en tiennyt mitään, ranskalainen Yvonne Delecour lisää.

Koirat eivät käytä housuja kertoo vaimonsa onnettomuudessa menettäneestä Juhasta (Pekka Strang), joka löytää elämäänsä sisältöä tavatessaan salaperäisen dominan (Krista Kosonen). Sadomasokismista tulee Juhalle tapa käsitellä vaikeita tunteitaan.

Elokuvaohjaaja J-P Valkeapää. Juha Nurminen

Ennakkonäytösyleisö: kiemurtelua, huudahduksia ja naurunremakkaa

Suomalaisen elokuvan näytöksessä on harvoin ollut tällaista tunnelmaa. Hurjimmassa kohtauksessa voi kuulla, kuinka katsojat kiemurtelevat elokuvateatterin tuoleissa. Kuuluu huokauksia, ähkäisyjä ja inahduksia.

Välillä jännitys laukeaa naurunremakkaan. Sitten kiemurtelu alkaa uudestaan.

Pieni osa yleisöstä poistuu kesken näytöksen.

– Tätä elokuvaa joko vihaa tai rakastaa. Ei ole keskitietä, sanoo ranskalainen Christel Kress näytöksen jälkeen. Hän laskee itsensä ehdottomasti jälkimmäiseen kategoriaan.

Elokuvalla on myös herkempi puoli. Näytöksen jälkeen useampi katsoja kertoo yllättyneensä siitä, miten Valkeapään teos palkitsi salissa pysyneet.

– Tämä oli yksi koskettavimmista elokuvista, joita olen tällä festivaalilla nähnyt. Itkin, kun elokuva loppui, turkkilainen Sera De Vor kertoo.

Jukka-Pekka Valkeapään kolmas pitkä elokuva Koirat eivät käytä housuja. Helsinki Filmi

Hollywood Reporter: "Elokuva on festivaalin kätketty helmi"

Valkeapään elokuva sai Cannesissa lentävän lähdön, kun elokuva-alan ammattilehti The Hollywood Reporter valitsi sen yhdeksi festivaalin kätketyistä helmistä (siirryt toiseen palveluun). Elokuvasta lehteen kirjoittanut Scott Roxborough sanoi osanneensa odottaa jotain erilaista, mutta yllättyneensä silti positiivisesti.

– Olin hyvin liikuttunut. Elokuva on voimakas, mutta se myös käyttää provosoivaa asetelmaa kertoakseen erittäin koskettavan rakkaustarinan, mikä yllätti minut täysin.

Roxborough kertoo ilahtuneensa siitä, että Koirat eivät käytä housuja ottaa kuvaamansa miljöön tosissaan.

– Rakkaustarinan lisäksi elokuva antaa katsojille syvemmän ymmärryksen sadomasokismista. Se kuvataan usein vain seksuaalisena perversiona, mutta sen harrastajat ovatkin ihan tavallisia ihmisiä, joilla on myös tavallinen elämä.

Koska The Hollywood Reporterin lukijakunta koostuu elokuva-alan ammattilaisista, kuuluu lehden toimittajien työhön arvioida elokuvien kansainvälistä potentiaalia. Roxborough'n mielestä Valkeapään uutuudella on paremmat mahdollisuudet saada yleisöä kuin monella muulla ei-englanninkielisellä arthouse-elokuvalla.

– Elokuvan aihe on kiinnostava ja sitä on helppo ymmärtää. Lisäksi yleisöä voi kiinnostaa nähdä millainenS&M-skeneen sijoitettu rakkaustarina oikein on. _Fifty Shades of Grey _sijoittui samaan maailmaan ja se oli kuitenkin kamala elokuva. Tämä elokuva sen sijaan on koskettava ja kuvaa valitsemaansa miljöötä kunnioittavasti.

The Hollywood Reporter -lehden toimittaja Scott Roxborough. Juha Nurminen

Löytääkö koirat yleisönsä?

J-P Valkeapään aiemmat elokuvat Muukalainen ja He ovat paenneet saivat maailmanensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla vuosina 2008 ja 2014. Kriitikot ylistivät teoksia ja ne saivat rutkasti palkintoja. Jussi-gaalassa He ovat paenneet nappasi peräti neljä patsasta, muun muassa parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen palkinnot.

Suomen elokuvateattereissa kumpikin elokuva sai kuitenkin hyvin pienen yleisön. Ohjaaja Valkeapää toivoo, että kolmas kerta sanoisi toden.

– Tässä on luvassa rakkauselokuva, joka on hauska ja hurja ja ravisutteleva. Toivon, että ihmiset haluavat nähdä sen.

Koirat eivät käytä housuja onkin helpommin lähestyttävä kuin Valkeapään aiemmat elokuvat. Sen juonta on mukava seurata ja henkilöihin helppo samastua. Tuttua aiemmista teoksista on ohjaajan tinkimätön visuaalinen ote.

– Sadomasokismi oli todella kiitollinen aihe. Pääsimme sen avulla käsittelemään elokuvan teemoja hirveän visuaalisilla keinoilla, Valkeapää sanoo.

Mitä Koirat eivät käytä housuja -elokuvan ohjaaja haluaa sanoa elokuvasta kiinnostuneille ihmisille, joita sen rajummat kohdat jännittävät?

– Kannattaa vähän jännittääkin. Tämä on vähän kuin vuoristorata-ajelu. Kovia mutkia ja laskuja tulee, mutta lopussa tuntuu hyvältä.

