Naisystävä suositteli kaveriaan Eero Kortesniemeä Facebookissa ja kännykkä täyttyi viesteistä: "Kaikkien kanssa ei kerkeä jutella, kun töitä pitää tehdä"

Deittailusovelluksia on joka lähtöön, mutta nyt myös suositellaan tuttavia. Facebookin suljettuun Naistenhuone-ryhmään tulee säännöllisesti seuranhakupostauksia.

Maanviljelijöillä riittää keväällä töitä varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Kristiinankaupungin ja Isojoen rajalla asuva Eero Kortesniemi on onneksi saanut peltotyöt jo tehtyä. Haastetta kuitenkin oli, sillä säpinää on aiheuttanut treffi-ilmoitus, jonka loihti Kortesniemen kaveri Minna Vehviläinen:

"Tässä on mun kaveri Eero, se asuu Kristiinankaupungissa ja haluais löytää elämänkumppanin. Eero on -94 syntynyt, ehdottoman luotettava, pitää aina sanansa jos jotain lupaa, huumorintajuinen ja tollanen vähän pöhlä, mut ihan fiksu miehenpuolikas, harrastaa autoja ja kotoo löytyy ammuja, mitkä vaatii oman aikansa, mut naista varten kyllä vapaata järjestyy."

Vehviläinen jakoi ilmoituksen erittäin suositussa Facebookin Naistenhuone-ryhmässä. Kaksi ja puoli vuotta sitten perustetussa naisten suljetussa ryhmässä on jo lähes 170 000 jäsentä.

Ilmoitus nuoresta maanviljelijästä sai ylistystä ja osa parisuhteessakin olevista naisista toivoi olevansa sinkku. Jotkut vähän vanhemmat naiset kertoivat jopa "sisäisen puuman heräämisestä".

Kiuruvedeltä kotoisin oleva Vehviläinen teki päivityksen omin päin, mutta Kortesniemen luvalla.

– Tai hän sanoi, että "annat luvan tai et, mutta ilmoituksen teen", Kortesniemi naurahtaa.

Vehviläinen ei ole ensimmäistä kertaa asialla. Hän teki omasta veljestään treffi-ilmoituksen, joka johti seurustelukumppanin löytymiseen.

Eero Kortesniemen maitotilalla on kolmisenkymmentä lypsylehmää nuoren karjan lisäksi. Merja Siirilä/Yle

"Av, yv, mitat"

Facebookin Naistenhuone-ryhmään tulee seuranhakuilmoituksia säännöllisin väliajoin. Monesti seuranhakupostausten lopputulos jää pimentoon. Onnellisia tapauksiakin tiedetään.

– Olen kuullut yhdestä tapauksesta, jossa tyttö kertoi menneensä pojan luo pohjoiseen juuri tämänlaisen ilmoituksen johdosta. Olivat aloittaneet suhteen, kertoo yksi ryhmän ylläpitäjistä Vienna Dawn.

Yleensä ilmoitukset otetaan ryhmässä lämpimästi vastaan. Ihmiset myös merkiksevät toisiaan ja kannustavat osittain ehkä huumorilla kavereitaan ottamaan yhteyttä ilmoituksen henkilöön.

– Sydämiä, kehuja, av, yv, mitat? kommentteja myös tippuu tasaiseen tahtiin, Dawn kertoo.

Riidat ja "myrskyt" ovat harvinaisempia. Tällöin jäsenet ovat kokeneet, että ilmoituksen henkilö on jättänyt jotain kertomatta tai tiedot ovat puutteelliset. Yleensä näissä tapauksissa henkilön on epäilty syyllistyneen rikokseen. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista.

Myöskään jos ilmoituksen kohde ei ole itse tietoinen treffi-ilmoituksesta, vastaanotto ei välttämättä ole lämmin.

– Yleensä niissä tapauksissa ilmoituksen kohde todellisuudessa tietää postauksesta, mutta eri syistä johtuen sitä ei haluta välttämättä sanoa ääneen. Kai siinä jännittää se, että mitä muut ajattelisi. Helpompi siis sanoa, että kaveri postasi ja minä en tiennyt mitään, Dawn kertoo.

Dawnin mukaan on nykyaikaa hakea seuraa eri tavoilla ja vain luovuus rajana.

"Luotettava, pitää aina sanansa jos jotain lupaa, huumorintajuinen" Näin kuvailee Eero Kortesniemeä hänen kaverinsa Minna Vehviläinen. Merja Siirilä/Yle

Yrittäjänä naimisissa työn kanssa

Suomessa ei tilastoida sinkkujen ja parisuhteessa olevien määrää väestötasolla. Sinkuista on siis vähän tietoa, mutta se tiedetään, että yksin asuvien määrä kasvaa koko ajan. Tilastokeskuksen mukaan yli 1,1 miljoonaa (siirryt toiseen palveluun) suomalaista asuu yksin. Määrä on tuplasti enemmän kuin reilu 30 vuotta sitten.

Kortesniemi itse kertoo olleensa vapailla markkinoilla tarpeeksi kauan. Useamman vuoden sinkkuna olleen miehen treffailua ovat haitanneet työt. Alalla itsekin työskentelevä kaveri Minna Vehviläinen ymmärtää maatilan kiireet ja sen vaikutukset parisuhteiden etsintään.

