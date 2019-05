Linda Lähdeniemi, 22, on tehtävässään tiettävästi Suomen nuorin nainen – nyt hän houkuttelee luokkakavereitaan muuttamaan takaisin

22-vuotias Linda Lähdeniemi (kesk.) on valittu Punkalaitumen kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Punkalaidun on vajaan 3 000 asukkaan kunta Pirkanmaalla noin tunnin ajomatkan päässä Tampereelta.

Linda Lähdeniemi yllättyi itsekin valinnasta, sillä hän oli varautunut toimimaan varapuheenjohtajana.

– Puheenjohtaja valittiin suhteellisella vaalitavalla ja yllättäen minut valittiin. Ihan mielelläni laitan kalenterin uusiksi, kun näin kävi, Lähdeniemi sanoo.

Lähdeniemi aloittaa virallisesti kesäkuun alussa. Hän aikoo panostaa luottamustehtävään ja jättää mediaopinnot vähemmälle. Hän kertoo soittaneensa heti opinnoista ja sopineensa, että tahti hidastuu. Nuori kunnanhallituksen puheenjohtaja saa korvattua joitain opintoja kunnan hommilla.

– Tämä on kuitenkin yhteiskunnallista vaikuttamista, mikä on aika lähellä omaa alaa. Saan onneksi hyväksyttyä opintoja.

Keskimäärin 52-vuotiaita

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom sanoo, että Lähdeniemi on tiettävästi Manner-Suomen nuorin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja samalla myös nuorin naispuolinen puheenjohtaja.

Kuntaliitto teki selvityksen vuonna 2017 valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajista. Silloin nuorin hallituksen puheenjohtaja oli nyt 24-vuotias Henrik Wickström Inkoossa. Kuntaliitolla ei ole tietoa mahdollisista puheenjohtajavaihdoksista kunnissa.

Selvityksen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajat ovat keskimäärin 52-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita puheenjohtajia oli selvityksen mukaan vain prosentti.

Nuoria kiinnostaa politiikka

Linda Lähdeniemi valittiin kunnanvaltuustoon pari vuotta sitten. Kaikki lähti nuorisovaltuustosta, jonka puheenjohtajana hän oli.

– Minua pyydettiin kuntavaaleissa kolmeen eri puolueeseen. Olin ensin sitoutumattomana keskustan listalla. Sain 91 ääntä ja siitä lähti poliittinen ura rullaamaan.

Lähdeniemen vanhemmat eivät ole poliittisesti aktiivisia. Hän sanoo perineensä kiinnostuksen ehkä mummultaan tai sedältään. Lähdeniemi ei ole itsekään varma, mistä kiinnostus oman kunnan asioihin kumpuaa.

– Punkalaidun on ollut aina niin tärkeä paikka minulle, ehkä se on sitten se, mistä poliittinen kiinnostus on lähtenyt.

Kuva Punkalaitumen keskustaajamasta. Marjut Suomi / Yle

Lähdeniemen mukaan parikymppisiä nuoria kyllä kiinnostaa politiikka.

– Esimerkiksi ympäristöasiat kiinnostavat nuoria. Aika hyvin media nostaa yhteiskunnallisia asioita esille, mikä on hyvä, että nuoret saavat siitä tietoa.

Halvat asunnot valttikortti

Punkalaitumella kysellään parhaillaan kuntalaisilta ja mökkiläisiltä, millainen kunnan pitäisi olla 2025. Mikä on nuoren kuntapomon visio?

– Toivon, että Punkalaidun on hyvinvoiva itsenäinen kunta, jossa on kaksi ala-astetta, yläkoulu ja lukio. On tärkeää, että on myös toisen asteen koulutusta. Yrityksille pitää olla mahdollisuus yrittää ja peruspalveluiden täytyy olla kunnossa.

Punkalaidun on kärsinyt muuttotappiosta. Linda Lähdeniemi ymmärtää, että paikkakunnalta on pakko lähteä opiskelemaan isoihin kaupunkeihin.

Mutta miten saada ihmiset palaamaan, se on tuhannen taalan kysymys. Lähdeniemi on itse syntynyt Punkalaitumella ja valmistunut sieltä ylioppilaaksi. Hänen kanssaan yhtä aikaa kirjoitti noin 15 ylioppilasta. Heistä 5–10 on kirjoilla tai asuu Punkalaitumella, hän arvioi.

– Yksi on yrittäjä Punkalaitumella ja yksi on kotitilallaan töissä. Osa on kirjoilla kunnassa, vaikka opiskelee muualla. Ja mää olen siellä, Lähdeniemi virnistää.

Niittäjä-patsas Punkalaitumen keskustassa. Jari Hakkarainen / Yle

Ja onhan niitä muitakin. Yksi kaveri on tulossa kesäksi Punkalaitumelle asumaan. Toinen luokkakaveri on etsimässä taloa paikkakunnalta.

Yksi kunnan myyntivaltti on asuntojen halvat hinnat.

– Meiltä löytyy maataloja, kerrostaloja ja omakotitaloja, osa on erittäin edullisia.

Tuore kunnanhallituksen puheenjohtaja katsoo hinnat nopeasti kännykästään. Nyt olisi myynnissä omakotitalo 62 000 eurolla ja kerrostaloasunto 37 000 eurolla.

Mutta entä ne etäisyydet?

– Tampereelle ajaa vain tunnin ja Turku ja Pori ovat lähellä. Helsinkiin menee 2,5 tuntia. Olemme sopivasti maakuntien rajalla, Lähdeniemi markkinoi.

Mites huvit?

– Se ei ole ongelma, meiltä lähdetään kaupunkiin tai sitten ollaan kavereiden kanssa.

Koulut puusta

Punkalaitumella rakennetaan parhaillaan uutta päiväkotia sekä yhteiskoulua ja lukiota. Tässä Lähdeniemi näkee myös markkinaraon.

– Koulut tehdään puusta, joten sisäilma on varmasti puhdasta.

Lähdeniemestä on huolestuttaavaa, jos asutus keskittyy Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Miten pieniä kuntia voisi markkinoida perheille?

– Meillä on alle parikymppisille laaja harrastusvalikoima ja paljon ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Meillä on jopa pienen pieni uimahalli. Meillä on myös metsästyskulttuuria ja upeaa luontoa.

Punkalaitumen kunnantalo on idyllisen näköinen. Petri Aaltonen / Yle

Rauhaa ja luontoa on myös muissa pikkukunnissa. Miten Punkalaidun eroaa muista ja onnistuu markkinoimaan sen erityisyyden?

– Se on suurin haaste. Ensimmäisenä pitää tunnistaa omat vahvuudet, miksi just me. Ympäristö, puhtaus ja luonto eivät riitä, niitä on muuallakin.

Moni maalaiskunta tarjoaa tontteja, mutta kunta pitää Lähdeniemen mukaan osata brändätä muutenkin.

– Punkalaitumelaisuus on jotain, mitä mistään muualta ei löydy. Se täytyy itse kokea, että sen osaa kertoa. Siellä on rauhaa ja tuttuja ihmisiä. Siellä on tunnetta, jota ei kaupungissa minun mielestäni ole.

Lähdeniemi on kaksi seuraavaa vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana. Hän haluaa viedä kuntaa enemmän sosiaaliseen mediaan ja messuille.

Mutta kai Punkalaitumella on jotain kehitettävääkin?

– Enemmän saisi olla ruokakauppoja tai palveluja. Nyt on ihana yksi suuri kauppa, mutta tarvitaan lisää erilaisia liikkeitä, Lähdeniemi sanoo.