Rajavartiolaitos paljasti laajan väärennettyjen passien ja ajokorttien nettikaupan – asialla järjestäytynyt rikollisryhmä

Väärennettyjä passeja ja henkilökortteja on kaupiteltu muun muassa sosiaalisen median avulla.

Järjestäytyneen rikollisryhmän epäillään valmistaneen tai valmistuttaneen, myyneen sekä välittäneen väärennettyjä passeja ja henkilö- sekä ajokortteja verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Rikollisryhmään näyttää kuuluvan ainakin kaksi kamerunilaistaustaista miestä ja yksi suomalainen nainen. Toinen miehistä eli jutun pääepäilty asuu Suomessa ja toinen miehistä ilmeisesti Kamerunissa.

Rajavartiolaitoksen mukaan Suomessa asuva kamerunilainen mies ja suomalainen nainen olisivat tehneet väärennettyjen asiakirjojen kauppaan liittyviä rahansiirtoja Suomessa. Rikoksesta epäillyt myös siirsivät rahaa Suomesta ainakin Kameruniin.

Ainakin kaksitoista tapausta

Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessaan, että Suomessa asuva pääepäilty vaikuttaa liittyvän ainakin kahteentoista tapaukseen, jossa väärennetyt tai väärät asiakirjat ovat vaihtaneet omistajaa. Miehen käyttämästä puhelimesta löytyi neljään eri väärään asiakirjaan liittyviä tietoja ja valokuvia.

Kaakkois-Suomen Rajavartiosto on tutkinut tapausta yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Rajavartiolaitos on esitutkinnassa selvittänyt verkossa tapahtuvaa laitonta asiakirjakauppaa.

Jutun esitutkinta on valmistunut, ja se on siirtynyt syyteharkintaa varten Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.