Väestöliiton parisuhdetiimin esimies ja erityistason psykoterapeutti Heli Vaaranen kertoo monen yrittäjän olevan "naimisissa yrityksensä kanssa".

– Hän tapaa vähemmän ihmisiä ja siten on vähemmän mahdollisuuksia kohdata kumppani.

Sen oikean löytäminen on Vaarasen mukaan hyvin paljon tuurista kiinni. Sovellukset ovat kuitenkin helpottaneet kumppanin löytämistä.

– Jotenkin on hämärtynyt, että kuka on oikeasti vapaa ja kuka on kiinnostunut tai haluaa muuten vaan jutella. Ihmiset ovat hyvin epävarmoja nykypäivänä, joten he menevät nettisovelluksiin. Siellä voi ainakin olettaa, että ihmiset ovat vapaita aloittamaan seurustelusuhteen, Vaaranen kertoo.

Vaarasen mukaan yksi kolmesta avioliitosta syntyy nykypäivänä nettisuhteista. Määrää hän pitää kuitenkin pienenä, ottaen huomioon, kuinka räjähdysmäisesti nettisovellusten suosio on kasvanut. Vaarasen mukaan jopa neljännes on sellaisia henkilöitä, jotka eivät hae pitkäaikaista suhdetta - vaikka antaisivatkin tällaisen kuvan itsestään.

Eero Kortesniemi kertoo itse olleensa vapailla markkinoilla tarpeeksi kauan. Merja Siirilä/Yle

Tinder edelleenkin suosituin

Vuonna 2012 lanseerattua Tinderiä käyttää maailmanlaajuisesti Business of Apps-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan 57 miljoonaa ihmistä. Vaikka Tinder on edelleenkin suosituin kumppanin etsintään tarkoitettu sovellus, on se saanut monia haastajia.

Suosiossa on esimerkiksi videoihin perustuvat Klip ja Bumble. Kuva- ja videokeskeisten sovellusten vastapainoksi on syntynyt sovellus Willow, joka luottaa tietoon. Sovelluksessa potentiaalisen kumppanin kuvan näkee vasta sen jälkeen kun on vastannut ensin tämän kysymyksiin.

Happn-sovelluksessa kumppani löydetään kohtaamisen kautta, nimittäin sovellus tarjoaa matcheiksi ne käyttäjät, joiden ohi tai läheisyydestä olet kulkenut. Suomalaisten suosiossa on myös muun muassa Badoo.

– Hyvin moni aloittaa kumppanin etsinnän Tinderistä, koska se on suurin, Vaaranen kertoo.

Kortesniemi itse on käyttänyt muun muassa Tinderiä, mutta ei kovinkaan aktiivisesti. Kuten monet muutkin, hän moittii sen ulkonäkökeskeisyyttä.

– Kaikilla ei ole edes minkäänlaista tekstiä itsestään, muutama kuva ja se on siinä. Se on sinänsä tympiää.

Vaaranen kertoo ulkonäön vaikuttavan hyvin paljon ihmisten tekemiin valintoihin. Moni tekee päätelmiä luonteenpiirteistä pelkän ulkonäön perusteella.

– Voimme ajatella, että hyvännäköinen ihminen on rehellinen, hyveellinen, rehti, mutta totuus voikin olla hyvin erilaista. Kuvalla on monta puolta, Vaaranen kertoo.

Erottuminen sinkku-markkinoilla kannattaa. Esimerkiksi Tinderiin kyllästyneet tamperelaiset kaverukset laittoivat tammikuussa omat ilmoituksensa lyhtypylvääseen.

Kevään peltotyöt on saatu tehtyä. Aikaa jää nyt harrastuksille. Pasi Takkunen/Yle

"Huumorintajua pitää löytyä ja rehellisyyttä"

Kristiinankaupungissa asuu reilu 6 500 asukasta. Määrä ei ole suuri, mikäli puolison haluaa löytää paikkakunnalta. Sovellukset ovat helpottaneet miehen mukaan parisuhteen löytämistä.

– Kyllä sitä pitää suurempiin kaupunkeihin lähteä, mikäli paremman puoliskon haluaa löytää, Kortesniemi kertoo.

Kortesniemi on saanut kaverinsa tekemän treffi-ilmoituksen jälkeen kymmeniä viestejä Facebookin, Instagramin ja Whatsappin kautta. Ilmoituksen suosio yllätti.

– Kaikkien kanssa ei kerkeä jutella, kun töitä pitää tehdä. Mutta kyllä sieltä on muutama erottunut, että on keskusteltu, Kortesniemi kertoo.

Ja on mies ehtinyt käymään myös treffeilläkin. Vaikka viestejä on tullut paljon, on Kortesniemi vielä toistaiseksi niin sanotusti vapailla markkinoilla. Millaista naista hän etsii?

– Huumorintajua pitää löytyä ja rehellisyyttä. Sitten tämä työ vie vähän enemmän aikaa kuin arkipäivisin kahdeksasta-neljään, että välillä saattaa olla 18 tunnin työpäiviäkin. Ymmärrystä täytyy olla sille, Kortesniemi kertoo.