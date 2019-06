Mehiläiset ahkeroivat yhä useammin kaupunkien katoilla – cityasukit tuottavat herkullista hunajaa ja ovat yhdyskuntineen turvassa

Mehiläisiä tarhataan Suomessa jo useissa eri kaupungeissa. Asukkaille citymehiläisistä on monenlaista hyötyä.

Kamran Fakhimzadeh kutsuu itseään mehiläistohtoriksi. Hän on väitellyt mehiläissairauksista tohtoriksi vuonna 2001 Helsingin yliopistossa. Kamran on viikoittaisella mehiläiskierroksellaan Lahdessa.

Kamranin yritys on toimittanut viisi mehiläispesää BW Towerin, korkean toimistorakennuksen katolle. Rakennus sijaitsee matkakeskuksen ja rautatieaseman vieressä. Pesiä on tulossa sinne vielä viisi lisää.

Kamran esittelee mehiläisiä vetämällä kennoja ulos pesästä. Kuningatar löytyy helposti, sillä se on merkitty punaisella täplällä.

Silmämääräisesti tuhannet mehiläiset näyttävät viihtyvän hyvin kaupungin keskustassa eivätkä näytä häiriintyvän vierailusta.

– On nyt sen aika, että kaikki tykkäävät mehiläisistä. Suomen maa on niin rikas, kun joka puolella on metsää ja paljon kukkia, Kamran toteaa.

Pölytyspalvelua kaupunkilaisille

Hunajantuotanto- ja pölytyspalvelun BW Towerin katolle Kamranilta on tilannut Lahden kaupunkiympäristö. Kamranin yritys omistaa pesät. Rakennuksessa työskentelee myös kaupungin ympäristöjohtaja.

– Hunajasta tehdään kaupungin liikelahjoja ympäristökaupunkiin tutustuville kohderyhmille, ympäristöjohtaja Saara Vauramo kertoo.

– Pesät ovat kokeilussa kuluvan kesän ajan, jolloin näemme miten hyvin mehiläiset sopeutuvat ympäristöön.

Kamran Fakhimzadeh on toimittanut yhden pesän myös ydinkeskustassa toimivalle hotellille.

– Haluamme, että esimerkiksi aamiaisella on lähellä tuotettuja tuotteita tarjolla ja voimme kertoa vieraille, että olemme ryhtyneet mehiläiskummeiksi, Seurahuoneen hotellinjohtaja Marika Haavisto kertoo.

Marika Haavisto haluaa tarjota asiakkaille itse tuotettua lähihunajaa. Markku Lähdetluoma / Yle

Kaupunkitarhauksen pioneerit

Citymehiläisiä lentelee jo monissa Suomen kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä, Joensuussa, Lappeenrannassa, Turussa, Tampereella ja nyt myös Lahdessa. Akaan kaupunki on julistautunut Suomen hunajapääkaupungiksi. Siellä suunnitelmallinen kaupunkimehiläistarhaus alkoi jo vuonna 2009.

Tämän vuoden mehiläistarhaajiksi valitut, Orimattilasta kotoisin olevat Marja-Riitta ja Juha Laurila, ovat Stadin tarhaajien ja hunajafrendien perustajajäseniä. Tarhaus Helsingissä aloitettiin noin seitsemän vuotta sitten. Valinta vuoden mehiläistarhaajiksi tuli pitkälti juuri kaupunkimehiläistarhauksen edistämisestä.

Tätä nykyä Helsingissä on jo toistasataa pesää ja tarhaajia kuutisenkymmentä. Laurilat ovat olleet pioneereja kaupunkitarhaajien koulutuksessa ja toiminnan käynnistämisessä. Laurilat ovat saaneet myös nuoria innostumaan kaupunkitarhauksesta.

Kaupunkimehiläisten tulee olla rauhallista, italialaista rotua, jotta ne parveilisivat mahdollisimman vähän ja olisivat kivoja hoitaa, Marja-Riitta Laurila kertoo.

Citymehiläinen tekee herkkuhunajaa

Voisi ajatella, että maistuvimmat hunajat syntyvät maaseudun vehreitten niittyjen ja luonnon kukkien sadosta, mutta vuoden mehiläistarhaaja Merja-Riitta Laurila kertoo, että herkullisimmat hunajat saadaankin kaupunkipesistä.

– Se on se puistolehmus, joka antaa sen maun ja se on sellainen mentolinen jälkimaku. Puhutaan kylmästä jälkimausta ja sen erottaa aina kaupunkihunajissa. Ne ovat sellaisia herkkuhunajia, Laurila sanoo.

– Kaupungissa saadaan myös lehtihunajaa tai sitä sanotaan myös mesikastehunajaksi, joka on kirvojen eritettä. Ei tulisi mieleenkään esimerkiksi laittaa teen sekaan kaupunkihunajaa, vaan kyllä se pitää syödä ihan hunajana tai herkutellen jonkun kreikkalaisen jogurtin päällä.

Vuoden mehiläistarhaajat Merja-Riitta ja Juha Laurila kesäpaikallaan Orimattilassa. Markku Lähdetluoma / Yle

Kaupunkitarhauksesta hyötyä asukkaille

Suomen Mehiläishoitajain liiton mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkalan mukaan kaupunkimehiläistarhaus (siirryt toiseen palveluun) on nyt suosittua. Ilmiö on maailmanlaajuinen, esimerkiksi Kööpenhaminassa pörrää jo yli 4 miljoonaa mehiläistä kaupunkialueella.

– Tosi paljon on kiinnostusta pölyttäjiin ja tarhamehiläisiin, hunajaan ja kaikkiin tuotteisiin, mitä mehiläiset tuottavat. Toki tähän kiinnostukseen pölyttäjiä kohtaan vaikuttaa myös yleismaailmallinen hätä pölyttäjistä.

– Omakotiasukkaat, joilla on omia marjapensaita ja hedelmäpensaita pihalla hyötyvät valtavasti siitä, että lähistöllä on mehiläisiä, jotka pölyttävät heidän pensaat ja puut. Sitä kautta marjasato on parempi ja laadukkaampi.